Babiš hájí své vystoupení, kde mluvil o „branách pekla“. Na pomoc vytáhl i Einsteina

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) minulý týden na bezpečnostní konferenci v Praze pronesl, že Evropa nechce jednat o míru, ale jen o válce. Teď premiér vyrukoval s novou strategií – na podporu svých výroků vytáhl citáty fyzika Alberta Einsteina.
Babiš opět rozvířil politické vody, když ve čtvrtek na akci Prague Defence Summit mluvil o tom, že na bezpečnostních konferencích, kterých se účastní, nezaslechne slovo „mír“. Podle něj se debata na takových akcích příliš soustředí na vojenskou sílu.
„Nebojím se to říct nahlas. Cesta, po které nyní svět kráčí, nevede k bezpečí, ale přímo k branám pekla. Vede nás ke třetí světové válce,“ řekl mimo jiné minulý týden český premiér.
Od té doby se Babiš ke svému vystoupení vrátil hned dvakrát ve svých videích na sociálních sítích.
„Říkal jsem tam to, že Evropa nechce jednat o míru, všichni mluví jen o válce. A to nemá nic společného s tím, že ano, musíme zbrojit, musíme se připravit, kdyby se náhodou něco stalo,“ řekl premiér v neděli ve svém facebookovém příspěvku.
A už tady si vzal na pomoc Einsteina. „My samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom plnili naše závazky v rámci NATO. Ale je potřeba taky mluvit o tom, že co říkal Albert Einstein: odmítl násilí a prohlásil, že mír nelze vynutit násilím ani vojenskou převahou,“ uvedl předseda vlády.
Ikonického vědce a celoživotního pacifistu Babiš na sociálních sítích využil i v pondělí. Premiér nejprve zkritizoval novináře a komentátory, od kterých prý dostal na konferenci minulý týden „strašně vynadáno“ za to, „co si to dovoluje mluvit o míru“. Vzápětí opět citoval Einsteina.
Tentokrát šlo o slavný výrok: „Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“ K tomu Babiš podotkl, že „my to asi tušíme“.
Kromě Einsteina pak Babiš zmínil ve svém pondělním příspěvku i jordánského krále Abdalláha II. a dar, který od něj dostal. K němu dostal i kartičku s textem: „Usilovat o mír je vždy tou ušlechtilejší cestou.“ K tomu Babiš podotkl, že mír není „špatné slovo“.
Co Babiš řekl na Prague Defence Summit
Podle Babiše by Evropa a USA měly přimět ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského, aby usedli k jednacímu stolu.
Dále by starý kontinent měl podle Babiše vytvořit společný evropský systém protiraketové obrany. V Evropě protibalistická koalice už vznikla, Česko ale její součástí není.
Český premiér prý o ní nevěděl a dozvěděl se to od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v den jejího vzniku. Babiš pak zkritizoval české ministerstvo obrany za to, že mu informaci o vzniku koalice nedalo. O protiraketovém štítu, jaký má třeba Izrael, Evropa podle Babiše pouze mluví.
Na premiérova slova reagoval třeba stínový ministr zahraničí ODS Jan Lipavský.
„Babišovy teze o míru jsou zcela ostudné. Nikdo nechce válku, všichni chceme mír, ale také nechceme žít v totalitním otroctví. Proto musíme být připraveni bránit se proti ruské agresi, ať už klasické, nebo hybridní,“ uvedl na síti X.
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