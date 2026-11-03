Babiš má dvě možnosti. Pod tlakem sice lavíruje, ČT a ČRo jisté ale nemají nic

Byť Andrej Babiš tvrdí, že jeho vláda zruší poplatky za televizi a rozhlas, zjevně se také zaobírá kritikou, které čelí. Proto také začal připouštět, že se zákon ještě změní. V zásadě má podle naší analýzy pouze dvě možnosti, jak celou šlamastyku vyřešit.
„Andrej Babiš špatně odhadl reakci občanské společnosti – asi čekal odpor, ale ne tak velký. Je to důsledek toho, s kým vládne. Ustoupil Tomiu Okamurovi, teď sklízí, co společně zaseli. A zatímco Okamurovi je to asi celkem jedno, Andrej Babiš trpí tím, že se proti němu zase demonstruje a na náměstích jsou desetitisíce lidí.“
Tak glosuje aktuální situaci premiéra politolog a expert na politický marketing Otto Eibl. Něco na tom bude. Byť Andrej Babiš v pondělí po vládě potvrdil, že jeho vláda poplatky zruší, zjevně taky hledá cestu, jak se vypořádat s tím, co se stalo předminulý týden v noci.
Řeč je pochopitelně o tom, jakým způsobem, jak narychlo a na sílu koalice z pátku na sobotu ve sněmovně na návrh SPD potlačila zákon o zrušení koncesionářských poplatků. A především o tom, jak silný odpor to vyvolalo ve společnosti.
Dvojí tlak
Tlak na Babiše je přitom v danou chvíli dvojí. Jednak vnější, tj. ze strany občanské veřejnosti, samotných zaměstnanců médií veřejné služby, nebo ze strany studentů a dalších lidí, kterým není osud médií veřejné služby lhostejný.
Jen v úterý se koná napříč republikou několik demonstrací, stávkuje se v ČT a ČRo. A je jisté, že odpor vůči plánu vlády bude kulminovat v den výročí sametové revoluce – 17. listopadu.
Druhý tlak, kterému Babiš čelí, je vnitřní. Předseda hnutí ANO se ocitá v situaci, která je pro něj zčásti nová – jeho vlastní komunální politici jako by se ve svých městech styděli za to, kdo je reprezentuje a co prosazuje.
Někteří dokonce hnutí ANO opouštějí, neboť je to jediný způsob, jak mohou zvýšit svůj koaliční potenciál. A byť to může být pouze dočasná strategie, v danou chvíli se premiér snaží aspoň chvílemi působit tak, že je ochoten v dílčích věcech ustoupit.
Na sklonku minulého týdne na jednání s ředitelem ČT Hynkem Chudárkem připustil možnost jiné formy financování veřejnoprávních médií než ze státního rozpočtu nebo formou poplatků. Podle Chudárka zvažuje modely využívané v severských zemích.
A v sobotu v rozhovoru pro televizi Nova premiér řekl toto: „Budeme navrhovat dobrovolnost poplatků, kdo chce, ať platí, kdo nechce, nebude platit. My samozřejmě tam budeme garantovat nějakou částku. A chci přijít s nějakým návrhem, že ty peníze nejsou přímo z rozpočtu.“
Působí to tedy tak, že si v hnutí ANO vyhodnocují rizika a pečlivě hledají cestu, která premiérovi pokud možno neuškodí. V zásadě má před sebou dva scénáře:
1. může tvrdě prosadit zrušení poplatků a tvářit se jako razantní politik, který se nezalekne ulice;
2. může ale také i nadále tvrdit, že je připravený o budoucnosti ČT a ČRo debatovat a že je ochotný zákon během druhého čtení nějak upravit. Tuto ochotu deklaroval několikrát a v podobném tónu mluví také další politici hnutí ANO.
Druhý scénář by ale mohl být zároveň vnímán jako jeho porážka – jako ústupek tlaku ulice. O Milionu chvilek pro demokracii přitom nyní hovoří tak, že jde to nenávistný spolek, který pouze rozeštvává veřejnost.
