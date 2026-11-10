„Třeba to přispěje k uklidnění situace.“ Babiš kytku na Národní nepoloží, má úplně jiný program

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštíví od 16. do 18. listopadu Izrael na pozvání předsedy tamní vlády Benjamina Netanjahua. Bilaterální jednání se zaměří zejména na spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí, informoval úřad vlády. Babiše mrzí, že nebude kvůli avizované návštěvě Izraele 17. listopadu na Národní třídě v Praze.
Návštěva, na které premiéra doprovodí část ministrů jeho kabinetu, se totiž uskuteční ve dnech, kdy si Česko bude připomínat výročí sametové revoluce. Tradičních oslav 17. listopadu v Česku se tak premiér nezúčastní.
„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl premiér. V souvislosti s kritikou plánu vlády změnit financování ČT a ČRo hovořil dříve i o možném zneužití svátku odpůrci tohoto návrhu.
Babiš 31. října uvedl, že má v plánu 17. listopadu na Národní třídu jít. Televizi Nova řekl, že tam vždy chodí ráno, ale letos ještě uvidí, kdy se tam vypraví. Na místě pravidelně čelí protestům svých odpůrců. Loni dorazil k památníku Sametové revoluce kolem 8:00, v minulosti přišel i brzy nad ránem. Letos bude připomínce v neděli předcházet demonstrace spolku Milion chvilek na pražské Letné proti změnám ve financování veřejnoprávních médií.
Cesty se zúčastní vedle premiéra ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) či náčelník Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč. Součástí programu budou jednání členů vlády s jejich izraelskými protějšky, informovala Strakova akademie
„Bude to důležitá cesta, v podstatě na úrovni mezivládního jednání. Hlavním tématem, které budu řešit, je antibalistická ochrana, proto mě doprovodí ministr obrany a náčelník Generálního štábu Miroslav Hlaváč. Součástí delegace budou i další ministři naší vlády, kteří budou jednat se svými izraelskými protějšky. Máme totiž řadu společných projektů ať už v oblasti bezpečnosti, obrany, ochrany dětí, nebo třeba zdravotnictví,“ uvedl Babiš.
Opoziční politici kritizují načasování cesty premiéra a některých ministrů do Izraele. Šéf ODS Martin Kupka na síti X uvedl, že odjet v roli premiéra z vlastní země na nejdůležitější svátek svobody a demokracie je definice zbabělosti a pokrytectví. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel sdělil, že jde o ukázku toho, že Babišovi je úcta k demokracii a svobodě ve skutečnosti ukradená.
O plánované cestě mluvil premiér v neděli na facebooku. Zmínil, že protivzdušná obrana je prioritou a v uplynulém týdnu jednal s některými výrobci, včetně Izraelců. Izraelský systém Iron Dome k zachycování raket krátkého doletu a minometných granátů má Babiš za úspěšný a v obraně za důležitější než americké stíhačky F-35 a tanky, které objednala minulá vláda.
Babiš 31. října uvedl, že má v plánu 17. listopadu na Národní třídu jít. Televizi Nova řekl, že tam vždy chodí ráno, ale letos ještě uvidí, kdy se tam vypraví. Na místě pravidelně čelí protestům svých odpůrců. Loni dorazil k památníku Sametové revoluce kolem 8:00, v minulosti přišel i brzy nad ránem. Letos bude připomínce v neděli předcházet demonstrace spolku Milion chvilek na pražské Letné proti změnám ve financování veřejnoprávních médií.
Macinka jednal v Izraeli s Netanjahuem v dubnu. Uvedl tehdy, že si potvrdili silné vztahy i jistou podporu, což se podle něj může projevit také v hospodářské spolupráci. Potvrdil tehdy, že spolu jednají české a izraelské firmy zbrojního průmyslu, nechtěl ale být konkrétní.
V příštích týdnech čeká Izrael skládání nové vlády. Izraelský prezident Jicchak Herzog pověřil sestavením nové vlády dosavadního opozičního lídra, šéfa centristického Jašaru Gadiho Eisenkota. Dosavadní premiér, jehož strana Likud volby koncem října vyhrála s 27 mandáty, ve funkci zůstane, dokud nevznikne nová vláda. Eisenkot bude mít na sestavení vlády 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu to nepodaří, může Herzog pověřit někoho jiného.
Projekt Korzo Národní, který 17. listopadu na pražské Národní třídě 13 let připomíná události z roku 1989, letos poprvé nedostane dotaci od ministerstva kultury. Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) Korzo nevyhovělo podmínkám dotačního programu, který se týká kulatých výročí v řádu desetiletí, což letošní 37. výročí událostí nesplňuje. Ve veřejné sbírce se pak letos sešlo přes 9,7 milionu korun, což je několikanásobně víc, než kolik celkem činila podpora ministerstva kultury a výnosy sbírek v minulých třech letech.
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