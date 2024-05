Babiš se rozčílil kvůli kokainu ve sněmovně. Bartoš je symbol šňupání, prohlásil

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v pátek ve sněmovně zkritizoval národního drogového koordinátora Jindřicha Vobořila za jeho výroky ohledně nálezu kokainu ve sněmovně. Vadila mu Vobořilova slova pro server TN.cz, kde koordinátor řekl, že kokain ve sněmovně není žádná novinka. Za komentář ke kauze zkritizoval i předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka.

"Kokain ve sněmovně není žádná novinka a překvapilo by mě, kdyby to tak nebylo," citoval server TN.cz Vobořila. "To, co bych k tomu poslancům řekl, je, že to, co si takhle dávají občas do nosu, tak je mimo jiné podpora rusky mluvících a ruských kriminálních organizací," dodal Vobořil.

"Pane premiére, kolikrát jsem vám řekl, abyste ho okamžitě vyhodil, toho magora," řekl v pátek ve sněmovně Babiš na adresu Vobořila. "To je lobbista za drogy, já ho znám, výlety, konference. Proto jsem nechtěl s ním spolupracovat. To je odéesák, pan premiér si ho vzal," prohlásil Babiš.

Babišovu kritiku vyvolal i komentář předsedy pirátského klubu Michálka pro server Blesk.cz. Michálek řekl, že ho nález nepřekvapuje. "Nějak se o tom tady mluví posledních 20 let a v těch různých klubech, které jsou v okolí sněmovny," řekl. Nález se podle serveru Seznam Zprávy odehrál po jednom z dlouhých nočních jednání. Michálek dal nález do souvislosti s opozičními obstrukcemi. "Pokud opozice chce vyvolat velký konflikt, tak ho samozřejmě dokáže vyvolat. Je to úplně na nich, jestli k tomu potřebují kokain, aby to vydrželi tak, jako samozřejmě je to zvláštní, protože je to zakázaná látka," řekl Michálek.

Michálek tím podle Babiše naznačoval, že poslanci ANO nejsou schopni situaci ustát, a proto "šňupli". "No, taková drzost, co si to dovoluje vůbec? Vždyť jejich předseda je symbol šňupání. My určitě ne. Já jsem v životě neměl ani trávu, nic," dodal Babiš. Celá záležitost podle něj vrhá špatné světlo na sněmovnu, a proto navrhoval, aby ji zařadila na program schůze. Jeho návrh sněmovní většina neschválila.

Nejde o první případ, kdy expremiér Babiš použil ve sněmovně silnější výraz. Babiš již letos v lednu nazval při svém projevu ve sněmovně Rakušany magory a zdůvodnil to tím, že v rakouské vládě mají zastoupení Zelení. Později ale na sociálních sítích uvedl, že jeho výrok nesměřoval k rakouským občanům, ale k Zeleným.

K situaci kolem nálezu kokainu na půdě sněmovny se vyjádřila i její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, která pokládá za nepřijatelné, že policie o nálezu kokainu na toaletě neinformovala nikoho z vedení sněmovny.