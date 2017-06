Babiš: Když vidím, že prezident stojí za Valachovou, musím se smát. Na vlastního kandidáta máme čas

před 1 minutou

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš má za sebou první dny mimo vládu. Po odvolání z postu ministra financí tráví většinu času v sídle ANO, kde pracuje na volební kampani i programu a zároveň řeší stranické záležitosti. "V hnutí jsou různé boje o pozice, ANO prochází očistou," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Zároveň odmítá, že by existoval jakýkoliv mocenský pakt mezi ním a prezidentem Milošem Zemanem, a opakovaně tvrdí, že je snaha jej dostat zcela mimo politiku.

Ostře kritizujete čtvrteční jednání Evropského parlamentu o možném zasahování politiků do nezávislosti tisku v České republice, ale faktem je, že na nahrávce s tehdejším novinářem vaší MF DNES se domlouváte, jak má kritické informace k ČSSD publikovat před jejich sjezdem…

Ne, ne, ne, já jsem tohoto novináře odbyl.

Neodbyl, vy jste se s ním alespoň podle nahrávky domlouval, aby…

Není to pravda.

Takže co během vašeho setkání skutečně zaznělo?

Ta nahrávka je sestříhaná.

Takže jste s ním nedomlouval materiály před sjezdem ČSSD?

Je pravda, že naše hnutí uvažovalo o tom, že když bude sjezd ČSSD, tak uděláme nějakou marketingovou akci s naší programovou vizí pro Českou republiku. Takže jsme něco chystali před sjezdem, ale rozhodně ne to, že bych někomu říkal, aby něco kritického publikoval. Nikdy jsem nedal nikomu žádný příkaz, aby nějaký článek vyšel. Nikdy také žádný článek nevyšel. Jasné? Není to pravda.

Je ještě něco dalšího, co jste probírali, a nebylo ještě publikované?

Ale já nevím, já si to nepamatuji. Jen říkám, že když si přečtete rozhovory s profíky, tak vám řeknou, že dnes je možné sestříhat a poskládat rozhovory i z pouhých slov.

Ale o čem jste se ještě bavili?

Já si to už nepamatuji. S novináři se bavím o všem možném, vy jste také novináři a víte, že se s novináři bavím velmi nestandardně. Že se bavím napřímo, posílám SMS, volám. Podle mého názoru to asi nikdo jiný z politiků takto nedělá. A doplatil jsem na to, protože tento novinář byl vlezlý a přicházel s různými katastrofickými scénáři.

Jakými?

Že se vyrábí různé smyšlené materiály o mně a KGB a jiné věci. Ale potom jsem pochopil, že je to magor, a potom jsem se s ním už nepotkal.

Proč jste se s ním ale opakovaně scházel?

Protože tvrdil, že se o mně něco chystá, a chtěl jsem vědět, co to je.

A co to mělo být s KGB?

Že jedna finanční skupina na mě nechala vyrobit materiál o KGB. Víc k tomu veřejně říkat nebudu.

Každý den se lže

Vy ale stále žijete v přesvědčení, že vás chce někdo zničit. Máte pro to nějaké důkazy?

Já vám můžu jenom říci, že znám člověka, který dostal zadání od některých politických stran, jaký by byl dopad na veřejné mínění, kdyby mě vzali do vazby. A to jsou reální lidé, kteří existují.

A co je za lidi? Z byznysu, nebo odkud?

To jsou lobbisté…

Kdo dal ale konkrétně zadání? Nemůžete být konkrétnější? Protože když to říkáte takto obecně, působí to spíše jako výmluva. Máte to podložené?

Proč bych se vymlouval? Já vám říkám, že mě chtějí v politice zlikvidovat. Nestačí jim, že mě dostali z vlády ven. Oni nechtějí, abych kandidoval. A oni pro to udělají maximum. Podívejte se, zase se píší knížky, zase se točí filmy za peníze České televize, stále se lže, každý den. Dnes (ve středu) lhal Chovanec o migraci.

Ale kdo konkrétně nechce, abyste kandidoval?

Lidé, kterým vyhovuje, že politické strany mají kmotry. Předtím byl Marek Dalík, Jana Nagyová. Dnes je to Pokorný (Radek Pokorný, právník a přítel premiéra Sobotky, pozn. red.) a agentura Bison & Rose. Však to znáte dobře. U vás se přepisoval rozhovor s Jančurou, když už tedy hovoříme o ovlivňování médií.

Nedá se to dokázat?

Určitě se to nedá dokázat.

Kteří lidé to tedy ovlivňují?

Nechci to říkat, protože to nemůžu dokázat. Důvodů, proč musím pryč, může být mnoho. Může to být Diag Human, OKD, můžou to být Počerady, ČEZ, může to být spousta věcí.

Dnes máme oligarchii čtyř lidí, kteří ovládají téměř celý stát: Sobotka, Chovanec, Růžička (Miloš Růžička, šéf agentury Bison & Rose, pozn. red.) a Pokorný. Podívejte se na vyšetřovací komisi D47, to je přece sranda. Firma Eurovia, která je zastupovaná přítelem pana premiéra Pokorným, způsobila státu škodu dva a půl miliardy. Naházeli odpadky do spodku dálnice. A vyšetřovací komise řekne, že je to problém Ťoka.

Pakt se Zemanem neexistuje

Vše nasvědčuje tomu, že podzimní volby vyhrajete. Neobáváte se, že z nynějšího jasného vedení budete postupně ztrácet?

Vy stále žijete v pocitu, že kdybych nebyl v politice, tak to pro mě znamená katastrofu…

Co byste dělal, kdybyste odešel z politiky?

Vrátil bych se do firmy, dělal charitu a určitě bych bojoval proti této zkorumpované hydře, která mě vykopala z vlády.

