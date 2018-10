ANO zažívá úspěšné tažení, Babiš však spokojený není. V Praze jeho hnutí prohrává

Předseda ANO Andrej Babiš přišel do volebního štábu až šest hodin po jeho otevření | Video: Tomáš Cetkovský | 02:51

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v sobotu slaví další úspěch hnutí ANO. Po velkém vítězství v loňských parlamentních volbách uspělo jeho hnutí také v komunálních a prvním kole senátních voleb. Při bezprostředním kontaktu s ním ve volebním štábu je ale cítit, že úspěch příliš neslaví. Za volební prioritu označil první místo v Praze, které zřejmě nezíská. Podle dosavadních průběžných výsledků je ANO třetí, vede ODS s velmi těsným náskokem před Pirátskou stranou.

Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nevypadal ve volebním štábu v nejvyšším patře obchodního domu Kotva příliš spokojeně. I když jeho poslanci ovládají s velkým náskokem Poslaneckou sněmovnu a jeho komunální politici budou nyní ovládat mnohá města, chybí to nejpodstatnější - triumf v hlavním městě.

"Praha nevypadá dobře, je to výsledek působení našich lidí v Praze. Historicky tam měla naše organizace problémy, máme tam už pátého předsedu. Je jasné, že ten výsledek tady nebude jako v minulosti," přiznal Babiš, který před čtyřmi lety s ANO vyhrál a primátorkou se stala jeho kandidátka Adriana Krnáčová.

S výjimkou hlavního města ale hnutí ANO komunální volby mnohdy vyhrálo, během sedmi let udělal Babiš z protestního hnutí s názvem Aliance nespokojených občanů suverénně nejsilnější stranu v zemi. Svědčí o tom i sobotní zprávy z mnoha měst: Brno - vítěz ANO. Ostrava - vítěz ANO. Olomouc - vítěz ANO. Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, České Budějovice - vítěz ANO. Přidat lze i Karlovy Vary, Jihlavu či Hradec Králové. Z velkých měst nevyšel jen Liberec, kde ANO skončilo druhé za Starosty pro Liberecký kraj.

"V roce 2014 jsme měli v krajských městech devět vítězství, zatím to vypadá, že bychom mohli mít 11. Co se týká okresů, v roce 2014 jsme měli 13 vítězství a vypadá to na 17," popisoval Babiš volební výsledky na tiskové konferenci. Z řady jeho další slov ale byla cítit spíše trpkost, vypočítával, jak se mu nelíbí kritika hnutí ANO od jiných politických stran nebo od médií.

Konkrétně například protestoval proti tomu, že hnutí ANO označují politici jiných stran za levicové. "Chtěl bych říct, že to není pravda. Neznám víc pravicově orientované dámy, než jsou paní (ministryně financí Alena) Schillerová nebo poslankyně (Radka) Maxová," tvrdil a mnohokrát opakoval, že prý je ANO hnutím pro všechny.

Lídr Stuchlík ani nepromluvil

Babiš si dal v sobotu na čas, než vůbec do volebního štábu přijel. Objevil se až před devátou večer, kdy usedl mezi své spolupracovníky z PR týmu, s nimiž se připravoval na tiskovou konferenci. Nejblíže k němu seděla mluvčí Lucie Kubovičová a marketingový stratég Marek Prchal, který mu mimo jiné pomáhá s příspěvky na sociální sítě.

Lídr v Praze Petr Stuchlík sice Babiše "předběhl" o několik desítek minut, ale i když byl ve volebním štábu, zůstával v zákulisí. "Výsledky v Praze jsou velmi vyrovnané, stále není jasné, jak dopadnou. Až bude více jasno, přijde," odrážela Kubovičová novinářské prosby o vyjádření Stuchlíka.

Novináři nadále čekají, jestli Stuchlík vůbec promluví, protože do půl desáté večer tak neučinil.