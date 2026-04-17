„Babiš je stále dobrý.“ Architekt jeho kampaní říká, že problém ve vládě mají jiní

Marketingový expert Petr Topinka, který byl klíčovým architektem několika vítězných kampaní Andreje Babiše, v rozhovoru pro Aktuálně.cz hodnotí dosavadní působení jednotlivých členů současné vlády. A zatímco premiér je podle něj stále stejně dobrý, u těch méně zkušených spatřuje problémy, které se jim mohou vymstít. A týká se to především zástupců Motoristů.
Vláda Andreje Babiše je u moci už více než sto dnů. Jak si podle vás zatím počínají její nejvýraznější tváře? Začněme premiérem – jak na vás působí?
Premiér je – pokud jde o komunikaci s veřejností – stejně dobrý, jako byl v kampani. Je velmi racionální, je na něm vidět zkušenost. V politice je už více než deset let – zkušenosti v komunikaci s veřejností má obrovské.
Ví moc dobře, co a proč říká. Ke komu promlouvá. Je konkrétní. Videa, která pravidelně zveřejňuje na sociálních sítích, jsou už jeho vlastní a speciální disciplína. Takže ano – celkově z něj mám velmi dobrý pocit.
A musím říct, že to, co mu lidé vyčítají, tím myslím pověstný mikromanagement, a mnozí se mu kvůli tomu i posmívají, je z mého pohledu jeho velká výhoda. On komunikuje reálný svět, reálná témata reálných lidí. A tím je pro ně srozumitelný.
Jednou se věnuje kratomu, pak dětem na sociálních sítích, duševnímu zdraví nebo onkologii. Těch témat je mnohem víc. Vezme si jedno z nich, takové, které trápí lidi, a jde po něm. A jde po něm tvrdě. Z tohoto pohledu to myslím dělá dobře.
A výhodu má také v tom, že se ve vládě obklopil zkušenými lidmi. Havlíček, Schillerová, Plaga nebo Vojtěch. Ti všichni mají už s vládnutím zkušenosti. A pokud v minulosti dělali chyby, poučili se z nich. Celkově Babišův tým působí velmi kompaktně.
Pak jsou tady ale ministři ostatních stran. A tam je to jiné, složitější, v některých případech i smutnější. Nováčci ve vládě působí, jako by nevěděli, co přesně dělají. Chybí jim strategie.
Komunikačně se většina z nich dopustila zásadní chyby: neudělali nic pro to, aby lidem srozumitelně řekli, co tam chtějí za ty čtyři roky udělat. A proto se dostávají do defenzivy.
Kdo je Petr Topinka
Více než dvacet let pracoval v rámci celosvětové reklamní sítě BBDO Worldwide - v pobočkách v Torontu a v Praze.
Z Prahy z pozice CEO řídil mezinárodní klienty v regionu střední a východní Evropy.
Založil také crowdsourcingovou agenturu The Future Bakery a posledních třináct let se věnuje kromě strategické komunikace firem i strategickému řízení politických kampaní v ČR a regionu CEE.
Krátce po vzniku hnutí ANO ho oslovil Andrej Babiš, pro kterého pak připravil tři vítězné volební kampaně.
K tomu se ještě dostaneme. Já bych se ještě vrátil k premiérovi. Je tedy vůbec něco, co byste mu vytknul?
Vrátím se ke sporu Petra Macinky s prezidentem kvůli jmenování Filipa Turka do vlády. A tady si myslím, že premiér postupoval s rozvahou, zaujal ze svého pohledu velmi dobrou pozici. Byl nad věcí, klidný a rozvážný. A myslím, že je to dobře i pro nás pro všechny.
Proč?
Protože to neustálé křičení, dohadování a kvičení ze všech možných stran nikomu neprospěje. Proto si myslím, že tu situaci Babiš zvládl velmi dobře.
Pojďme tedy k dalším dvěma stranám a jejich ministrům. Jak vnímáte způsob, jakým si počínají zástupci Motoristů? A začněme jejich předsedou Petrem Macinkou, který na sebe poutá pozornost především vleklým a mnohdy vyhroceným sporem s prezidentem…
Řeknu to takto: překvapil mě. Na začátku nepůsobil komunikačně příliš dobře. Měl jsem o něm pochybnosti. Možná si až příliš užíval, že má funkci. Pak ale zvolil velmi zajímavou strategii. A teď není podstatné, zda to bylo cílené, dopředu promyšlené. V každém případě v politice platí, že byste měl mít něco nebo někoho, vůči čemu se můžete vymezit a vymezovat.
