Babiš junior protahuje vyšetřování. Proč žalobci nepožádali o mezinárodní zatykač?

Od obvinění loni v říjnu, tedy za celých 13 měsíců, se policii nepodařilo vyslechnout Andreje Babiše mladšího, který je spolu se svým otcem a dalšími pěti lidmi stíhán za dotační podvod v kauze Čapí hnízdo. Právě jeho chybějící výpověď je jedním z důvodů, proč policie neukončila v původně plánovaném termínu vyšetřování a státní zástupce Jaroslav Šaroch musel prodloužit lhůtu o tři měsíce do konce roku.

Jak Andrej Babiš mladší, tak jeho sestra Adriana Bobeková odmítají podat výpověď s odůvodněním, že jsou duševně nemocní. Jak přitom vyplývá z policejních usnesení, které citoval server iRozhlas.cz, policie jim to příliš nevěří a poukazuje na to, že oba donedávna vykonávali náročná povolání, která by s duševními poruchami stěží zvládali.

"Policejní orgán vyslovuje podiv nad tím, že i přes svoji duševní poruchu byla Adriana Bobeková způsobilá vykonávat funkci ve statutárním orgánu společnosti Imoba, že ji do této funkce její otec Andrej Babiš jmenoval," napsali mimo jiné v usnesení o zahájení trestního stíhání. Její bratr byl pak ještě před třemi lety pilot dopravního letadla.

V případě Babiše juniora jim však naléhání na výpovědi zkomplikoval fakt, že žije ve Švýcarsku, kde má i občanství. "Mimo území České republiky policie nemůže konat úkony trestního řízení," vysvětloval v úterý Hamáček s tím, že se situaci snažili intenzivně řešit na úrovni mezinárodní policejní spolupráce.

Přitom v případě, když některý obviněný svým pobytem v zahraničí maří trestní řízení, může státní zastupitelství požádat o vydání mezinárodního zatykače nebo požádat o spolupráci napřímo tamní justiční orgány. Ani jedno ale česká strana neudělala.

To, že zastupitelství ještě nekontaktovalo švýcarské orgány, připustil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. "Je pravda, ta právní pomoc zatím nebyla odeslána," potvrdil s tím, že ale nelze sdělit bližší důvody.

Odmítá ale, že by to samo o sobě protahovalo řízení. "Nečekalo se pouze na provedení výslechu Andreje Babiše mladšího, ale prováděl se další soubor úkonů, které vedou k zajišťování dalších důkazů. Státní zástupce postupoval podle svého uvážení, aby naplnil účel trestního řízení," konstatoval Cimbala.

Problémem by přitom v případě Babiše mladšího neměl být ani jeho údajně špatný zdravotní stav. Pokud by byl vydán, péče o něj by připadla Vězeňské službě. "Máme dvě vězeňské nemocnice a lékaře, kteří jsou schopni se o lidi ve výkonu trestu i vazby postarat. Včetně psychiatrických diagnóz," uvedla mluvčí Petra Kučerová.

Zatykač? Až nejzazší možnost

Podle advokáta Ondřeje Múky, který se specializuje na oblast spolupráce s cizinou v trestních věcech, by však vydání mezinárodního zatykače mělo být až nejzazší možností. "V rámci návrhu na vydání mezinárodního zatykače by policie měla nějakým způsobem dokladovat, že je důvodná obava, že se skutečně vyhýbá svým povinnostem v trestním řízení, což si (v případě Babiše juniora) nejsem jist s ohledem na znalost té věci," konstatuje Múka s odkazem na informace, které proběhly v médiích.

"Policie by nejdřív měla chtít, aby se podrobil zkoumání znalcem, kterého sama ustanoví. A až na základě toho, že by se nedostavil, by to teprve bylo téma pro mezinárodní zatykač," popsal standardní postup.

Podle Hamáčka policie přesně tak postupovala: "Před několika měsíci policie přibrala do týmu soudního znalce, jehož úkolem bylo posoudit psychický stav jednoho z obviněných," prohlásil ministr vnitra. Vše se však zadrhlo na tom, že na úkonech trestního řízení se česká strana se Švýcary dosud nedohodla. "Po několik týdnů probíhala intenzivní komunikace v rámci mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím Interpolu se švýcarskou policií," ujistil však Hamáček.

Jaký bude další postup, aby policie stihla vyšetřování ukončit do konce roku, na kdy prodloužil lhůtu státní zástupce, ministr vnitra neobjasnil.