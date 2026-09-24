Babiš musí ve sporu se Seznam.cz doložit soudu pravdivost svých tvrzení

Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše (ANO) ve čtvrtek Krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firma podala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst.
Babiš se jednání nezúčastnil, jeho právník soudu řekl, že společnost výroky vytrhává z kontextu, u některých jde podle něj o legitimní hodnotící soudy. Jednání bude pokračovat v prosinci.
Soudce Petr Wulkan ve čtvrtek konstatoval, že některé žalované výroky jsou skutkovými tvrzeními. U těch je možné zjistit, zda mají pravdivý základ. Další jsou podle soudce hodnotící úsudky, u kterých se zpravidla posuzuje jejich přiměřenost, některé výroky také soudce považuje za smíšené.
Wulkan právnímu zástupci Babiše uložil, aby do 30 dnů doplnil svá tvrzení o konkrétní důkazy a doložil pravdivost svých tvrzení. Pokud tak neučiní, mohla by firma se žalobou uspět.
Žalobu na premiéra podala firma, kterou vlastní Ivo Lukačovič, letos v únoru. Podle Seznamu Babiš například opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň ve výši zhruba 900 milionů korun a krátí tak daně. Spor se týká i Babišových výroků o informačních kampaních, které si v médiích údajně objednávala minulá vláda.
Premiér zároveň podle Seznamu opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní. Firma požaduje smazání příspěvků na sociálních sítích premiéra, uložení zákazu šíření zmíněných tvrzení a omluvu.
Právní zástupce Seznamu ve čtvrtek u soudu řekl, že politikovy útoky jsou systémové a intenzivní a přesáhly mez, kterou je možné tolerovat. Ačkoli si je firma vědoma, že v rámci veřejné debaty musí snést určitou míru kritiky, nikoho to podle ní neopravňuje zasahovat do její pověsti tak, jak to činí Babiš.
Právník premiéra uvedl, že Babiš žalobu považuje za nedůvodnou. Například u tvrzení o nezaplacení srážkové daně podle právníka politik zdůrazňoval, že nejde o nic nelegálního nebo protiprávního. Pouze podle něj poukazoval na fakt, že vložením akcií do kyperské firmy společnost daň platit nemusela. U výroků směřujících na novináře argumentoval právní zástupce tím, že žalobu neměla podat společnost Seznam, ale firmy, které média přímo vlastní.
Babiš v březnu po podání žaloby uvedl, že si za výroky stojí. Podle jeho tehdejších slov média vlastněná Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty, což je připraven kdykoliv doložit.
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