Babiš dostane klid na práci. A trollů ve své vládě si nebude všímat, soudí politolog

Bude zpětně čtvrtek 5. března 2026 hodnocen jako den, který uvolnil ruce Andreji Babišovi (ANO) a umožnil posunout vládnutí s SPD a Motoristy do kvalitativně nové roviny? Odpověď na tuto otázku zatím neznáme, přesto má smysl si ji položit. Takřka jisté je ovšem jedno: sněmovna Babiše k trestnímu stíhání ve čtvrtek nevydá, říká politolog a expert na politický marketing Otto Eibl.
Záhy po loňských sněmovních volbách se opět začalo mluvit o tom, že sněmovna bude dříve nebo později rozhodovat o vydání či nevydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. A podle zákulisních informací se o věci mluvilo také během vyjednávání nové koalice, kterou hnutí ANO sestavilo s Motoristy sobě a SPD.
Ostatně, zástupci těchto stran se záhy přestali tajit tím, že pro Babišovo vydání ruku nezvednou. Nejotevřeněji stanovisko koalice nedávno formulovala Helena Válková z hnutí ANO, která naprosto bez servítek zpochybnila nezávislost soudů a obecně kvalitu českého právního státu.
„Dospěla jsem k názoru – jako poslankyně a právnička –, že kdyby Andrej Babiš nebyl politik, bylo by stíhání zastaveno mnohem dřív nebo by nebyl stíhán vůbec… Nemám důvěru, že by se postupovalo v souladu s trestním řádem,“ nechala se Válková slyšet 17. února v Interview ČT24.
Nejen proto je výsledek čtvrteční mimořádné schůze dopředu téměř jistý, soudí politolog a expert na politický marketing Otto Eibl. „Sněmovna Babiše nevydá, nové informace o celé kauze se asi neobjeví. V tomto ohledu si to tudíž odbydeme a Babiš bude mít takříkajíc klid na práci.“
„Nemyslím si ale, že by začal aktivně usměrňovat Okamuru a spol. Tedy pokud nedojde k výraznému ohrožení jeho zájmů a jeho reputace – i v zahraničí,“ řekl Eibl Aktuálně.cz.
Co jej k tomuto názoru vede? „Důležité jsou za mě dvě skutečnosti,“ vysvětluje politolog. „Tendence Andreje Babiše řídit všechno a všechny v okamžiku, kdy nabude pocitu, že jeho řízení a pomoc jsou potřeba.“ Tou druhou je podle Eibla neustálá Babišova tendence mluvit do všeho, kde ucítí zájem svůj, popřípadě svých voličů.
„To je vidět i teď, kdy se staví do role někoho, kdo organizuje repatriační lety a podobně. V těchto agendách mu věřím, že je pracovitý a dělá vše, co v danou chvíli může,“ říká odborník. „Ve výsledku ale opět působí jako trochu zmatený mikromanažer, který pro stromy nevidí les.“
Eibl také neočekává, že Babiš začne nějakým způsobem komentovat počínání Petra Macinky a dalších zástupců Motoristů. „Premiér přijal, že se část jeho koaličních partnerů chová jako internetoví trollové se vším, co k tomu patří. A jejich jednotlivá vystoupení tudíž spíš bere jako pěnu dní. Ostatně my bychom to tak asi měli brát taky – a nevšímat si toho,“ uvažuje politolog.
To poslední označuje za citlivý moment. Připomíná přitom, že jsme si už tak nějak zvykli, když se politici chovají jinak na mezinárodních fórech a jinak potom doma. „Pokud tedy někdo dělá velká gesta doma, nutně to neznamená, že automaticky dojde k poškození dobrého jména Česka v zahraničí. Chápeme to my a chápou to i naši partneři, byť se občas asi nestačí divit,“ má jasno Eibl.
Lze si ovšem vcelku realisticky představit, že Babiš z praktických důvodů postupně zaujme vůči svým koaličním partnerům přece jen o něco ofenzivnější pozici. Pokud třeba doposud některé výroky Tomia Okamury, které lze bez nějakých pochybností označit za hodně radikální, bagatelizoval tím, že se jimi předseda SPD obrací ke svým voličů, nelze vyloučit, že se vůči nim v budoucnu nějak vymezí. Podobně se může zachovat také k rozličným eskapádám zástupců Motoristů.
A přitom se pokusit vytunelovat voličskou podporu menších vládních stran. „Ano, je to možné,“ reaguje Otto Eibl. „Je to totiž Babiš, kdo určuje důležitou agendu. A je to také on, kdo je nejvíc vidět. Nejsem si jistý s přebíráním voličů Motoristům, avšak části voličů SPD nadbíhal už v minulosti,“ uzavírá politolog.