Rozumí síle
„Andrej Babiš rozumí síle,“ má jasno politolog Lubomír Kopeček. „Z jeho vyjádření z posledních dnů je vidět, že ho překvapilo, jak velký odpor se zvedl proti bleskovému prosazení zákona o zrušení poplatků v prvním čtení,“ dodává.
Předseda hnutí ANO a premiér také podle něj nyní hledá cestu, jak veřejný odpor a kritiku zmírnit, a to i vstřícně působícími gesty. Osobně je ale dle svých slov velmi opatrný, pokud jde o to, co přesně to bude znamenat pro podobu zákona, který nyní prochází schvalovacím procesem v dolní komoře.
„Dobrovolnost placení poplatků je Babišův neústupek, protože je jasné, že to neřeší otázku, jak zajistit finančně silná a stabilní veřejnoprávní média,“ míní politolog.
„Málokdo je nadšený z placení daní,“ pokračuje v rozhovoru přičemž koncesionářské poplatky nejsou nic jiného než jiná forma daně, jen neposílaná do státního rozpočtu. Dobrovolnost placení poplatků není řešení,“ vysvětluje Kopeček.
Podle něj je ale možné, že pod veřejným tlakem zákon nakonec upraví způsobem, který bude pro nezávislost a finanční zajištění České televize a Českého rozhlasu příznivější.
Jeho kolega Aleš Michal je pak přesvědčený, že se Babiš nyní snaží strategicky mírnit komunikaci kvůli tomu, aby si vytvořil pozici, do které může ustoupit po onom hlasování ve 4:36.
„Připadá mi, že to ale směřuje primárně dovnitř vlastního hnutí, protože v něm sílí nespokojenost, která je daná zejména postupem, který sněmovna a Tomio Okamura zvolili. Andrej Babiš chce působit umírněně, není to ale nic jednoduchého, když je ve vleku svých koaličních partnerů. Toto hlasování to jen dokazuje,“ uvažuje Michal.
Motoristé i SPD podle něj ale budou tlačit na to, aby se i konečný návrh co nejvíce podobal začátku. „A bude záležet na Babišovi osobně, jakým způsobem bude chtít k dalšímu projednávání přistoupit. Pokud je politický realista, musí tušit, že nespokojenosti na ulici nebo v médiích veřejné služby ani svými posledními výroky nezabrání,“ má jasno politolog.
Jedna cesta
Politolog Otto Eibl má za to, že už nějaký čas sledujeme Babišův konec v politice. „Stárne a je vidět, že některé věci ho unavují více než jiné. A myslím, že vládnutí s SPD a Motoristy ho nijak zvlášť netěší. Samozřejmě ve stínu mediálně propíraných kauz by mohl mít tzv. klid na práci, nicméně to negativní ulpívá i na ANO a Babišovi samotném – což nese nelibě.“
Eibl je dle svých slov čím dál víc přesvědčený, že předseda hnutí ANO autenticky nechápe, že by někdo mohl mít jiný pohled na svět než on. „Respektive si to asi připustit dokáže, ale nedokáže pochopit, že ten jeho nemusí být ten správný. Tady špatně odhadl reakci občanské společnosti – asi čekal odpor, ale ne tak silný,“ uvažuje Eibl.
„A pokud Babiš situaci v okolí sněmovny oné páteční noci, kdy na místo dorazilo několik desítek demonstrantů, přirovnává k útoku na Kapitol, pak slova o občanské válce klidu nepřidávají. A myslím, že mnoha lidí se právě toto mohlo dotknout. A povzbudit je v dalších aktivitách namířených proti vládě,“ říká Eibl.
