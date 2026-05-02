Babiš: Motoristům nedošlo, že ve vládě musí změnit styl komunikace

ČTK

Motoristé si podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dosud zřejmě neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve.

Parlamentní volby 2025
Vládní koalice podle premiéra nicméně funguje dobře, lépe než jeho minulá, kdy hnutí ANO spolupracovalo s bývalou ČSSD. Babiš to uvedl v diskusním pořadu televize Nova.

Od vládního zmocněnce pro Gren Deal Filipa Turka (Motoristé), který čelil v posledním týdnu kritice kvůli výrokům na adresu úředníků, premiér očekává, že pochopí, že takové vystupování škodí vládě.

Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“. Po kritice se za výrok omluvil.

O Turkově výroku komunikoval Babiš s předsedou Motoristů a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. „Reagoval jsem relativně agresivně, protože se snažím vysvětlovat, že je to nesmysl,“ uvedl Babiš k vyjadřování a postojům Motoristů, jež podle něj vyplývají z nespravedlnosti, kterou oni cítí.

Podle premiéra jde o kontinuální kampaň médií, proti které se nedá bojovat. Doufá však, že Turek pochopí, že obdobné výroky jsou ke škodě vlády a není to dobře. „Já jsem mu vyslal jasný signál a doufejme, že je natolik inteligentní, že to pochopí,“ uzavřel.

Jako útok médií na své ministry vidí Babiš také informace serveru Seznam Zprávy o nezvykle nízké výši nájmu v obecním bytě či černých stavbách na pozemku ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO). „Oni si vždycky někoho vyberou,“ uvedl s tím, že za ministryní stojí.

