Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil

ČTK

Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. V dnes odvysílaném pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Premiér Andrej Babiš.Foto: REUTERS
Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší, nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028.

Jednotliví ministři podle premiéra už předložili své rozpočtové požadavky, které nyní studuje ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

„První nějaká verze bude koncem května, budeme na tom pracovat a uvidíme,“ řekl Babiš. Zdůraznil, že se vláda chce zaměřit na investice do dopravní infrastruktury a do zdravotnictví. Neočekává přitom, že by v koalici ANO, SPD a Motoristů byly kvůli sestavování rozpočtu nějaké spory.

K očekávané výši schodku se vyjádřit nechtěl, ani k tomu, zda se meziročně zvýší. Deficit plánovaný na letošek by měl být čtvrtý nejvyšší v historii Česka. "Příští rok je rok nastartování investic, od roku 2028 a 2029 začneme konsolidovat," řekl premiér.

Za důležitější ukazatel než saldo rozpočtu považuje Babiš státní dluh. „Důležité je podle mě zadlužení vůči HDP, tam jsme na tom ještě dobře,“ řekl. Podle čtvrtletní zprávy ministerstva financí o řízení státního dluhu byla na konci prvního čtvrtletí míra zadlužení 43 procent hrubého domácího produktu (HDP).

Návrh státního rozpočtu předpokládá, že by se do roku mělo zadlužení zvýšit na 44,6 procenta HDP. Babiš připomněl, že průměrné zadlužení států EU je vyšší než 80 procent HDP.

Premiér zároveň uvedl, že do konce funkčního období vlády v roce 2029 by zadlužení Česka nemělo překročit 50 procent HDP. Podle zákona se při dosažení 55 procent HDP aktivuje tzv. dluhová brzda, kdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.

Ocitli jsme se v trapné a hloupé situaci, kdy jedna část politického spektra připraví rozpočet a druhá má podle něj vládnout, říká Michal Skořepa. | Video: Petra Jaroměřská