Také on z četných výroků Babiše odvozuje, že ve finálním znění zákona bude spousta věcí jinak. „Na jeho výrocích je krásně vidět, jak se celá kauza v jeho hlavě vyvíjí. Na tiskovce, kde četl prohlášení k novinářům, řekl, že se téma bude projednávat, neřekl ale kdy. S Okamurovým plánem tak byl seznámený.“
A pokračuje v rekapitulaci: „Ve sněmovně samozřejmě nebyl – proč by tam do noci vysedával. Pak, když viděl, co se stalo, začal couvat. Také ale proběhla jeho vsuvka s arogantním prohlášením směrem k řediteli ČRo. I to ale dává smysl, pokud si uvědomíme, že má pocit, že proti němu René Zavoral aktivně vystupuje a škodí mu.“
Závěr je prostý: Babiš se podle Eibla v kontextu řečeného snaží vyhýbat nepohodlným situacím a lidem, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezují. „Mohou totiž nasvítit jeho neznalost, nekompetenci, dílčí selhání – prostě cokoliv, kvůli čemu ho lze v očích veřejnosti kritizovat.“
„Zatočit“ s veřejnoprávními médii chtějí hlavně voliči SPD, upozorňuje politolog a dodává, že ostatní voliči vládních stran vztah k ČT a ČRo tak vyhrocený nemají. „Jít tedy proti médiím veřejné služby za každou cenu pro Babiše nedává absolutní smysl,“ dodává.
Babiš podle něj navíc v průběhu debaty o médiích může utržit další šrámy. „Hlavně proto, že je a bude označovaný jako někdo, kdo pomáhá demontovat liberální demokracii. A to vadí i části jeho voličů. Obecně pro něj není – navíc s jeho nastavením a důrazem na údajně zdravý rozum pro (naše) lidi – aktuální situace kompatibilní. A davy v ulicích mu nedají spát.“
Babiš si přitom podle Eibla v takové situaci neklade otázku „co jsem já udělal špatně“, ale „proč jsou proti mně“. A podle něj o tom bude takto veřejně mluvit a nálepkovat své kritiky. „Tady si myslím, že je úpadek jeho politické osobnosti patrný velmi dobře – těch útoků, často velmi osobních, přibývá a stávají se hlavním obsahem jeho politického sdělení.“
Jinými slovy, předseda hnutí ANO podle Eibla dovedl interpretaci své role mučedníka české politiky až ad absurdum. „K revizi poplatků dojde, to je zřejmé, z toho necouvne. Ale nemyslím si, že ve finále přejde financování pod státní rozpočet v té podobě, jak to původně zamýšleli,“ uzavírá politolog.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Exkluzivně: Tvrdá data z českých STK. Tato auta často zklamou už na první prohlídce
Když jsou automobilu čtyři roky, míří povinně na první prohlídku. Protože však stále vypadá jako nový, jeho majitele možná ani nenapadne, že by ze Stanice technické kontroly mohl odejít s nepořízenou. Přinášíme žebříček 30 modelů, kterým se právě tahle nemilá věc stává nadprůměrně často.
Zelenskyj nabízí Trumpovi velký ústupek. Má ale zásadní podmínku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělním televizním rozhovoru prohlásil, že Ukrajina je připravena na žádost USA zastavit útoky na ruské ropné rafinerie. Udělá to ale za předpokladu, že Washington dodá rakety do systémů protivzdušné obrany Patriot, které jsou potřebné k odražení ruských útoků balistickými střelami.
Doga stárne dvakrát rychleji než jezevčík. Vědci vyvíjejí lék na psí dlouhověkost
Zatímco jezevčíci se běžně dožívají šestnácti let, německá doga nebo irský vlkodav často odejdou před desátými narozeninami. Daň za velikost je krutá, vědci ji však odmítají přijmout jako neměnný fakt. Do rozsáhlých výzkumů zapojili přes čtyřicet tisíc psů a přímo v ordinacích testují látky, které dokážou stárnutí buněk zbrzdit.
ŽIVĚ Ruské letecké pumy zasáhly školu a kryt, přes dvacet lidí zemřelo
Ruské letecké pumy v pondělí v obci Komyšuvacha v Záporožské oblasti zabily nejméně 24 lidí a další zranily. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského ruská invazní armáda zaútočila na školu používanou k rozdávání humanitární pomoci a na kryt. Šéf oblastní správy Mychajlo Semikin uvedl, že dalších 27 lidí se pohřešuje.
Odpor proti Rusům na MS sílí. Finové vyhlásili radikální krok, vyjádřili se i Pavel a Babiš
Nesouhlas s rozhodnutím Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), které umožňuje Rusku návrat na hokejové šampionáty, se ve světě stupňuje. Odchodem hrozí klíčový sponzor mistrovství světa, Finové sáhnou k radikálnímu kroku a k situaci se vyjádřili také vrcholní čeští politici.