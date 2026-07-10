Babiš i Pavel dostali dárek, který se jen tak nevidí. Naznačili, co se zbraní udělají

Turecký prezident Recep Erdogan nadělil odjíždějícím státníkům ze summitu NATO v Ankaře netradiční dar na rozloučenou
Šéfové delegací a hlavy států obdrželi na summitu NATO poněkud netradiční dárek od tureckého prezidenta Recepa Tayyip Erdoğana. Věnoval totiž státníkům gravírované revolvery s jejich jménem a ostrými náboji. Zdobené zbraně obdrželi v Ankaře premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Petr Pavel. Revolvery si převzali jejich protokolární zástupci, později budou nejspíše vystaveny spolu s dalšími dary.
Zbraň, střelivo i čisticí sadu dostali lídři v průběhu summitu NATO společně s poděkováním prezidenta Erdoğana. Mezi obdarovanými nechyběla ani předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová či šéf Evropské rady António Costa.
Třebaže Českou republiku oficiálně zastupovala jedna delegace pod vedením premiéra Babiše, dar obdržel i prezident Pavel, a to s ohledem na alianční protokolární zvyklosti, které považují hlavu státu automaticky za šéfa výpravy. Byl to ostatně také Erdoğan, kdo pozval českého prezidenta na úvodní neformální večeři ve svém paláci.
„Tento dar obdržely od tureckého prezidenta všechny hlavy států a vlád zúčastněné na summitu. S takto specifickým darem bude postupováno v souladu s legislativním rámcem platným v České republice,“ uvedl redakci Aktuálně.cz za hradní komunikační tým Daniel Drake, který rovněž doprovázel prezidenta Pavla na summit NATO.
Někteří lídři měli kvůli přísným zákonům o držení zbraní smůlu. Například britský ministerský předseda Keir Starmer musel svůj personalizovaný revolver nechat v Turecku, jinak by dar přepravoval do vlasti nezákonně. A to i přesto, že turecký prezident ke každé zbrani vystavil i dopis rušící vývozní kontrolu.
Nejdříve musí být revolver vyřazen z provozu. Teprve pak – po splnění všech administrativních procesů – může být zbraň přepravena. S podobným problémem jako v případě premiéra Starmera se setkal i jeho nizozemský protějšek Rob Jetten. Belgický premiér se o existenci zbraně v dárkovém balení pro změnu dozvěděl až v Bruselu.
Střelnou zbraň přebírali Pavlovi i Babišovi zástupci protokolu, kteří byli součástí české delegace. V případě vlády má být revolver vystaven v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí, kde bude posléze k vidění společně s dalšími vládními dary nejen ze zahraničních cest. Dary totiž zpravidla končí v archivu, nikoliv přímo v rukou prezidentů či premiérů.
Zelenskyj i Trump dostali raritní kusy
Pistole a revolvery jako dárek nejsou ve skutečnosti tak neobvyklé. Oba čeští vrcholní státníci v minulosti věnovali zbraně státníkům cizích zemí. Premiér předal Donaldu Trumpovi pistoli CZ 75 z produkce České zbrojovky, konkrétně jeden z mála kusů z jubilejní výroční série ke vzniku Československé republiky.
Prezident Pavel zase daroval svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému stejnou pistoli, ale z edice Řádu bílého lva. Ta má na CZ 75 ručně vyrytý státní znak lva. Ukrajinský prezident obdržel zbraň během Pavlovy návštěvy napadené země v roce 2023.