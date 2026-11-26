Andrej Babiš chce úpravu vyhlášky o školním stravování. Nově má jít pouze o doporučení, což se stalo terčem kritiky od různých expertů. Ohrozí to zdraví našich dětí? Výživová specialistka Margit Slimáková říká, že to není automatické. V rozhovoru vysvětluje, proč se spor zvrhl v debatu o mase a luštěninách – a proč podle ní dětské návyky formuje také rodina i prostředí, které jim škola nabízí.
Záměr Andreje Babiše, aby nová stravovací vyhláška nebyla povinná, podle specialistky na výživu Margit Slimákové automaticky neohrozí zdraví dětí. „S tím já nesouhlasím, to automaticky není jasné,“ reagovala na otázku, zda by volnější pravidla mohla dětem uškodit. Zároveň upozornila, že školní oběd je jen jednou částí dětské výživy. Roli hraje také strava doma, pohyb, spánek i celková pohoda.
V listopadu premiér Babiš přišel s tím, že by se mohla rozvolnit pravidla pro školní stravování. Slimáková zatím vývoj nepovažuje za jistý: Babišovo vyjádření označila za „trošku vyhození nějakého testovacího balónku, nějaký trolling“.
Na návrhu současné – stále ještě platné – vyhlášky oceňuje důraz na základní potraviny, omezení polotovarů a slazených nápojů. Vadí jí ale její složitost a podrobná pravidla pro to, kolikrát týdně mají jídelny nabízet maso, ryby nebo luštěniny. „Ta vyhláška je peklo,“ říká s úsměvem. Podle ní by jídelny měly mít víc prostoru přizpůsobit nabídku dětem a dát jim možnost volby, například formou bufetu.
Slimáková připomíná, že kromě jídla ovlivňuje zdraví dětí pohyb, spánek i stres. Školní jídelna však může být důležitá zejména pro děti, které doma nemají ideální podmínky. Zároveň podle ní nedává smysl nabízet ve školách zdravější obědy a současně dětem zpřístupňovat automaty se slazenými nápoji a dalšími nezdravými potravinami.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
Proč je maso předmětem ideologického sporu a co podle Slimákové skutečně ukazují studie?
(00:00:17–00:03:13)
Co se má změnit ve školních obědech a proč by jídelny měly dětem nabídnout možnost volby?
(00:03:13–00:06:38)
Jak se vyvíjela debata o vyhlášce a co může znamenat její odklad či zrušení?
(00:06:38–00:11:22)
Ohrozí volnější pravidla zdraví dětí? Jakou roli hraje kvalita vaření, vzdělávání kuchařek a chybějící data?
(00:11:22–00:19:00)
Co formuje jídelní návyky dětí doma i ve škole a proč podle Slimákové nestačí řešit jen jeden oběd?
(00:19:00–00:28:42)