Babiš má od lékařů zákaz pokračovat v kampani. Voliče oslovil ve videu

Aktuálně.cz přináší sestřih s několika kandidáty do letošních voleb, včetně pohledu na předsedu ODS Martina Kupku v metru či na mítink ANO, kde se Andrej Babiš omlouvá z neúčasti kvůli vysoké horečce.
Patrně nikdy nebylo v ulicích měst tolik kandidátů do voleb jako v pátek dopoledne, kdy měli poslední šanci oslovit po celé zemi skutečné i potenciální voliče. Aktuálně.cz vyrazilo do ulic v Praze, kde mimo jiné sledovalo poslední mítink hnutí ANO, na kterém ale chyběl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš.
„Dobrý den, chci vás pozvat k volbám. Dobrý den, chci vás pozvat k volbám. Dobrý den, chci vás pozvat k volbám,“ opakoval v dnešním brzkém ránu na stanici metra Vysočanská v Praze předseda ODS Martin Kupka, vedle kterého stála kandidátka ODS do Senátu Dagmar Pecková.
Těžko spočítat, kolikrát tuto větu vyslovil, ale nepochybně to bylo mnohokrát. A nebylo to nijak jednoduché. Někdo si předvolební letáčky od něj vzal, občas se i usmál, nebo dokonce zastavil, ale celá řada lidí spěchala a Kupku ignorovala. Předseda ODS tak zažíval to co předsedové dalších partají a mnozí kandidáti, kteří vedli kampaň několik dlouhých týdnů.
„A jakmile tady skončím, tak budu ještě obvolávat voliče u nás v Líbeznicích,“ sdělil Kupka, který byl v této obci starostou a nyní je na 5. místě kandidátky. Nepochybně ho ale nejvíce ze všeho budou zajímat celostátní výsledky voleb, včetně voleb do Senátu, protože můžou naznačit, jak dobrá je opoziční práce ODS a dalších stran, které se vymezují proti šéfovi ANO a premiérovi Andreji Babišovi.
Ten se úplného závěru kampaně nemohl účastnit kvůli nemoci. Když tedy začal ve čtvrtek odpoledne poslední předvolební mítink ANO v Praze, zklamaní voliči ANO se dozvěděli, že Babiš nepřijde. Což jim sám následně potvrdil, když mu zavolal lídr pražské kandidátky Jan Hušbauer.
„No, já vás všechny zdravím, já se strašně moc omlouvám,“ začal Babiš, jehož tvář byla vidět na obrazovce telefonu, který Hušbauer držel v ruce a ukazoval přítomným.
„Mě to ve středu skolilo. Měl jsem 39 a lékař mi zakázal pokračovat v kampani,“ omlouval se premiér, který stejně jako mnohokrát v minulých týdnech naznačoval, že jeho vláda může Praze velmi pomoci. „Je důležité, aby Praha s vládou spolupracovala,“ zdůrazňoval Babiš, který proto poslal na tento mítink i některé ministry, například Alenu Schillerovou, Karla Havlíčka, Adama Vojtěch a Jeronýma Tejce.
Mezi voliče zašli ale i další předsedové: Vít Rakušan ze STAN, Pirát Zdeněk Hřib, předseda Motoristů Petr Macinka i další. Nejlepší obrázek o volbách si mohl udělat ten, kdo se prošel po pěší zóně na pražském Andělu, kde mělo stánek vedle sebe hned několik stran, hnutí i konkrétních senátních kandidátů.
Aktuálně.cz s některými z nich mluvilo, včetně třeba lídryně Pirátů do voleb Terezy Nislerové. Pro ni to byla první takto velká a náročná kampaň, sama přiznávala, že v posledních dnech byla stále více vyčerpaná.
„Měla jsem pocit, že v Praze všichni útočí proti nám, jakoby Piráti byli hlavní terč,“ posteskla si Nislerová, která přiznala, že Piráti neměli tolik peněz na kampaň jako některé jiné strany, jejichž lídři byli například na tramvajích či obřích billboardech. Zda se velikost kampaní projeví i na výsledcích voleb, bude jasné v sobotu odpoledne po 14. hodině, kdy se uzavřou volební místnosti.
Ty se otevřou ještě příští pátek a sobotu tam, kde půjdou voliči v 2. kole volit senátní kandidáty.