Babiš hájil svoji absenci sněmovní tradicí. To mu ale rozstřelil Benda i Okamura

Když se hlasovalo v prvním čtení o zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve sněmovně nebyl. Jak sám přiznal, spal a byl „vypárovaný“. Jenže právě tradice párování, která v dolní komoře zachovává poměr sil, se už nedodržuje. Redakci to potvrdili politici z vládního i opozičního tábora.
Ve sněmovně dlouhé roky fungovala nepsaná tradice párování poslanců. Jde o princip zachování poměru sil. Pokud se některý poslanec nemůže z vážných důvodů zúčastnit hlasování, „spáruje“ se s ním poslanec z opačného tábora, který také nehlasuje. Tím má být zachována vůle voličů.
Právě na tento princip se ve svém pondělním vyjádření odkázal i Babiš. „Nehlasoval jsem, protože jsem spal. Pracuji 20 hodin denně a byl jsem vypárovaný. Celou sobotu jsem odpovídal od sedmi ráno do 23 večer. Takže pracuji stále,“ hájil svoji neúčast na nočním jednání dolní komory.
Okamura i Benda: párování nefunguje
Jenže další hlasy ze sněmovny tvrdí, že párování se v dolní komoře už nějakou chvíli nedodržuje.
„Oni (členové opozice – pozn. red.) nepárují, to přestalo fungovat,“ řekl mimo jiné pro Aktuálně.cz předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), který rozebíral důvody, proč opoziční poslanci nebyli během páteční schůze ve sněmovně.
To, že se už nepáruje, redakci potvrdil i sněmovní matador a předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „V této chvíli opravdu neplatí párování, protože (členové vládní koalice - pozn. red.) opakovaně porušili mnohé zvyklosti a dohody,“ potvrdil v SMS pro Aktuálně.cz Benda.
Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová ve vyjádření pro Aktuálně.cz uvedla, že ji Babišova slova o vypárování překvapila. „Za nás chyběla pouze paní poslankyně Řehková. S tou rozhodně vypárovaný být nemohl, protože ona za nás párování koordinuje a my už jako celý klub nějakou dobu nepárujeme. A v tak vypjatou situaci už vůbec ne,“ uvedla Šebelová.
Kdo byl druhý do páru?
Přímo na premiéra se pak ve svém příspěvku na sociální síti X obrátil šéf poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
„Pane Babiši, když už tvrdíte, že jste v noci 4:36 nebyl na hlasování, že jste byl vypárován, můžete říct kým? Protože my jako opozice nepárujeme. Buď řeknete, s kým jste byl vypárován, nebo nelžete,“ napsal Jurečka.
Redakce Aktuálně.cz se s dotazem obrátila i na Andreje Babiše, zda může říct, s kým byl vypárován, když tato zvyklost ve sněmovně podle mnohých už nefunguje. Premiér ale do vydání článku na zaslané dotazy neodpověděl.
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