Babiš: Kubera se návštěvou na Tchaj-wanu chce zviditelnit, ohrozí naše firmy v Číně

Norští favorité Johannes Hösflot Klaebo a Maiken Caspersen Fallaová vyhráli ve finském středisku Ruka sprinty klasickou technikou, které zahájily Světový pohár v běhu na lyžích. Češi na body nedosáhli, z osmi reprezentantů nepostoupil z kvalifikace žádný.

Olympijský šampion z Pchjongčchangu Klaebo malý křišťálový glóbus za sprinterské hodnocení obhajuje, kromě toho i velký za celkové prvenství. Dnes vyhrál rekordní 17. sprinterský závod seriálu, a to s náskokem více než čtyř sekund před krajanem Paalem Golbergem.

Úvodní závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) - sprint klasicky (1,4 km):

Muži: 1. Klaebo 2:39,47, 2. Golberg (oba Nor.) -4,17, 3. Jouve (Fr.) -4,62, 5. Bolšunov (Rus.) -5,24, 5. Iversen (Nor.) -5,96, 6. Svensson (Švéd.) -9,50, …v kvalifikaci 37. M. Novák, 41. Šeller, 65. Pechoušek (všichni ČR).

Ženy: 1. Fallaová (Nor.) 3:05,70, 2. Sundlingová (Švéd.) -2,33, 3. Bjornsenová (USA) -2,77, 4. Stensethová (Nor.) -2,78, 5. Nilssonová (Švéd.) -7,00, 6. T. Wengová (Nor.) -17,61, …v kvalifikaci 44. Razýmová, 49. Schützová, 52. Janatová, 55. Beranová, 58. Nováková (všechny ČR).