A on si vybral jednu ze dvou největších person z politické nabídky – tedy prezidenta. Vybral si nejtěžšího soupeře, který existuje. Což je – aspoň si to myslím – velmi zajímavá strategie. Pochopitelně mu to umožňuje být výrazný, dokáže na sebe strhnout pozornost. A je zjevné, že mu tato poloha sedí.
Pro někoho je to možná za čarou, jenomže pak je tady druhá část národa, tedy ta, která nutně nestojí na straně prezidenta – a těmto lidem může Macinka imponovat. Může pro ně být v něčem zajímavý. Je to viditelný a odvážný hlas proti prezidentovi. Neříkám, že v tom dlouhodobě uspěje, musím ale zopakovat, že mě překvapil. A ukazuje se také, že je velmi dobrý komunikátor.
Nemůže se ale přece jen Motoristům výhledově vymstít, že se vymezují vůči instituci, a teď nemyslím konkrétního prezidenta, ale právě tu instituci, která se dlouhodobě těší v Česku vysoké podpoře?
To je dobrá otázka. Možná ano, může se jim to vymstít. Ale zároveň mají před sebou necelé čtyři roky ve vládě, v jejímž čele je nejvýraznější premiér posledních let. A oni si ve vládě musí udržet pozici, která bude viditelná a výrazná. Musí být slyšet, musí o nich lidé vědět.
Takže ano, může se nakonec ukázat, že je to poškozuje, na druhou stranu je to pro ně lepší, než aby se na ně zapomnělo. Aby zůstali ve stínu výrazného premiéra.
Petr Macinka navíc působí, nebo se o to aspoň snaží, sebevědomě. Uvedu příklad: když prezident odmítl jmenovat Filipa Turka do vlády, tak on v jistý moment řekl, že za dva roky budou prezidentské volby a po nich že už nebude Petr Pavel prezidentem, tudíž se Turek bude moct stát členem vlády…
To bylo hloupé. Sice odvážné, ale taky hodně zbytečné. Jsou to přesně ty momenty, kdy se ukazuje jeho nedostatek zkušeností. Je tam příliš mnoho emocí a příliš osobního. U Macinky ještě nenastalo jisté odosobnění, které je pro výkon politiky zásadní. Ale já to na jednu stranu chápu: ze dne na den se ocitl v centru dění, což není lidsky jednoduchá situace. A ne každý ji hned zvládne.
A co ministr kultury Ota Klempíř? Tedy první ministr současné vlády, kvůli kterému byla svolána demonstrace…
Otu znám dobře, dva roky jsem ho měl ve firmě. Ale dobrá. Myslím, že by ministr měl být buď schopný manažer, nebo absolutní profík v daném oboru. Ideálně by to měl být ale schopný manažer. Ota je ale hlavně „rýmař a šprýmař“. Navíc v Česku je to tradičně tak, že kdokoliv se tady postavil kulturní obci, tak nakonec prohrál. Ani Ota to nemůže vyhrát. To prostě nejde.
A nic na tom nemění fakt, že se ve veřejném prostoru objevuje spousta hloupostí a kýče. Tím myslím údajný boj za záchranu demokracie nebo na obranu prezidenta. Vždycky tady totiž bude dost lidí, kteří budou na tyto hesla naskakovat.
Ota navíc nepůsobí, že to má pod kontrolou. Udělal sporná rozhodnutí, zjevně improvizuje. Což může být vnímáno tak, že odklání pozornost, že se snaží jednou věcí překrýt jinou.
Jedním z jeho úkolů je připravit nový zákon o ČT a ČRo. Což vyvolá – a už se to děje – zásadní politický konflikt. A já mám zprávy, že vůbec nekomunikuje (rozhovor se konal před schůzkou ministra kultury s řediteli obou veřejnoprávních médií minulý pátek, pozn. red.) s institucemi a jejich řediteli, kterých se to týká…
To je samozřejmě špatně. On nemůže říct: nechte mě pracovat, pak za vámi přijdu. V demokratickém prostředí něco takového není možné.
