Babiš ji viděl jako součást skvělého tandemu. Ona ale rezignovala. Na protest kvůli „jeho“ změnám

Jakmile se od 1. července rozjedou rozsáhlé změny, při kterých vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha s podporou premiéra Andreje Babiše přesunula část práce úřadu na ministerstva, nebude u toho už Lucie Fuková – vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Podle ní jsou změny špatné, a proto rezignovala. Aktuálně.cz vysvětlovala, proč má obavy, že změny Romům mohou víc uškodit než pomoct.
„Mohly vytvořit skvělý tandem,“ litoval premiér Andrej Babiš, když mluvil o dvou romských odbornicích – dnes už bývalé vládní zmocněnkyni pro záležitosti romské menšiny Lucii Fukové a její nástupkyni Editě Stejskalové, která zároveň pracuje jako náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí u Aleše Juchelky.
Fuková se rozhodla ze služeb státu odejít, takže už nikdo nezjistí, jestli měl premiér pravdu. A není zatím také vůbec jasné, co přinesou zásadní změny, které teď nastávají u práce s romskou menšinou.
„Já jsem rezignaci zvažovala opravdu dlouho a velmi pečlivě. Mám svou práci nesmírně ráda, vidím v ní velký smysl, vždy jsem se snažila pro Romy pracovat bez ohledu na čas,“ svěřila se Aktuálně.cz Lucie Fuková, která je přesvědčena, že neměla jinou možnost než skončit. A to podle svých slov proto, že by měla jen minimální kompetence k tomu, aby svou práci vládní zmocněnkyně mohla dělat skutečně účinně.
O tom, že se skutečně rozhodovala pečlivě, svědčí skutečnost, že nepatřila k první vlně odborníků, kteří se rozhodli skončit krátce poté, co Úřad vlády v květnu oznámil přechod celé řady odborností a expertů na některá ministerstva. Zatímco tito experti poukazovali na to, že koordinace z Úřadu vlády byla pro řešení problémů mnohem lepší, Fuková se svými spolupracovníky zkoušela od konce května do začátku června vypracovat plán, aby mohli naplno pracovat také pod ministerstvem práce a sociálních věcí.
Už tehdy ale Aktuálně.cz sledovalo například kulatý stůl v Poslanecké sněmovně, organizovaný opozicí, kde experti vysvětlovali, proč vládní změny povedou ke zhoršení situace.
A jako jeden z nejkřiklavějších příkladů jmenovali přesun řešení romských témat pod zmiňované Juchelkovo ministerstvo. „Je to naprostý nesmysl, toto ministerstvo řešilo jen jedno úzké téma z celé řady, které se týká Romů. Navíc to působí, že když se mluví o Romech, tak jedině v souvislosti s prací či nezaměstnaností, což tak není,“ upozorňovali odborníci.
Takovou obavu měla i Lucie Fuková, přesto návrh koncepce – jak viděla řešení tohoto stavu – ministerstvu předložila. A jak tvrdí, setkala se s odmítnutím a negativními reakcemi. „Bohužel jsem neuspěla. Vládní zmocněnec musí mít silný mandát a dostatečný aparát, aby mohl svou agendu vykonávat. Pokud je ten aparát na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak si na něj prostě nemůžete sáhnout,“ říká Fuková.
Podle ní je úkolem zmocněnce komunikovat s vícero ministry i s úředníky a mimo jiné jim například i poskytovat rady, jak dělat různé věci lépe. „O to jsem se snažila celé tři roky ve své funkci vládní zmocněnkyně. Jak dobře nastavit celý systém, včetně různých programů a dotací, aby opravdu měly dopad na pomoc Romům. Včetně vyhodnocování výsledků. To bych už pod ministerstvem těžko mohla dělat,“ upozornila Fuková, která se chce nadále věnovat Romům.
Pokud jde o změny na Úřadu vlády, ty už vedoucí úřadu Tünde Bartha i přes velké protesty udělala a od 1. července se rozjede nový systém. Trvá přitom na tom, že prý jde o promyšlené změny, kterým je ale prý třeba dát čas, než se projeví v praxi.
Naproti tomu odboráři z Úřadu vlády i někteří zaměstnanci s vedoucí úřadu nesouhlasí. Vydali prohlášení, ve kterém výsledek změn napadají.
„Obavy zaměstnanců a zaměstnankyň z destrukce těchto agend a oslabení ochrany zranitelných skupin obyvatel vyvráceny nebyly. Vedení Úřadu vlády přesto nehodlá přesun přehodnotit ani odložit. Jednání potvrdila nepřipravenost a nedomyšlenost přesunu,“ sdělili odboráři, podle kterých jde o největší zásah do agend za posledních 30 let bez zdůvodnění a zhodnocení dopadů. Za zvlášť varovný označili právě vývoj u romské agendy.
Ministerstvo práce a sociálních věcí přesun agendy hájí, v tiskové zprávě napsalo, že „přesun romské agendy posílí propojení podpory romské menšiny s oblastmi zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního začleňování, podpory rodin, rovných příležitostí a boje proti diskriminaci a anticiganismu“.
Sama Stejskalová tvrdí, že chce být ve své nové roli co nejpraktičtější. „Záleží mi na tom, aby každý krok, který uděláme, měl skutečný dopad. Romové a Romky jsou součástí naší společnosti a být Romem nebo Romkou nesmí být stigmatem,“ uvedla.
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