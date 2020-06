Babiš komunisty o zvýšení schodku nepřesvědčil. Chtějí vědět, kam má 500 miliard jít

Škoda 1,2 miliardy korun, kterou by měl údajně přinést krach letecké skupiny Smartwings, vychází z analýzy ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO). Zahrnul do ní zejména ztráty ze sociálních odvodů nebo leteckých plateb. Havlíček to v úterý řekl novinářům. Vláda nyní zvažuje poskytnutí záruky letecké společnosti za až 900 milionů Kč, rozhodnout o ní chce během června.

"Chtěl jsem mít alespoň nějakou základní shodu, kolik by to stát stálo a co by krach přinesl. Okamžitě by to znamenalo, že všechny letiště by nedostaly žádné peníze. Zahrnul jsem i ztráty pro všechny sociální úřady. Ztráta 1,2 miliardy by byla okamžitá ztráta jen pro Českou republiku," řekl Havlíček. Na odvodech podle něj Smartwings v posledních pěti letech státu vyplatity kolem tří miliard korun.

Odmítl návrh, že řešením by mohlo být převzetí leteckých linek po Smartwings jiným dopravcem, například Ryanairem. "To by byl kolaps. Lokální letiště by jim musely první tři roky platit za to, že by tam přistávali. Vsadit na ně by byla sebevražda," podotkl. Havlíček dále uvedl, že Smartwings a ostatní dopravci, by měli mít možnost čerpat záruky jako jiné firmy. Zákon to totiž v současnosti dopravním firmám neumožňuje.