Musí mít nějakou komunikační strategii, musí komunikovat s odbornou veřejností, musí si vyslechnout lidi, kteří zodpovídají za ČT a ČRo. Protože ve finále jim to stejně bude muset prodat. Nakonec je zkrátka bude potřebovat. Nemluvit s nimi je zásadní strategická chyba.
Paradox spočívá také v tom, že byl roky součástí prostředí, vůči kterému se teď vymezuje…
Takto: já si myslím, že se úplně nezorientoval. Působí tak, že to nedrží pevně v rukou. Patří mezi slabší články vlády. O tom není pochyb.
A pak to má ještě jeden rozměr, který mi přijde, že je pro Motoristy už tak trochu typickou „sportovní“ disciplínou: ukazovat ramena. Jenomže jako jsou „malí velcí“ muži, tak oni působí obráceně – jako „velcí malí“ muži. A zatímco Macinka to nejspíš dokáže ustát, u Oty, a lze to říct i o Turkovi, tomu nevěřím.
Je tedy Klempíř podle vašeho odhadu zralý na odvolání z vlády?
To ví samozřejmě jenom premiér.
Toho ale přece velmi dobře znáte…
Jak ho znám, tak premiéra zajímá jenom jedna věc: výkon. A pokud ten výkon nebude, pokud nevidí nějaký dopad výkonu jednotlivých ministrů, většinou se na ně zaměří.
Takže Klempíř ještě na odvolání zralý není?
Upřímně – nedokážu na to odpovědět, protože nevím, co je jeho úkolem. Jasné je, že dělá chyby, zároveň ale nevím, co vlastně reálně dělá. Ale jak jsem říkal na začátku – toto je problém většiny nových ministrů.
A jak vnímáte Filipa Turka, který byl sice navržený na ministra, nicméně se jím kvůli odporu prezidenta nestal…
I Turkův problém spočívá v tom, že jde o „velkého malého“ muže. Kdybych byl velký muž a to ministerstvo bych řídil i přesto, že nejsem ministrem, tak o tom nikdy nikomu neřeknu. On se ale naopak směšně chlubí tím, jak má plný diář a jak o všem rozhoduje. Vůbec nedokáže „manažovat“ své velké ego. Velikost vzrůstu někdy nestačí. Člověk totiž musí být velký vevnitř.
A nelhat například o tom, jakou jel rychlostí…
No jasně. Jsou to klukoviny. Působí jak malej kluk, který něco provedl a pak tvrdí, že u toho nebyl.
A ještě tady je jedna koaliční strana – SPD. A její ministři působí tak, že jsou neviditelní, mediálně prakticky neexistují…
A jediný, kdo za ně komunikuje, je Tomio Okamura. Možná za tím je dohoda, nějaký plán. A je to možná lepší strategie než taková ta „osvalená“ metoda Oty Klempíře a Filipa Turka.
A má to ještě jeden rozměr: Okamura není členem vlády. A vždycky v pondělí, když mají koaliční radu, tak zatímco ostatní jdou na jednání vlády, protože jsou to ministři, Okamura předstoupí před novináře a říká jim vše, co považuje za důležité. A mnohdy tím zjevně zaskočí své koaliční partnery… Co na to říkáte?
Z pohledu vlády je to samozřejmě špatně. Protože na konci dne třeba já nevnímám, že Okamura není člen vlády, protože on za ni de facto mluví. A je úplně jedno, zda jde o jeho agendu. Pak se ale ukáže, že je to třeba trochu jinak, což pro obraz vlády není dobře. Měli by se nějak sladit.
Dopracuje se tedy podle vás Andrej Babiš k tomu, že to takto dál nejde?
Doufám v to. Ostatně teď v pondělí se koaliční rada konala až večer. Tedy po jednání vlády. Protože jinak to bude působit tak, že mají ve vládě každý jiné priority. Navíc to má i reálné dopady. Okamura řekne něco o ČT a ČRo, následně jsou toho nejen plná média, ale svolávají se i demonstrace. Přitom je to úplně zbytečné, ta vláda zatím fakticky neudělala vůbec nic špatně, tedy nic, co by dávalo důvody demonstrovat.
