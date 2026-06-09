„Říká lidem, že Bém má peníze z kratomu.“ Expert ostře o jednání s Babišem

Ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) Matěj Hollan v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje příčiny a kontext reformy, se kterou před několika týdny přišel premiér Andrej Babiš (ANO). Ten je podle Hollana ve vleku svého okolí a hledá způsob, jak situaci vyřešit. Hollan na Babišovi nenechává nit suchou, přesto podle něj nejsou vyhlídky úplně beznadějné.
Premiér Andrej Babiš v pondělí na tiskovce po jednání vlády řekl, že v posledních dnech obvolává lidí pracující v adiktologii a říká jim, co vláda dělá a proč to dělá. Volal i vám?
Mně nevolal. Ale volá skoro všem adiktologům a mluví o komunistické pirátce s drátem v nose, Janě Michailidu, a sado-maso-porno pánovi z Brna, tedy o mně. Což poprvé použil Miloš Zeman po mé kauze ve lvovské kavárně Masoch.
Zeman si v tom tehdy liboval. V každém jednom tomto slově, válel si je po jazyku. Navíc byl o dost silnější pes, takže z úst premiéra je to už jen takové kafe z lógru.
A tímto způsobem mluví do telefonu prakticky s každým, volá desítkám našich zaměstnanců, co mu psali s výzvou, aby celou naši agendu nepřesouval pod ministerstvo zdravotnictví. Asi tak od minulého čtvrtka sedí v kanceláři nebo v autě a hodiny a hodiny volá našim lidem.
Říká jim třeba, že Pavel Bém (národní protidrogový koordinátor - pozn. ed.) bral peníze za kratom. Střídavě jim vyhrožuje a pomlouvá nás, říká jim, ať se držíme zpátky, protože teď vládnou oni.
Ale když není rozdivočelý, tak i poslouchá. Třeba předevčírem se poprvé dozvěděl, že se naše služby věnují také prevenci…
O tom na pondělní tiskovce také mluvil…
Zmiňoval to s tím, že je to pro něj překvapení. Takže člověk, který to už jednou čtyři roky řídil, na těch radách vlády musel sedět asi tak 18krát za sebou, teď tvrdí, že je pro něj novinka, že se věnujeme prevenci.
Šéf jedné naší organizace mu asi deset minut vysvětloval, že děláme prevenci a ptal se ho, jak to bude financované z ministerstva zdravotnictví – tím se Babiš sám na vládní tiskovce chlubil.
Je to onen Babišův proslulý mikromanagement. Úplně stejně řídil covid, a proto jsme tady měli nejvíc mrtvých. Přestože to působí, že to srovnání s covidovou dobou mohu myslet nadneseně - ale ne. Protože covid Babiš neskutečně podělal a bylo to stejné: obvolával půlku republiky a řídil se svým selským rozumem, který nyní opět vytahuje na scénu.
A přesně tímto svým selským rozumem je schopný rozpoutat epidemii HIV a přivést sem fentanylové zombie.
Myslíte, že pokud se nyní tváří, že o prevenci netušil, tak že říká pravdu?
Babiš si nic nepamatuje. Má bohužel paměť jepice. On si nepamatuje, co se říkalo před měsícem. Nedrží informace v hlavě. Znám ho od roku 2011, potkávám se s ním 15 let. A vím tudíž, že pro něj je v podstatě každá informace nová. On každý týden začíná jak tabula rasa a všechno se dozvídá znova.
Takže takhle strašné to je. Protože ano, v normálním světě by nebylo možné, aby někdo, kdo tomu čtyři roky velel, nevěděl, že jsme službou prevence. V první, druhé, třetí i čtvrté řadě jsme službou prevence. Teprve pak je léčba.
Pokud bychom se vrátili o dva nebo tři týdny zpět, do chvíle, kdy Andrej Babiš tuto reformu adiktologických služeb přinesl na vládu – myslíte, že věděl, co dělá?
Jsem přesvědčený, že se mu to „premiérka“ Tünde Bartha neobtěžovala říct. Určitě věděl, že přesouvají lidskoprávní odbor, to je záměr, je to jejich kulturně politická válka. Jenomže ona mu tam „přihodila“ i drogy. A podle mě se neobtěžovala mu to moc dopředu říct. Takže to zjistil za běhu a teď to musí nějak uhrát.
V telefonátech našim lidem říká, že „to tam dala Maďarka“. Takto přesně ji tituluje. A dodává, že teď už to nejde vzít zpět, protože by vypadal jako idiot. Spustil proces, se kterým mu nezbývá než si nějak poradit.
A je tam aspoň něco, co má nějakou logiku, nějaké opodstatnění?
Pokud má něco nějaký logický vývoj, že to začalo v bodě A a končí v bodě B, tak je to situace s kratomem. A na svědomí to má Jakub Frydrych, šéf Národní protidrogové centrály policie, který bude fakticky nově dělat protidrogového koordinátora.
