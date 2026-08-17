Babiš chce zmrazení platů zařadit na jednání sněmovny

Premiér Andrej Babiš na pondělním jednání koaliční rady požádá předsedu SPD a Sněmovny Tomia Okamuru, aby zařadil na jednání dolní komory plán na zmrazení platů politiků. Novinářům to řekl po zasedání vlády. Poslaneckou novelu předsedů koaličních ANO, SPD a Motoristů, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil Babišův kabinet na svém druhém zasedání loni v polovině prosince.
Na projednávání ve Sněmovně ale dosud čeká. Babiš uvedl, že koalice se v pondělí nebude zabývat plánem na změny financování České televize a Českého rozhlasu.
"Zmrazení platů já navrhnu dneska na koalici. Pan Okamura je předseda Sněmovny, tak ho požádám, aby to zmrazení platů zařadil," dodal Babiš. Jinak chce v pondělí šéf ANO v koalici probírat další zákony, které bude mít koalice jako prioritu ve Sněmovně v dalších měsících.
Změna v odměňování politiků měla podle návrhu platit od ledna 2026, už při jejím schvalování vládou však bylo kvůli legislativním lhůtám zřejmé, že termín není možné stihnout. Od ledna proto platy vrcholných politiků a dalších činitelů vzrostly podle zákonných pravidel. Okamura později zmiňoval záměr upravit parametry novely tak, že by se účinnost posunula k letošnímu 1. červenci. Poslanci nicméně novelu dosud neprojednali ani v úvodním čtení.
Platy vrcholných politiků vzrostly od ledna o zhruba pět procent. Premiér a předsedové parlamentních komor poprvé berou přes 300 tisíc korun hrubého měsíčně, konkrétně 308.700 korun. Plat řadového poslance se zvýšil o 5500 na 115 tisíc korun. Prezident dostává 383.200 korun, o 18.200 korun víc než o rok dříve.
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