Ostrá povolební debata: Babiš nepatří do této doby, vyčerpaní Piráti a Motoristé jako noví křupani

Andrej Babiš by si měl odpočinout, nervozita v ODS, kultivovaný Okamura, Piráti, kteří ztratili svou tvář, a Motoristé, kteří převzali od SPD roli politických křupanů. Novináři Aktuálně.cz v povolební debatě nešetřili ostrými výroky. Řešili nejen porážky a úspěch stran, ale také to, co se čeká dál a jak dopadne druhé kolo voleb do Senátu.
Jedním z hlavních témat mimořádné debaty Spotlight LIVE byla budoucnost premiéra Andreje Babiše a hnutí ANO.
„Pane Babiši, nebylo by opravdu lehčí, abyste si prostě odpočinul?“ položil řečnickou otázku novinář Radek Bartoníček. Kritizoval Babišův způsob komunikace i jeho dominantní postavení uvnitř hnutí.
Matyáš Zrno ovšem připomněl, že ANO zůstává s velkým odstupem nejsilnější politickou stranou. Podle Vratislava Dostála je ale zásadním problémem Babišův omezený koaliční potenciál. Pokud jeho současní partneři budou dál oslabovat, může se premiér ocitnout bez spojenců.
Debata se dotkla také vzestupu Víta Rakušana a Jana Grolicha. Zatímco Rakušan může podle diskutujících posílit svou pozici lídra opozice, Grolichův senátní triumf ještě zdaleka neznamená záchranu lidovců.
Piráti přišli o autentičnost
Kritika se nevyhnula ani Pirátům, ODS, SPD a Motoristům. Podle Matyáše Zrna Piráti přišli o autenticitu, kterou kdysi představoval Ivan Bartoš. Zpochybnil také schopnost Zdeňka Hřiba oslovovat voliče a ironicky poznamenal, že zatímco s Bartošem by si dokázal představit posezení u piva, u Hřiba si tím jistý není.
Podle Vratislava Dostála se původní étos strany vyčerpává a hrát si na alternativce ve čtyřiceti pěti letech už nepůsobí stejně jako ve dvaceti pěti. Moderátor Pavel Štrunc upozornil, že se Piráti stali běžnou politickou stranou, která ztratila schopnost přicházet s výraznými a překvapivými postoji.
Ještě ostřejší slova zazněla na adresu Motoristů. Bartoníček překvapivě pochválil Tomia Okamuru za kultivovanější komunikaci s novináři, zatímco Motoristé podle něj převzali roli politických „křupanů“. Jakub Kopřiva pak varoval, že straně Petra Macinky může hrozit podobný osud jako někdejším Věcem veřejným.
Diskutující se nicméně shodli, že povolební boj o moc teprve začíná. Jak poznamenal Pavel Štrunc, voliči dnes stále více rozlišují mezi schopností politiků něco skutečně prosadit a jejich neakceschopností.
Pět nejdůležitějších témat celé debaty
(00:01:18–00:15:44) – Vítězové a poražení voleb
(00:15:50–00:25:04) – Petr Pavel a prezidentské volby
(00:25:08–00:40:15) – Piráti ztratili svou tvář a Praha hledá vedení
(00:40:15–01:01:05) – Krize ODS, pád Motoristů a kultivovaný Okamura
(01:01:05–01:24:16) – Babišova budoucnost a boj o Senát