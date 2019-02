Papaláši se Babiše nebojí, kritika zůstává bez reakce. O mně nemluvil, míní Okleštěk

Kumulace funkcí a papalášství se podle premiéra Andreje Babiše začíná objevovat i v hnutí ANO. Přesto to po jeho kritickém projevu na nedělním sjezdu nevypadá, že by se mělo cokoli změnit. Ti, kterých se premiérova kritika týká, zůstávají na svých pozicích. „Premiér nemluvil o mně,“ reagoval lakonicky například olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk, který kumuluje funkce a psalo se o něm i v souvislosti s milionovými superby.

Ladislav Okleštěk je od roku 2013 poslancem hnutí ANO a poté, co funkci v roce 2017 obhájil, se ve stejném roce stal zároveň hejtmanem. Ani jedné z funkcí se však vzdát nehodlá.

"Zatím jsem nedostal od kolegů z krajské koalice, od poslaneckého klubu ani od pana premiéra žádný signál, že bych svou práci nestíhal či dělal špatně," uvedl pro Aktuálně.cz. I proto tvrdí, že premiér při svém projevu nemluvil o něm.

Olomoucký hejtman, který se křesla ujal po odvolání Oty Košty, jehož Andrej Babiš označil za alkoholika, však odpovídá premiérovu popisu tzv. papalášství ve více bodech. "Víte, jak často mluvím a kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta, prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás. Primátorské SPZ, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi naše krajské organizace vybírají na kandidátky," řekl Babiš na sněmu.

Na drahé vozy si přitom právě hejtman Okleštěk potrpí. V listopadu krajská rada schválila nákup hejtmanské limuzíny Škoda Superb L&K v hodnotě 1,2 milionu. Přitom v roce 2017 pořídilo olomoucké hejtmanství pro hejtmana Škodu Superb L&K 2,0 TSI za téměř 900 tisíc korun, upozornil deník MF DNES.

Okleštěk však není jediným, kdo na olomouckém hejtmanství kumuluje funkce. V prosinci minulého roku došlo k personální změně na pozici náměstka pro kulturu, sport, památkovou péči a volný čas. František Jura (ANO) se rozhodl na funkci rezignovat po říjnovém zvolení prostějovským primátorem. Nahradil ho člen krajské rady, radní města Přerov a poslanec za ANO Petr Vrána. Ten je zároveň obchodním manažerem přerovské chemičky Precheza, která je součástí holdingu Agrofert.

Tři hejtmani ANO ve sněmovně

Z pěti hejtmanů za ANO kumulují funkce tři. Vedle Oklešťka je to například poslanec a bývalý rektor Vysoké školy báňské Ivo Vondrák, který řídí Moravskoslezský kraj. Ten tvrdí, že kombinací svých funkcí chce prosazovat zájmy kraje na celostátní úrovni. Odstoupení neplánuje.

"Obě funkce vykonávám zodpovědně a dobře. V Moravskoslezském kraji jsem se souhlasem pana Babiše vedl kandidátku do parlamentních voleb už jako hejtman. A lidé mě do parlamentu zvolili s přesvědčivým výsledkem," hájí pro Aktuálně.cz kumulaci funkcí Vondrák s tím, že nezastírá její "nesmírnou náročnost".

Poslankyně a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mráčková Vildumetzová souběh svých funkcí také obhajuje tím, že oba mandáty získala z důvěry voličů. Sama je prý proti kumulaci funkcí, a proto předložila návrh zákona, který zajistí, aby případná druhá funkce byla ohodnocena 40 procenty platu, řekla to v rozhovoru pro Radiožurnál.

Ve vysokých pozicích se kumulace funkcí týká i poslance a zároveň havířovského primátora Josefa Bělici nebo bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé, která je v současnosti poslankyní a náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje.

Vozem drahým tak, jako mám já, jezdí i s rohlíky

Babišova kritika bezpochyby mířila i na děčínského primátora za ANO Jaroslava Hroudu. Ten má jak primátorskou SPZ s nápisem "PRIMAT0R", tak drahé služební auto Škoda Superb Laurin & Klement, které město vyšlo na více než milion korun.

Hrouda však i po urgencích odmítl na dotazy Aktuálně.cz odpovědět s tím, že nákup vozu už vysvětlil nedávno pro časopis Reflex. "To vozidlo má cenu dodávky, kterou mají všichni, kdo rozvážejí rohlíky nebo jiné zboží. Jako statutární město si ho můžeme dovolit, navíc bude sloužit léta, předchozí bylo na magistrátu sedm let," uvedl tehdy Hrouda.