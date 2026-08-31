Babiš má problém. A není to STAN, který zjevně posiluje. Jeho hlavní svízel je jinde

Nad aktuálními výstupy šetření agentury Kantar pro Českou televizi již nelze mávnout rukou. Premiér a předseda hnutí ANO čelí několika trendům, které ohrožují jeho pozici. A tím hlavním problémem pro něj ani zdaleka není setrvale rostoucí podpora Starostů a nezávislých. Jeho svízel je jinde a měl by jej začít řešit.
Hnutí ANO je nadále jednoznačným hegemonem české politiky. V srpnu, během něhož sociologové sbírali data, by podle nejnovějšího průzkumu agentury Kantar hnutí Andreje Babiše svůj hlas dalo 30,5 procenta voličů. Je to sice jen o jeden procentní bod méně než v květnu, nicméně oproti sněmovním volbám, které se konaly loni v říjnu, jde už o úbytek o čtyři body.
„Odliv voličů směřuje nyní nejvíce ke Starostům, část také k SPD nebo ODS. Hlavním důvodem je zklamání z plnění, respektive z neplnění volebních slibů nebo styl komunikace,“ odůvodňují propad podpory hnutí ANO analytici agentury Kantar. A byť nejde o zanedbatelný údaj, není to pro Babiše ta nejhorší zpráva.
I nadále nicméně platí, že Babišovo ANO svou konkurenci drtí. Rozdíl v podpoře jeho hnutí a všech ostatních stran je už několik let propastný. A tak jako u jiných agentur, i Kantar uvádí, že se na druhém místě v posledních týdnech a měsících usadili Starostové a nezávislí.
V srpnu by STAN bral 17 procent hlasů, což je o 1,5 bodu více než v květnu. Ve srovnání s volbami je jeho srpnový zisk vyšší už ale o velmi slušných šest procentních bodů.
Ke STAN přechází zklamaní voliči ANO
Jde tedy o zjevný trend, kterým se budou skoro jistě zabývat především v ODS. „Ke Starostům přichází nejvíce zklamaní voliči ANO, ODS, Pirátů a TOP 09, částečně také nevoliči. Od hnutí ANO přechází zejména kvůli komunikaci nebo neplnění slibů, směrem k ODS zaznívá kritika nevýraznosti,“ vysvětluje Kantar ve své výzkumné zprávě.
Třetí ODS přitom stagnuje na 15,5 procentech, čtvrtí jsou i podle Kantaru Piráti (8,6 procenta). Těsně nad pěti procenty je pak SPD (6,5 procenta) a přesně na hranici pěti procent, která stranám zaručuje zisk mandátů, pak oscilují Motoristé. Pod touto kritickou hranicí se pak dlouhodobě pohybuje KDU-ČSL (3,5 procenta) a TOP 09, která by v danou chvíli brala jen dvě procenta hlasů.
A byť Kantar upozorňuje, že je propad SPD oproti volbám do velké míry dán tím, že do nich šla strana Tomia Okamury v nepřiznané koalici s dalšími třemi subjekty (PRO, Svobodní, Trikolora), přičemž ve volebním modelu jsou zahrnuty samostatně, celkově je patrné, že se vláda jako celek pohybuje na sestupné trajektorii. A právě proto by měl zpozornět Babiš.
Jeho dlouhodobý problém totiž spočívá v tom, že nemá s kým uzavírat spojenectví, a pokud se tak přece jen stane, Babiš své koaliční partnery kanibalizuje. Což ho následně dostává do politické izolace. Patrné to přitom není pouze na centrální úrovni, projevuje se to také v krajích a ve velkých městech.
Vyhrát volby není problém, poskládat většinu ano
Jednoduše řečeno: Andrej Babiš nemá problém vyhrát volby, mnohem složitější je pro něj potom poskládat většinu. A právě tuto hrozbu obnažují také aktuální data agentury Kantar.
Oproti loňským volbám ztratily vládní strany podle dat z šetření této agentury v součtu už téměř 7,5 procenta voličů. Což je samo o sobě alarmující číslo. Fatální přitom může být propad podpory především pro vládní partnery hnutí ANO. Obzvlášť Motoristé mohou mít napříště problém dostat se do sněmovny.
Jejich předseda Petr Macinka by si o tom možná mohl promluvit s Janou Maláčovou a Kateřinou Konečnou. Totéž totiž před několika lety poté, co pomáhali Babišovi vládnout, potkalo sociální demokraty a komunisty.
Zatímco ve volbách braly vládní strany v součtu více než 49 procent hlasů, nyní by jich dostaly jen 42 procent. A byť součet hlasů pro STAN, ODS a Piráty je podle dat Kantaru 41 procent, pokud k těmto třem stranám připočteme i podporu pro lidovce a TOP 09, dostaneme se na číslo 46,5 procent.
I z toho je patrné, že Babiš čelí problému, který se může projevit už na podzim především v komunálních volbách. A to není jeho vláda u moci ani zdaleka jeden celý rok. Nejspíš by měl proto začít uvažovat, že začne dělat něco jinak. Jako první se nabízí třeba výměna neúspěšných ministrů nebo jiný styl komunikace ve vztahu k Hradu a novinářům.
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