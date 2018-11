Babiš mladší se neozývá. Hamáček ujistil: Máme celý tým na ofenzivní prověřování kauz

Vývoj v kauzách spojených s Andrejem Babišem mladším a starším komentovali v úterý před polednem nejvýše postavený policista v zemi Martin Vondrášek a ministr vnitra za ČSSD Jan Hamáček. Oba ujišťovali veřejnost, že se policie snaží postupovat co nejlépe, a zároveň potvrdili, že se policii nadále nedaří s Babišem juniorem spojit. Co se týče jeho otce, ze slov Vondráška vyplývá, že ho zřejmě policisté vyzvali, aby k nejasnostem ohledně svého syna podal vysvětlení.

Vyšetřování možného únosu Andreje mladšího na Krym se komplikuje. Jak vyplývá z úterního sdělení prvního náměstka policejního prezidenta Pavla Vondráška, policii se žádným způsobem nedaří s Babišem juniorem spojit. Stejně tak zatím nemá policie jasno v tom, jakou nemocí Babiš mladší trpí. "Bez odezvy," řekl Vondrášek k tomu, zda se Babiš mladší policii ozývá.

Vondrášek zároveň zopakoval, že policie pracuje na dvou případech týkajících se Babišovy rodiny odděleně. Jedním je samotné vyšetřování možného podvodu při stavbě Čapího hnízda, druhým případem je podezření, že byl Babiš mladší zavlečený proti své vůli do ciziny. V této věci se policejní náměstek, který je nyní nejvýše postaveným policistou v zemi, protože prezident není, sešel s vedením pražské policie.

"Byl jsem ujištěný, že na prvním pražském obvodu je tým kriminalistů, nejenom zpracovatel, který má maximální podporu v ofenzivním prověřování této věci. Byl jsem také ujištěný, že byly k dnešnímu dni provedeny úkony nutné k zajištění všech důkazních prostředků," sdělil Vondrášek.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda se tyto úkony týkají také premiéra Andreje Babiše, náměstek přímo neodpověděl, ale přesto odpověď naznačil. "Byl jsem ujištěný, že kriminalisté provedli veškeré úkony, které jsou nutné k zajištění důkazních prostředků, a to včetně výpovědí všech osob, které mohou přispět k řádnému vyšetření. A to mluvím v minulém čase," uvedl.

Ministr Hamáček k tomu přitom dodal: "Výslech probíhá tak, že je někdo k tomu výslechu předvolaný. Pak se dostaví a pak ten výslech proběhne. Čtu to tak, že provedla první úkon: dotyčné předvolala."

Všem, kteří nadávají na novináře a další lidi, kteří se zajímají o veřejné dění, chci pustit tento kousek z vyjádření nejvyššího šéfa policie, který svým způsobem říká: “Díky obrovskému drobnohledu veřejnosti policie nic nezamete pod koberec.” Má smysl kontrolovat mocné! pic.twitter.com/nMAh1bdFzM — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 20, 2018

Premiér Babiš, který vystupuje v kauze Čapí hnízdo jako obviněný společně se synem, navštívil syna doma ve Švýcarsku ve velmi citlivé době. A to v sobotu 17. listopadu, jen dva dny poté, co Babiš mladší komunikoval s reportéry Seznam Zpráv a upozorňoval, že matka a otec jej tlačí k tomu, aby s nimi nemluvil. Ještě dříve Babiš junior reportérům na skrytou kameru řekl, že byl proti své vůli odvezený na Krym, a to v době, kdy jej policie kvůli Čapímu hnízdu vyšetřovala.

Za mě bude nestrannost, tvrdí Hamáček, který zvažuje odchod

Jan Hamáček v úterý zopakoval, že už před cestou do Švýcarska požádal Babiše seniora, aby pomohl v kontaktu mezi policií a jeho synem. Po návratu ze Švýcarska ještě Hamáček o tomto s předsedou vlády nemluvil, ale chystá se k tomu. Kromě toho státní zastupitelství prošetřuje dřívější postup policie, která v minulosti dostala od Babiše juniora e-mail, ve kterém si na zavlečení na Krym stěžoval. Policie ale věc odložila, aniž by s Babišem juniorem mluvila.

V úterý ministr vnitra i první náměstek policejního prezidenta ujišťovali, že policie se snaží postupovat co nejlépe. "Nedovedu si představit, že by se našel byť jediný policista, který by v jedné z těchto kauz nepostupoval tak, jak mu ukládá trestní řízení," prohlásil Martin Vondrášek. Podobně mluvil Hamáček. "Mohu garantovat, že pokud budu ministrem vnitra, tak policie bude mít moji absolutní podporu, aby mohla celou věc nestranně a nezávisle vyřešit," řekl.

Jestli Hamáček zůstane ministrem vnitra, stejně jako co bude s vládou a samotným premiérem, se rozhoduje v těchto dnech. Více jasno bude v pátek, kdy na návrh opozičních stran bude sněmovna hlasovat o vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Rozhodne stanovisko sociálních demokratů, kteří zatím vládu nechtějí shodit. Hamáček mimo jiné tvrdí, že v takovém případě by mohla ČSSD nahradit strana SPD Tomia Okamury a šéfem vnitra by mohl být někdo z ANO nebo třeba právě SPD.