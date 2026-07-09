Babiš jako stínový ministr školství. Plagovi mluví nejen do mobilů. Žáci se k nim dostanou hůř

Přestože školákům nedávno začaly dvouměsíční prázdniny, na politické scéně právě vrcholí debaty o tom, co je čeká po návratu do školních lavic. Politici se přou mimo jiné o to, zda žákům zakázat mobilní telefony. Aktuálně.cz mluvilo s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO), který je stejně jako jeho vládní i stranický šéf Andrej Babiš pro zákaz.
Premiér Andrej Babiš je známý tím, že rád „fušuje“ do práce některých svých ministrů. Dosud se nejčastěji vyjadřoval k tématům, která spadají pod ministra zdravotnictví (ANO) Adama Vojtěcha, který je známý tím, že Babišovi v tomto nijak neoponoval. Teď to ale vypadá, že si na Babiše bude muset zvykat jiný člen vlády za ANO – šéf resortu školství Robert Plaga.
Babiš se totiž stále častěji vyjadřuje i ke vzdělávání mladých lidí, což potvrzují stále více jeho zatím poslední videa na sociálních sítích. Například to z neděle, což je den, kdy pravidelně informuje o tom, čemu se přes týden věnoval. Tentokrát dokonce začal o školství a vzdělávání mluvit nejdříve ze všeho.
„Minulá vláda rozhodla, že už nebude možné žáky v první třídě známkovat, už bude jenom slovní hodnocení. Tak já nevím, my všichni jsme byli zvyklí na ty známky, na ty jedničky… Tak mi napište, co si o tom myslíte. Za mě je to takové divné,“ lamentoval Babiš způsobem, ze kterého bylo zřejmé, že mu moderní trendy vzdělávání typu takového hodnocení nejsou po chuti.
Teď bude zajímavé, jak na to zareaguje Plaga, který má pověst ministra, který možná jako jediný dokáže předsedovi vlády oponovat. Když se Aktuálně.cz Plagy zeptalo, co je na tom pravdy, nepopřel, že s Babišem vede debaty. Ovšem ohradil se proti tomu, že by byl jediný.
„Jestli vnímáte oponenturu, že jsem schopný argumentovat názory ze školství, tak pak je to oponentura. Myslím, že se o těch věcech normálně bavíme. A jelikož se snažím – a mám k tomu na ministerstvu školství i tým –, se rozhodovat na základě dat, tak jsem schopen je i hájit a argumentovat,“ vysvětloval ministr. S tím, že Babiš je podle něj sice impulzivní typ, ale dá se s ním vždy domluvit.
Jestli dá Plaga nějak na Babiše ohledně hodnocení žáků, není zatím jasné, ovšem určitě přihlédl k jeho názorům na používání mobilních telefonů ve školách. Premiér totiž dlouhodobě kritizuje závislost mladých lidí na digitálních technologiích, baví se o tom i s odborníky a naznačuje, že by mimo jiné školy měly omezit přístup žáků k mobilům.
A v tomto směru nyní postupuje i ministr Plaga, který navrhuje celostátní zákaz používání mobilních telefonů ve školách i o přestávkách.
„V tuto chvíli si může zákaz používání mobilních telefonů na školách upravit každá škola svým školním řádem. Zjistili jsme, že 93 procent z nich reguluje používání mobilů ve výuce, což je skvělé. Ale nefungují ty přestávky, jen 55 procent škol reguluje mobilní telefony také o přestávkách, v tomto detailu je skrytý ďábel,“ sdělil Plaga Aktuálně.cz.
Dodal, že na školách, kde používání telefonů regulují, se žáci mezi sebou začínají více bavit a jsou aktivnější. „To jsou věci, které chceme,“ zdůraznil Plaga.
Ten sám sebe označuje za propagátora aktivní školy, aktivních přestávek, během kterých můžou hrát žáci například stolní tenis nebo se zaobírat jinými činnostmi. „Důležitá je reálná interakce mezi dětmi. To je podstata mého návrhu,“ podotkl ministr. S tím, že usiluje o celkové zlepšení poměrů na školách například za pomoci asistentů pedagoga, metodiků prevence i školních psychologů.
Při rozhovoru s Aktuálně.cz ovšem Robert Plaga několikrát zopakoval ještě jednu věc, která je podle něj zcela klíčová: „Pojďme si uvědomit, že dvě třetiny dne není dítě ve škole, takže je třeba apelovat na důležitost rodiny, byť se to možná nebude někomu líbit.“