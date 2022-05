"Nedělá ze sebe vola a myslí na nás, kauzy neřešíme." Babiš vyjel karavanem za voliči

Předseda ANO Andrej Babiš v pondělí usedl do svého karavanu a vyrazil na jižní Moravu. První den strávil v Břeclavi, poté vyrazí do Znojma, Brna či Vyškova. "Chci takto jezdit za voliči," říká Babiš. Na setkání s příznivci zněla kritika současné vlády, především za pomoc lidem utíkajícím před válkou. Babišův střet zájmů nebo obžalobu z dotačního podvodu naopak účastníci považují za nepodstatné.

Ostré slunce pálí na prostranství před Domem kultury v Břeclavi tak, že se skupinka seniorů schovává pod téměř jediný strom, který tady je. Míst k sezení je tady ale pomálu. "Měli sem dát nějaké židle, mladí jsou v práci a my se už potřebujeme posadit," povzdychne si jedna z žen.

Nikdo ale neodchází, všichni si chtějí počkat na předsedu ANO Andreje Babiše. Nemusí čekat dlouho, Babiš přijíždí jen o pár minut později, než ohlásil, a hned jak zaparkuje svůj karavan, zamíří za nimi.

Nejdříve se ale vítá s šéfkou poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou, která byla při loňských sněmovních volbách na jihu Moravy jedničkou kandidátky. "Vítám vás u nás doma," říká k Babišovi, u kterého už stojí několik seniorů. Všichni si s ním chtějí podat ruku a udělat fotku.

"Pane Babiši, už jsme se na vás těšili. To je jediný solidní chlap v této republice. Poctivý, férový," tvrdí jedna z jeho fanynek. Na otázku, co říká třeba obžalobě kvůli Čapímu hnízdu, reaguje velmi rázně. "Nevím, co z něho pořád dělají. Nějaké Čapí hnízdo. Není žádný zloděj. Tato vláda krade. Tam deset baráků, tam čtyři vily," má jasno žena, která přijela z vesnice nedaleko Lednice.

Jádrem fanoušků rozzlobení senioři

Babiš je se zájmem lidí spokojený. Díky tomu, že v Poslanecké sněmovně není členem žádného výboru, které tento týden zasedají, nemusí pracovat a může jezdit za voliči. I jako řadový poslanec chodí do sněmovny jen občas, například minulý týden mluvil u mikrofonu několik hodin, aby oddálil schvalování některých zákonů, které se ho přímo dotýkají. Jeden z nich by například zamezil tomu, aby mohl vlastnit média, další zákon by umožnil snadnější volbu Čechům v zahraničí. U nich ale Babišovo hnutí příliš neboduje.

To v Břeclavi se těšil podpoře lidí, tedy aspoň těch, kteří za ním přišli. Jádro jeho podporovatelů tu tvoří senioři, kteří značně rozzlobeně komentují počínání nynější vlády a s nostalgií mluví o předcházejícím kabinetu ANO a ČSSD. Zaznívají slova o "českých lidech" a ostrá kritika pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům.

"Od té doby, co přišel k vládě, tak volím jedině jeho. Je to člověk, který má nadhled, nedělá ze sebe vola, nelže jako tato vláda. Je to nejférovější člověk, jakého jsem za svůj život poznala," tvrdí paní Marie. Když přijde řeč na Babišovy kauzy, jako je třeba střet zájmů, ohradí se. "On myslel jako premiér na nás, na české lidi," opakuje několikrát. Podobně mluví také další přítomní a neskrývají emoce. "Tato vláda pomáhá jen Ukrajincům," tvrdí nespokojená seniorka.

Samotný Babiš zlostné výroky příliš nekomentuje, nejčastěji mluví o tom, jak pomáhala jeho vláda. Na dotaz Aktuálně.cz, co říká názorům lidí ohledně Ukrajinců, ale pronese: "Hlavně má vláda pomáhat našim občanům, protože oni platí daně."

"Všeci ho z něčeho obviňují"

Když lidé Babišovi říkají, že by byl nejlepším prezidentem, jen krátce odvětí, že ještě není rozhodnutý. "Já bych ho volila. Je inteligentní, chytrý. A je pro lidi. Naše lidi. Dával důchodcům, dával rodinám i samoživitelkám. Všeci ho z něčeho obviňují, ale to jen proto, že ho tam nechtějí, pravice ho chce vypudit," je přesvědčena paní Anna z nedaleké Charvátské Nové Vsi.

"On něco udělal. Od roku 1989 byla jeho vláda ta nejlepší," přidává se pan Lubomír, který s hrdostí v hlase říká, že je rodilý Břeclavák. Také on reaguje na otázku k Babišovu střetu zájmů rychle a prudce. "To je úplná blbost," odvětí.

Věkový průměr přítomných výrazně sníží skupina dívek, které přicházejí z místní školy. Je jim jedenáct až dvanáct let a tvrdí, že chtěly Babiše poznat zblízka. "Máte Instagram?" ptá se jich politik a hned upozorňuje, že je nově i na této sociální síti. Chvíli se s nimi dává do řeči, ptá se například na to, co je baví ve škole, nebo je nabádá, aby se učily angličtinu.

Dívky jsou za pozornost rády, všechny se s Babišem fotí a odnáší si autogramy i jeho knížky. "Můžu napsat věnování Barunce?" ptá se Babiš dívky, která se představí jako Barbora. "Určitě ano, budu ráda, děkuju," odpovídá a bere si knížku. "Ty dejte rodičům," směje se Babiš. "My jsme na něho byly zvědavé. Znaly jsem ho jen z televize a sociálních sítí. Je nám sympatický," vysvětlují školačky svůj zájem o expremiéra.

Já jsem vyhrál osmero volby a vyléčil covid

Pokud jde o kandidaturu na prezidenta, Babiš tvrdí, že ještě není rozhodnutý. "Cítím, že by mohl vyhrát, pokud bude případně kandidovat. Myslím si, že jsme konzervativní národ a zvolíme někoho, kdo má za sebou politickou kariéru. To znamená, že ho máme ošahaného," odpovídá Alena Schillerová, jestli by Babiš mohl vyhrát. Podle průzkumů veřejného mínění však zatím nemá většinu hlasů v případném druhém kole volby zdaleka jistou.

Babiš zůstává před Domem kultury podle plánu do půl šesté večer. Přestože během odpoledne téměř ztratil hlas, dává se až do poslední chvíle do řeči s každým, kdo přijde. Lidé jsou evidentně za jeho pozornost rádi, stejně jako za knížku a fotku s ním.

"Ať žije StB," zakřičí kdosi, kdo prochází v uctivé vzdálenosti kolem. Babiš se za ním ohlédne a potom se otočí ke dvojici, se kterou si povídá. "StB? Já jsem vyhrál osmero volby. Já jsem vyléčil covid. Kdyby média nevyhrála volby, tak vládnu dál," řekne a ukáže na nápis na svém karavanu, který se už chystá k odjezdu: "Za Babiše bylo líp," čte nápis a je rád, že mu dvojice přitakává.