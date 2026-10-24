Babiš nechal Okamuru řádit. Premiér ztratil politickou intuici, ANO na to doplatí

Překotné schvalování zákona, který ruší poplatky za ČT a ČRo, je podle expertů mimo jiné projevem slabosti premiéra Andreje Babiše. Na celé šlamastyce podle nich vydělá leda tak SPD, Babiš bude ale čelit riziku, že se od něj začnou odklánět středoví a umírnění voliči.
Ještě v pátek ráno v hnutí ANO podle našich informací netušili, co chystá Tomio Okamura a jeho SPD. V průběhu dopoledne nicméně nechal první místopředseda strany Radim Fiala načíst bod, který na program sněmovny zařadil zákon, který ruší koncesionářské poplatky.
Zaskočil tím nejen opozici, ale i velkou část zástupců koalice. A večer si pak Okamura nechal schválit pevné hlasování na sobotu 4:36 hod. ráno. To se také časně z rána stalo – v sobotu okolo půl páté zákon prošel v dolní komoře prvním čtením.
„To, čeho jsme byli v noci svědky, bylo skutečně velmi nestandardní. Nejde o to, že má vládní koalice ve sněmovně většinu – i opoziční politici přiznávali, že kvůli ní byl boj o veřejnoprávní poplatky předem prohraný,“ glosuje manévr SPD politolog Aleš Michal.
A zdůrazňuje, že se Tomio Okamurovi podařilo v dolní komoře rozpoutat „peklo“ plné procedurálních faulů a velmi problematických postupů. „Nechal úplně nelogicky hlasovat o přestávkách pro opoziční kluby, odmítl pustit k řízení schůze kohokoliv z opozice. Vládní mašinérie by však nefungovala bez tiché tolerance hnutí ANO, které nechalo Okamuru řádit,“ říká.
Podle něj jde o přímý důsledek slabosti Andreje Babiše. „Předseda hnutí ANO ztratil strategickou politickou intuici potřebnou pro každodenní politickou práci. V rozčilení z výsledků komunálních a senátních voleb ji nahradila mocenská emocionalita, impulzivní reakce, která nikdy nemůže přinést nic dobrého,“ míní politolog.
Předseda hnutí ANO a premiér tím podle něj dělá obrovskou politickou chybu. „Výhody pramenící z takto schváleného zrušení poplatků za ČT a ČRo budou pro ANO pramalé. Naopak – zazářit tím umožňuje politikům SPD, pro jejichž voliče je agenda rušení poplatků veřejnoprávním médiím přece jen důležitější. Babiš vše korunoval tím, že na klíčovém nočním hlasování vůbec nebyl přítomný.“
Michal nyní očekává masivní mobilizaci občanské společnosti, čehož jsme byli ostatně svědky už v pátek. Na sobotu je už ohlášená protestní akce v Brně, na neděli v Praze. A 3. listopadu bude v ČT i v ČRo stávka. Michal navíc nepochybuje, že všelijaké protesty budou nyní ještě posíleny tím, že se blíží výročí vzniku České republiky a pak klíčový 17. listopad.
„Ty demonstrace budou velké, premiér je na ně však skoro jistě připraven víc než dřív. A je zjevně odhodlán tyto akce ignorovat. Těžko se mu to zcela podaří, jedním z důsledků tak může být stupňování jeho agresivity ve veřejném vystupování,“ nepochybuje politolog.
Jeho kolega Jakub Lysek pak připomíná, že měl Babiš dvě možnosti. „První – náročnější – by mu přinesla dlouhodobě asi více, respektive by mohla pomoci udělat z hnutí ANO i etablovanou stranu po jeho odchodu,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
A jaká je podstata této varianty? „Ta cesta by spočívala v tom, že se vypořádá s excesy koaličních partnerů a přikloní se k méně konfrontačnímu stylu vůči prezidentovi a opozici. A hlavně: musel by se pokusit o reformy, na kterých panuje shoda například mezi ekonomy či experty na vzdělávání či sociální politiku.“
Podle Lyska by se Babiš rovněž v takovém scénáři mohl soustředit na přilákání nových umírněných lídrů a respektovaných regionálních osobností – jako v době počátku jeho hnutí. „Tím by uhájil středové voliče u hnutí ANO,“ má jasno politolog. Babiš se ale zjevně rozhodl pro jinou možnost.
A bude tak čelit riziku, že o tyto voliče postupem času přijde „Další cesta, která je pro něj asi jednodušší, je radikalizace rétoriky a odčerpání voličů SPD. A pokud přijde o umírněné voliče, v průzkumech se to nemusí hned projevit. ANO si může naopak i polepšit, nicméně uvnitř jeho elektorátu nastane zlom – jeho součástí bude mnohem více radikálnějších voličů než nyní,“ uvažuje Lysek.
Riziko takového scénáře pro Babiše spočívá v tom, že z toho budou v dlouhodobém výhledu těžit strany situované v politickém středu – typicky třeba STAN Víta Rakušana. „A možnost vládnutí i po volbách v roce 2029 bude v takovém případě pro Babiše daleko méně jistá,“ má jasno Lysek.
Tím ale špatné zprávy pro Babiše nekončí. „Má to totiž ještě jeden klíčový rozměr. Cesta radikalizace může vyvolat odpor společnosti. A první test v tom smyslu, kterou strategií Andrej Babiš upřednostní a jakou cestou se nakonec vydá, je právě boj o nezávislost veřejnoprávních médií,“ uzavírá Lysek.
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