V poslední době jste ještě více než dříve spojovaný s prezidentem. Zdá se, že během vládní krize vaše spojenectví ještě zesílilo. Cítíte takové spojenectví jako výhodu, nebo nevýhodu?

Já to tak nevidím, to je teorie vás novinářů, kteří stále opakují něco o mocenském paktu. Já ale s panem prezidentem nemám žádný mocenský pakt, mám zásadně jiné názory na reformu policie, kde mě nepodržel, kde podržel pana Chovance a bagatelizoval to, co se stalo na Úřadu vlády, kde kmotři řídili přes milenku premiéra celou zemi. Také vyhlásil volby brzy, což nám nevyhovuje. A když vidím, že stojí za ministryní školství paní Valachovou, tak se tomu musím smát. Jsem přesvědčený, že paní Valachová věděla, že se peníze rozdělují netransparentně.

Čím si vysvětlujete tuto podporu?

Nevím, proč za ní pan prezident stojí. My musíme v hnutí ANO uspět ve sněmovních volbách, je jasné, že budeme stát sami proti všem. Všichni říkají, že s námi do vlády nepůjdou, premiér o mně neustále opakuje vylhané věci. Je to samozřejmě organizovaná kampaň.

Jestliže kritizujete prezidenta, znamená to, že postavíte protikandidáta?

Jestli bude změna nějaká změna na Hradě a my postavíme nějakého kandidáta, tak na takové rozhodnutí máme dost času po sněmovních volbách…

A postavíte kandidáta?

Nemůžu to vyloučit.

ANO prochází očistou

Čemu se po odchodu z vlády především věnujete?

Právě jsem dokončil knihu, ve které jsem sepsal vizi pro Českou republiku do roku 2035. To je nejdůležitější věc, kterou jsem udělal za svou politickou kariéru. Tady na stole mám také volební program ANO, který má 60 stran, a z toho musím udělat nějaký koncentrát pro lidi, kteří nebudou číst tolik stran. Hodně se věnuji také samotnému hnutí.

A v jakém stavu ANO podle vás je?

Těžká otázka. Samozřejmě, že v hnutí jsou různé boje o pozice, a asi bohužel ne všichni k nám šli ze stejných ideálů jako já a další. ANO prochází nějakou očistou. Někdo má pocit, že by měl být výš na kandidátce, někdo tam vůbec není. Mluvil jsem i s kolegy, jak byly v minulosti organizované kampaně, někteří si stěžují, že krajské organizace jsou odtržené od členů, že spolu nekomunikují.

Dalo by se říci, že normální starosti tradiční strany…

Tradiční strany ne, protože my se chováme jinak. Pokud zjistíme, že je nějaký náznak korupce, hned zasáhneme. Nemáme v ANO také žádné frakce. Už to, že jsem navrhl za ministra financí největšího rebela hnutí Ivana Pilného, ukazuje, že jsem se nikdy necítil ohrožený. Vždycky jsem si vybíral lidi, kteří jsou šikovnější než já, ať už ve firmě, tak v hnutí. Nikdy jsem se necítil ohrožený. Pokud budu mít pocit, že už jsem na obtíž, nemám problém vedení ANO někomu přenechat.

Skutečně? Vy to přece celé platíte.

Co platím?

Celé hnutí ANO. Vy jste neohrozitelný.

Samozřejmě to financuju, ale platit a financovat je jiná věc.

Jaký je rozdíl?

Kmotři, kteří na mě zorganizovali ten puč, nahrávky, sledovačky a další věci, disponují miliardami, jsou to lidé, kteří nakradli desítky miliard. A chtějí se mě zbavit. Kdyby v hnutí vznikla atmosféra, že se mě chtějí zbavit, tak Babiše vykopou ven. A ten dluh, který má ANO vůči mně, by byl pro lidi, kteří si tu nakradli desítky miliard, jen drobnými. Vyplatili by mě a já bych šel pryč. Takže to není o penězích, není to o tom, že to platím. Já to financuju. Půjčil jsem peníze a ty peníze mi hnutí jednou vrátí. A hlavně naše hnutí není o penězích, ale odpracovali jsme to, chodíme mezi lidi.

Když mluvíte o situaci v ANO, necítíte, že je nesmysl bojovat proti politických stranám? Každá strana prožívá problémy, o kterých mluvíte. Takový je politický život, který patří k demokracii…

U nás takový politický život není.

Ale je přece nesmysl tvrdit, že vaše ANO je v něčem lepší než jiné strany, u vás jsou a budou stejné problémy jako v jiných stranách.

Nebudou. U nás je to jiné, protože u nás nikdo nesoutěží o předsedu, v ČSSD soutěží Zaorálek, Chovanec, Sobotka. U nás nikdo nesoutěží.

Ale není přece lepší a přirozenější soutěžit? To je přece smysl demokracie.

Ale proč? Aby to bylo v rozkladu? Aby se to totálně rozvrátilo. Proč?

Ale takový je smysl demokracie… Že politické strany soutěží…

Tak ať někdo se mnou soutěží. Já s tím problém nemám. Ale pokud já vím, tak hnutí za mnou stojí, členové mají ve mne důvěru. Samozřejmě, s tím novinářem jsem udělal chybu, ale to je jediná chyba, kterou jsem udělal, ale všechno ostatní je vylhané.

Necítíte, že se ale mění atmosféra mezi lidmi?

Nyní je situace pro mě velice těžká, protože stokrát opakovaná lež je pravdou. Některé lidi tento stav znejisťuje. Občas potkávám lidi, kteří mi sprostě nadávají, a když se s nimi chci bavit, tak nejsou schopní argumentovat.