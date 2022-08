Nepískejte, žádali neúspěšně policisté demonstranty. Babiš zase krotil své příznivce

Protesty odpůrců expremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na jeho předvolebních mítincích pokračují. Když se Babiš vydal ve čtvrtek odpoledne do Ústí nad Labem, čekali ho tam demonstranti s píšťalkami podobně jako minulý týden při cestě po jižních Čechách. Mezi jeho příznivci a odpůrci nastalo několik menších potyček, situaci uklidňovali policisté z antikonfliktního týmu.

I kdyby lidé na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem nevěděli, kdy přesně Andrej Babiš přijede, nebylo možné si jeho příjezdu nevšimnout. Sotva se objevil jeho obytný vůz popsaný hesly hnutí ANO u náměstí, začal znít celým prostorem bzukot píšťalek v ústech lidí. Babiš sice neseděl za volantem, ale když vyšel z auta ven, pískot ještě zesílil.

Zatímco se Babišovi odpůrci drželi několik metrů od něj, jeho příznivci mu začali okamžitě podávat ruku. "Pane Babiši, dobrý den, moc vás zdravíme, moc jsme se na vás těšili," opakovali převážně senioři. A bránili tomu, aby se někdo s píšťalkou k expremiérovi přiblížil. "Jdi do prdele," křičel jeden ze seniorů na muže s píšťalkou a odtahoval ho dál od obytňáku.

"Omlouváme se za zpoždění," byla první Babišova slova. V tu dobu už měl za sebou třetí mítink. Na první, v Unhošti u Prahy, přišlo rovněž několik protestujících, zatímco ve dvou následujících vesnicích ho čekali jen příznivci. Za ohlušujícího pískotu se v Ústí nejdříve obrátil právě na příznivce, kterých přišlo kolem stovky.

"Chci poprosit vás, kteří jste se přišli na nás podívat, abyste se nenechali vyprovokovat, aby nedošlo k žádným potyčkám. Nemáme určitě zájem, aby lidé na sebe útočili. Nevšímejte si těch lidí, oni přišli narušit náš mítink a myslí si, že tím něco dosáhnou. Nedosáhnou tím nic, ale to je jejich problém. My děláme kampaň do komunálních voleb," tvrdil Babiš, přestože donedávna popíral, že jde o součást kampaně.

Zasáhli jen policisté v uniformách

Během svého vystoupení v Ústí i jinde ale mluvil o komunální politice minimálně. Dokonce na žádném z míst se nezmínil o nikom z místních politiků, kteří za ANO kandidují ve volbách. Drtivou většinu vystoupení věnoval kritice vlády premiéra Petra Fialy, v čemž pokračoval i místopředseda hnutí Karel Havlíček, který Babiše doprovází.

"Toto je nehorší vláda, jaká tady byla, vůbec lidem nepomáhá. Jak někdo mohl volit tuto vládu? Já to nechápu," prohlašoval Babiš, který se nenechal protesty přerušit. "Jsi zloděj! Jsi estébák a darebák," volali jeho odpůrci.

Policistům z antikonfliktního týmu se je dařilo držet několik metrů od davu Babišových příznivců, několik konfliktů se podařilo vyřešit domluvou. Když se do sebe lidé pustili, policisté se snažili držet oba tábory alespoň trochu od sebe.

Policisté na protestující naléhali, aby nepískali. "Mohl byste přestat pískat? Tím jenom zvyšujete agresivitu druhé strany. Bylo by to, prosím, možné?" opakovali mnohokrát výzvy policisté ve žlutých vestách. Většinou ale neúspěšně. "Mám právo svobodně protestovat. Budu pískat dál," odpovídali kritici Babiše.

"Jak by se na protest tvářili u ODS?"

Několik strkanic přesto nastalo. Když u jednoho z konfliktů došlo i na pěsti, policisté zasáhli a jednoho z Babišových příznivců odvedli. Muž, který měl na tričku znak v českých barvách, tvrdil, že se jen bránil a ničeho zlého se nedopustil.

Na rozdíl od minulého týdne, kdy zásah neoznačených policistů vyvolal kritiku veřejnosti, policejního prezidenta i ministra vnitra, tentokrát zasahovali jen policisté v uniformách. Na místě ale bylo i několik příslušníků v civilu, kteří tentokrát situace jen sledovali. Kromě toho měl svou ochranku i Babiš, který početně posílil také označené pořadatele akce.

"V životě jsem nebyl na žádném mítinku. Naposledy jsem byl takto na ulici v listopadu 1989. Ale když jsem viděl, jak se chovají kritici pana Babiše, rozhodl jsem se dnes přijít. A budu ho volit, přestože jsem ho dosud nevolil," řekl Aktuálně.cz senior Karel z Ústí nad Labem.

"To je přece hnus, co předvádí demonstranti. Neumím si představit, co by říkali například zástupci ODS, kdyby jim někdo něco takového dělal na mítinku. Jak by se na to tvářili?" stěžoval si. Podle svých slov poznal mezi protestujícími některé ústecké podnikatele.

Kritici naopak nejčastěji odpovídali, že chtějí dát protesty najevo Babišovi svůj názor. "Babiš je člověk, který prošel StB a umí manipulovat s lidmi, umí využívat cestičky v byznysu ke svému obohacování. Vzal si do zástavy celou republiku. On na lidi kašle, obyčejní lidé ho nezajímají, jen využívá slabosti našich důchodců, kteří jsou méně informovaní. Nevidí ale, že naše děti a vnuci to všechno budou muset zaplatit. Je to naprosto sobecký přístup těchto důchodců," sdělil Aktuálně.cz pan Jiří, který je sám senior.

Na otázku, zda považuje za správné rušit mítink hlasitým pískáním, odpověděl, že příčinou je samotný Babiš. "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jestliže lidi provokuje, nazývá je fašisty, nacisty a póvlem, tak nemůže očekávat, že ostatní budou slušní. On situaci vyhrocuje," dodal Jiří.

Jen kousek od něj stál další Ústečan, který naopak vysvětloval, proč Babiše podporuje. "Dělá politiku transparentně, ve své podstatě udělal pro lidi blaho. Přišel a zvednul důchody, platy učitelů, policii, ve zdravotnictví, sociálních službách. Důchody se zvedly minimálně o 40 procent," hlasitě argumentoval volič ANO. A stejně jako mnozí další si šel pro knížku a podpis od Babiše.

Rozhodnutí o kandidatuře chce oznámit 28. října

Přesně podle plánu ve tři hodiny odpoledne sbalil své věci a pokračoval na další místo. Tento čtvrtek a pátek má v plánu 11 míst, celkem už navštívil přes 160 měst a vesnic.

Stále přitom neřekl, zda bude kandidovat na prezidenta. Ve čtvrtek ale přišel s novou informací. Zatímco dosud tvrdil, že oznámí své rozhodnutí na začátku listopadu, nyní řekl, že to možná udělá už na státní svátek 28. října.

Na stejném náměstí a ve stejnou dobu měla mítink také Danuše Nerudová, která už kandidaturu oznámila. S Babišem ale na sebe nenarazili, Nerudová byla u svého petičního stánku, kde se mohli lidé podepsat pod její kandidaturu. Celkem potřebuje získat 50 tisíc podpisů. "Je to náhoda, že jsem teď zrovna tady. Měli jsme tady naplánovaný stánek a s překvapením jsme zjistili, že tady bude i pan Babiš," tvrdila Nerudová.

