Babiš o Turkově nehodě: Pokud jsou záběry pravdivé, měl by rezignovat na post zmocněnce

Pondělní nehodu poslance Motoristů Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyšetřit, míní premiér Andrej Babiš (ANO). O situaci mluvil s předsedou Motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Premiér to v úterý odpoledne sdělil ČTK. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal.
"Řekl jsem mu (Macinkovi), že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie," uvedl premiér. Opozice po zveřejnění záběrů, podle nichž Turek předjížděl těsně před karambolem kolonu odbočovacím pruhem, volá po jeho konci ve Sněmovně.
Prezident Petr Pavel míní, že pokud poslanec za Motoristy a vládní zmocněnec Filip Turek při pondělní dopravní nehodě pochybil a zavinil ji, je věcí jeho osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry. Pavel to v úterý uvedl na dotazy novinářů v Lánech na Kladensku.
"Samozřejmě jsem zaznamenal, že tu nehodu měl, to se nakonec může stát každému," uvedl prezident. Chce počkat, až okolnosti havárie příslušné orgány vyšetří. Připomněl, že Turek má poslaneckou imunitu, takže přístup k řešení přestupku bude podle Pavla asi jiný. "Ale pokud by tam bylo jakékoli pochybení, zavinění, pak je i věcí osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry," řekl prezident.
Při nehodě se Turek střetl s nemocničním vozem, jehož řidič utrpěl zranění. Vyjádření Turka ČTK nadále shání stejně jako reakci Macinky, který dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele.
"Vláda Turka zmocněncem jmenovala, tak ať Babiš na nic nečeká a sám ho ihned odvolá. Ale hlavně musí složit poslanecký mandát," reagovala na síti X na Babišovo vyjádření senátorka ODS Miroslava Němcová. Podle předsedy lidovců Jana Grolicha Turek musí skončit. Hned. "Toto musí premiér okamžitě vyřešit. Už je jasné, že nehodu způsobil, protože předjel kolonu v odbočovacím pruhu. Toto se nesmí stát žádnému motoristovi," napsal.
Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu.
Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem.
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