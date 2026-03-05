Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Babiš dostane klid na práci. A trollů ve své vládě si nebude všímat, soudí politolog

Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál

Bude zpětně čtvrtek 5. března 2026 hodnocen jako den, který uvolnil ruce Andreji Babišovi (ANO) a umožnil posunout vládnutí s SPD a Motoristy do kvalitativně nové roviny? Odpověď na tuto otázku zatím neznáme, přesto má smysl si ji položit. Takřka jisté je ovšem jedno: sněmovna Babiše k trestnímu stíhání ve čtvrtek nevydá, říká politolog a expert na politický marketing Otto Eibl.

„Premiér přijal, že se část jeho koaličních partnerů chová jako internetoví trollové se vším, co k tomu patří. A jejich jednotlivá vystoupení tudíž spíš bere jako pěnu dní," říká politolog Otto Eibl.
„Premiér přijal, že se část jeho koaličních partnerů chová jako internetoví trollové se vším, co k tomu patří. A jejich jednotlivá vystoupení tudíž spíš bere jako pěnu dní," říká politolog Otto Eibl.Foto: Jakub Plíhal
Reklama

Záhy po loňských sněmovních volbách se opět začalo mluvit o tom, že sněmovna bude dříve nebo později rozhodovat o vydání či nevydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. A podle zákulisních informací se o věci mluvilo také během vyjednávání nové koalice, kterou hnutí ANO sestavilo s Motoristy sobě a SPD.

Ostatně, zástupci těchto stran se záhy přestali tajit tím, že pro Babišovo vydání ruku nezvednou. Nejotevřeněji stanovisko koalice nedávno formulovala Helena Válková z hnutí ANO, která naprosto bez servítek zpochybnila nezávislost soudů a obecně kvalitu českého právního státu.

Související

„Dospěla jsem k názoru – jako poslankyně a právnička –, že kdyby Andrej Babiš nebyl politik, bylo by stíhání zastaveno mnohem dřív nebo by nebyl stíhán vůbec… Nemám důvěru, že by se postupovalo v souladu s trestním řádem,“ nechala se Válková slyšet 17. února v Interview ČT24.

Nejen proto je výsledek čtvrteční mimořádné schůze dopředu téměř jistý, soudí politolog a expert na politický marketing Otto Eibl. „Sněmovna Babiše nevydá, nové informace o celé kauze se asi neobjeví. V tomto ohledu si to tudíž odbydeme a Babiš bude mít takříkajíc klid na práci.“

Reklama
Reklama

„Nemyslím si ale, že by začal aktivně usměrňovat Okamuru a spol. Tedy pokud nedojde k výraznému ohrožení jeho zájmů a jeho reputace – i v zahraničí,“ řekl Eibl Aktuálně.cz.

Co jej k tomuto názoru vede? „Důležité jsou za mě dvě skutečnosti,“ vysvětluje politolog. „Tendence Andreje Babiše řídit všechno a všechny v okamžiku, kdy nabude pocitu, že jeho řízení a pomoc jsou potřeba.“ Tou druhou je podle Eibla neustálá Babišova tendence mluvit do všeho, kde ucítí zájem svůj, popřípadě svých voličů.

Související

„To je vidět i teď, kdy se staví do role někoho, kdo organizuje repatriační lety a podobně. V těchto agendách mu věřím, že je pracovitý a dělá vše, co v danou chvíli může,“ říká odborník. „Ve výsledku ale opět působí jako trochu zmatený mikromanažer, který pro stromy nevidí les.“

Eibl také neočekává, že Babiš začne nějakým způsobem komentovat počínání Petra Macinky a dalších zástupců Motoristů. „Premiér přijal, že se část jeho koaličních partnerů chová jako internetoví trollové se vším, co k tomu patří. A jejich jednotlivá vystoupení tudíž spíš bere jako pěnu dní. Ostatně my bychom to tak asi měli brát taky – a nevšímat si toho,“ uvažuje politolog.

Reklama
Reklama

To poslední označuje za citlivý moment. Připomíná přitom, že jsme si už tak nějak zvykli, když se politici chovají jinak na mezinárodních fórech a jinak potom doma. „Pokud tedy někdo dělá velká gesta doma, nutně to neznamená, že automaticky dojde k poškození dobrého jména Česka v zahraničí. Chápeme to my a chápou to i naši partneři, byť se občas asi nestačí divit,“ má jasno Eibl.

Související

Lze si ovšem vcelku realisticky představit, že Babiš z praktických důvodů postupně zaujme vůči svým koaličním partnerům přece jen o něco ofenzivnější pozici. Pokud třeba doposud některé výroky Tomia Okamury, které lze bez nějakých pochybností označit za hodně radikální, bagatelizoval tím, že se jimi předseda SPD obrací ke svým voličů, nelze vyloučit, že se vůči nim v budoucnu nějak vymezí. Podobně se může zachovat také k rozličným eskapádám zástupců Motoristů.

A přitom se pokusit vytunelovat voličskou podporu menších vládních stran. „Ano, je to možné,“ reaguje Otto Eibl. „Je to totiž Babiš, kdo určuje důležitou agendu. A je to také on, kdo je nejvíc vidět. Nejsem si jistý s přebíráním voličů Motoristům, avšak části voličů SPD nadbíhal už v minulosti,“ uzavírá politolog.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Israelis wear costumes as they attend a party and the reading of the Book of Esther in an underground parking lot functioning as a bomb shelter, during the Jewish holiday of Purim and amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Tel Aviv
Israelis wear costumes as they attend a party and the reading of the Book of Esther in an underground parking lot functioning as a bomb shelter, during the Jewish holiday of Purim and amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Tel Aviv
Israelis wear costumes as they attend a party and the reading of the Book of Esther in an underground parking lot functioning as a bomb shelter, during the Jewish holiday of Purim and amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Tel Aviv

Jak snáší miminko pobyt ve krytu? Maminka z Izraele přináší překvapivou odpověď

Lékařka Pavla Špinarová, která dlouhodobě žije v izraelské Netanji, se během rozhovoru nacházela přímo v protiraketovém krytu. Izrael v těchto dnech čelí odvetným útokům Íránu a sirény se v některých oblastech ozývají několikrát denně. Podle Špinarové je však většina obyvatel na podobné situace zvyklá a dlouho je očekávala, jak říká v pořadu Spotlight News Matyáše Zrna.

B-1B Lancer
B-1B Lancer
B-1B Lancer

Sedmatřicet hodin ve vzduchu. Pumy na Írán bombardéry nesou až z USA

Mise Spojených států a Izraele proti íránskému režimu se velmi rychle proměnila v největší leteckou operaci na Blízkém východě od roku 2003, kdy začala invaze do Iráku. Kromě bojových letounů a stíhaček sehrávají v kampani Epic Fury důležitou roli bombardéry B-1 a B-2. Ty s mnohatunovým smrtonosným nákladem přilétají až z USA.

Reklama
Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech
Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech
Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech

Havlíček: Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit zásah USA a Izraele. Tak jako Češi

Všechny země, které se tváří jako spojenci, by měly jednoznačně podpořit USA a Izrael v souvislosti s jejich úderem v Íránu tak, jako to udělala Česká republika. Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě to řekl vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Zastavit jaderný program v Íránu bylo nutné a není možné strkat hlavu do písku diskusemi o legalitě a legitimitě zásahu, míní.

Reklama
Reklama
Reklama