Babiš na lopatkách: ANO poprvé nezískalo v senátních volbách ani jeden mandát

Nic takového předseda hnutí ANO a premiér české vlády Andrej Babiš ještě nezažil. Jednoznačný hegemon české politiky v letošních volbách do horní komory nezískal ani jeden mandát. Je to vůbec poprvé v historii jeho strany. A je to taky poprvé dějinách Česka, kdy se něco takového stalo celé vládě.
Výsledky letošních voleb jsou naprostý unikát: ještě nikdy se nestalo, aby jednoznačně nejsilnější strana české politiky nezískala v senátních volbách ani jeden mandát. Ještě horší zprávou pro Andreje Babiše možná je, že se nic takového nestalo ani v historii jeho hnutí ANO. Tyto senátní volby jsou pro něj jednoznačným debaklem.
Jen pro srovnání: v roce 2014, kdy se ANO vůbec poprvé zúčastnilo senátních voleb, získala strana Andreje Babiše čtyři mandáty, v roce 2016 tři, v letech 2018 a 2020 po jednom, o dva roky později tři a předloni dokonce osm – z toho dva v prvním kole. Letos je z toho čistá nula. Což je sešup, se kterým nikdo nepočítal.
Do druhého kola postoupilo celkem třináct kandidátů hnutí ANO, z toho dva z prvního místa. A byť většina pozorovatelů pracovala se střízlivými odhady, málokdo čekal, že z toho nebude ani jeden mandát. Minimálně v Přerově a Karviné se počítalo s tím, že zde může hnutí ANO uspět. Jenomže nakonec se mu to nepodařilo ani v jednoznačně levicové Karviné
V Přerově jednoznačně prohrál kandidát ANO Petr Vrána s Jakubem Navaříkem z ODS, v Karviné pak roli favoritky nenaplnila starostka Orlové Lenka Brzyszkowá – svůj hlas jí dalo jen něco málo přes 46 % voličů. A to je prostě na region, kde historicky levice vždy dominovala, mizerný výsledek. Jinde to pro kandidáty hnutí ANO skončilo ještě hůř.
Pro ilustraci zmiňme tři obvody, do kterých Andrej Babiš před volbami se svým okolím investoval nejvíc času, energie a nejspíš i peněz:
1. Na Vyškovsku prohrála jejich kandidátka Petra Absolonová už v prvním kole s předsedou lidovců Janem Grolichem.
2. Sandra Tsoukernik prohrála s Miroslavem Plevným ze STAN ve druhém kole, svůj hlas jí nedalo ani třicet procent voličů.
3. A Martin Půta (STAN) porazil Janu Volfovou, která obdržela necelých 45 % hlasů.
Závěr je prostý: vládní strany odcházejí ze senátních voleb bez mandátu, což se od založení horní komory v roce 1996 ještě nikdy nestalo. Je to jednoznačně hlavní zpráva těchto voleb. Proto nás také nejspíš čeká rekonstrukce vlády Andreje Babiše a pokus o nějaký typ jeho ofenzivy.
A pokud jde o senátní volby, vše ostatní je druhotné: za zmínku snad stojí fakt, že ODS nezískala mandát ani v jednom ze tří pražských obvodů, kde se letos volby konaly. Což je pro stranu, která chce být napravo od středu hlavní politickou silou v zemi, propadák.
Zrovna tak nepřekvapí, že je to STAN, kdo – pokud jde o opoziční formace – uspěl v největším počtu obvodů. To on je vítěz letošních voleb. Což ale odpovídá dlouhodobým trendům v podpoře jednotlivých stran. STAN je navíc v senátních volbách úspěšný opakovaně.
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