Je jeho vina, že u nás lze skoro v každé večerce sehnat syntetický kanabinoid. Tyto syntetické kanabinoidy jsou dávno zakázané, a přesto jich máme plný stát.
A to je zodpovědnost Jakuba Frydrycha, který do loňského prosince naháněl dědečky a mladé kluky kvůli pár kytkám konopí. Od ledna je ale už zavírat nemůže, protože se nám podařilo docílit toho, aby jejich tresty státní zástupci překvalifikovávali ze šesti let na podmínku – díky změně trestní legislativy, kterou prosadil Patrik Nacher z hnutí ANO spolu s kolegy Vladimírem Balašem a Janem Lacinou ze STAN.
Ale nejpozději od ledna, kdy začal platit nový trestní zákoník a už z toho monstrpřípady nevytvoří, měl Frydrych vlítnout na nelegální prodejce kratomu, tedy ty bez licence, a – když už to nedělal nepochopitelně před tím – měl nastoupit na nebezpečná kanabinoidní syntetika.
Ale až nyní, na dubnové radě vlády - poté, co je Babiš všechny seřval -, to začala policie společně s dalšími orgány řešit a na nelegální prodejce si posvítila. Bohužel, jak je jejich zvykem, to vzali šmahem i s CBD. Což opět potvrzuje, že jsou nekompetentní, že nerozumí ani chemii těch látek.
Teď Babiš pod jejich vlivem pustil do připomínkového řízení materiál, kterým chce zakázat právě i CBD. Což ale není psychoaktivní látka. Ona se sice vyskytuje v konopí, ale nemá psychoaktivní účinky. Má naopak relaxační a léčebné účinky. Ale Frydrych z ní teď lživě dělá zásadní prekurzor pro výrobu syntetických kanabinoidů.
Co tím sleduje?
Celé se to děje kvůli tomu, aby se Frydrych prolhal k navrácení kriminalizace za nic. Bude lidi zavírat kvůli CBD, protože soudy budou předpokládat, že by z něj někdo mohl vyrobit drogu.
Stejně jako do ledna předpokládaly, že když jste si vypěstoval pár kytek konopí, v budoucnu byste je určitě někomu prodal a šel jste sedět za hypotetický prodej v budoucnu. Přitom CBD droga není, nemá psychoaktivní účinky a nedochází u něj k závislosti a ke změně vědomí.
Takže je to tak, že je Andrej Babiš pod silným vlivem Jakuba Frydrycha…
Naprosto. Vyloženě mu zobe z ruky. V podstatě na každé své tiskovce ho adoruje. A zapomíná na to, že tento člověk a jeho policejní útvar nese odpovědnost za to, jaká je tady situace na trhu. Na běžném podpultovém trhu, nemyslím na tom tvrdě nelegálním, šifrovaném trhu, který ovládají dealeři.
Mluvím o večerkách, kde lze sehnat nějaký syntetický kanabinoid, který ale neobsahuje THC, jen se za to vydává, a má obrovské negativní zdravotní dopady. A tento problém jde za Jakubem Frydrychem.
Co situace s kratomem?
Kratom je objektivní problém, protože se u nás užívá nesmyslným způsobem. Česká společnost nepřijala kulturní vzorec jeho užívání z Asie. To je fakt. A způsob, jakým se tady legalizoval za vlády Petra Fialy (ODS), nebyl dobrý.
Trvalo to strašně dlouho. Fialova vláda ke kratomu nepřistoupila akceschopně, nechali jsme si vyrůst šedou zónu, což znamená, že se nám tu masivně rozšířil. Takže toto je objektivní problém a Babiš, Frydrych i ministerstvo zdravotnictví v tom, že se ho u nás užívá moc a pod 18 let, mají pravdu.
Ale zase: my přece z historie víme, že prohibice, represe a válka proti drogám způsobí ještě větší problém, než kdyby se nedělalo nic. Pokud začneme kratom tvrdě postihovat, vytvoříme pouze živnou půdu pro mafii. A to se všemi důsledky.
Navíc kratom není ta drsná droga, když už se tady jednou ale mafie etabluje, dřív nebo později budeme mít problém s fentanylem a dalšími vysoce nebezpečnými drogami.
Dnes namísto toho, abychom drželi regulatorní rámec v licencovaných obchodech, namísto silné osvěty a prevence, namísto toho, abychom potlačili nelegální výrobce, tak plánujeme zcela zakázat kratom – takto to posílají na vládu. Jestli to dotáhnou, neskončí to jinak než mafií a bude to mít dramatické dopady na životy lidí z majority.
Proč vlastně Babiš ukončil spolupráci s Pavlem Bémem?
Mohou za to dva lidé: už zmiňovaný Jakub Frydrych a Petr Novák z ministerstva zdravotnictví. Bémovi hodně ublížilo, že chtěl regulovat alkohol. Nelíbilo se to Motoristům, kteří pak tlačili na jeho konec. A Babiš se na něj i na Adama Vojtěcha na radě vládě zlobil, že to s ním nekonzultovali předem.
A pokud jsem zmiňoval Petra Nováka, tak to je člověk, který má už mnoho let na ministerstvu zdravotnictví na starosti návykové látky. A alkohol je u nás nejrozšířenější návyková látka s nejhoršími dopady. Je to tedy také jeho odpovědnost, že jsme – pokud jde o konzumaci alkoholu – světovou špičkou. Ministerstvo zdravotnictví s tím desítky let nic nedělá.
Máme tady pod kontrolou komunitu nitrožilních uživatelů drog, ať pervitinu nebo heroinu, díky čemuž je tady minimum HIV pozitivních a minimum těch nejhorších žloutenek.
Je to proto, že roky důsledně dodržuje přístup, se kterým přišli 90. letech Bém, Vobořil a další. Podle nich se to tady léta řídilo. Proto máme nízkoprahové služby založené na anonymitě, kam může každý přijít, a zažádat o čistou stříkačku nebo poskytnutí substituční léčby – místo heroinu prostě dostane Subutex.
A díky tomu tady majorita vlastně vůbec problém s drogami a lidmi na nich závislými nepociťuje. Jsme v tom vzorem pro celý svět. V tom, jak to dělat dobře, jak ochránit bezpečnost majority, jak z toho vyřadit dealery heroinu a zamezit šíření drog a nemocí do širší populace.
A mluvím o tom proto, že ministerstvo zdravotnictví a konkrétně Petr Novák, kterého Babiš vychvaluje, absolutně nesouhlasí s celou touto harm reduction (česky omezování škodlivých dopadů; pozn, ed.) politikou. Důsledně se proti ní vymezují a ministerstvo zdravotnictví ji nechce.
A čím argumentuje?
Ničím. Jim se prostě naoko nelíbí, že lidi mají nějakou závislost. A že je nenutíme abstinovat. Jenže to my děláme zcela vědomě, protože víme, že je to ta nejlepší cesta. A vede navíc k tomu, že je ve výsledku daleko víc právě těch abstinujících osob.
Takže na jedné straně je tady neschopné ministerstvo zdravotnictví a na té druhé Jakub Frydrych, který dopustil, že máme snad nejvíc na světě zaplavený podpultový trh syntetickými kanabinoidy.
Navíc česká ekonomika je zvráceně postavená na tom, že chce příjmy z toho, že si děti kupují tvrdý alkohol. Z toho financujeme naše dluhy. Stát zkrátka chce, aby se u nás co nejvíc fetovalo, tím myslím chlastalo - a 30 let důsledně nekontroluje věkovou hranici pro jeho prodej. A to je v gesci ministerstva zdravotnictví.
Takže pokud Andrej Babiš říká, že u nás končí Vobořilova a Bémova liberální politika…
… tak je to přesně naopak. Liberální politiku, v tom negativním slova smyslu, jak tím šermuje Babiš, tady má jen ministerstvo zdravotnictví. My bychom rádi jako adiktologické služby, aby tady děti nechlastaly, nebo aspoň ne tolik.
Andrej Babiš v pondělí na tiskovce mluvil také o tom, že vláda přijde s novým adiktologickým zákonem. Tušíte, co v něm má být?
My všichni doufáme, že neprojdou tyto jejich nové prohibiční nápady, kterou jsou jak z kuchařky prohibice v USA ve 20. letech. Pokud jde ale o nový zákon o adiktologických službách, tak ten je napsaný už od roku 2021. Vznikl za minulé vlády Andreje Babiše a Tünde Bartha.
A vláda Petra Fialy se na něj vykašlala, jako skoro na všechno ostatní v této oblasti – v tom má Babiš pravdu. Stejně tak je pravda, že to je Babiš, kdo o čtvrtinu navýšil peníze na naše služby.
Navíc k Fialovi se nešlo dostat, nedostal se k němu ani Bém nebo Vobořil. Prostě to nešlo. ODS, jak je jejím zvykem, zaujala pozici, že za její vlády nikdy nesmí vzniknout žádný nový úřad. I kdyby na tom stát ušetřil.
Ten ale adiktologický sektor navrhuje právě proto, abychom nebyli pod zdravotnictvím, aby se nenaplnilo to, o čem jsem mluvil. A abychom nebyli ani na Úřadu vlády a Bartha nás měla z krku. Ten zákon stačí vytáhnout z šuplíku a schválit.
A pokud se to stane, naše služby se stabilizují, jejich situace se vyřeší v rámci zákona o jejich financování a vše může dobře fungovat. Prokazatelně kvalitně a s velkou evaluací, jakou máme už teď. A ne že do toho budou vstupovat různí Frydrychové se svými vlhkými policejními represivními sny.
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