Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil

Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. V dnes odvysílaném pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší, nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028.
Jednotliví ministři podle premiéra už předložili své rozpočtové požadavky, které nyní studuje ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
„První nějaká verze bude koncem května, budeme na tom pracovat a uvidíme,“ řekl Babiš. Zdůraznil, že se vláda chce zaměřit na investice do dopravní infrastruktury a do zdravotnictví. Neočekává přitom, že by v koalici ANO, SPD a Motoristů byly kvůli sestavování rozpočtu nějaké spory.
K očekávané výši schodku se vyjádřit nechtěl, ani k tomu, zda se meziročně zvýší. Deficit plánovaný na letošek by měl být čtvrtý nejvyšší v historii Česka. "Příští rok je rok nastartování investic, od roku 2028 a 2029 začneme konsolidovat," řekl premiér.
Za důležitější ukazatel než saldo rozpočtu považuje Babiš státní dluh. „Důležité je podle mě zadlužení vůči HDP, tam jsme na tom ještě dobře,“ řekl. Podle čtvrtletní zprávy ministerstva financí o řízení státního dluhu byla na konci prvního čtvrtletí míra zadlužení 43 procent hrubého domácího produktu (HDP).
Návrh státního rozpočtu předpokládá, že by se do roku mělo zadlužení zvýšit na 44,6 procenta HDP. Babiš připomněl, že průměrné zadlužení států EU je vyšší než 80 procent HDP.
Premiér zároveň uvedl, že do konce funkčního období vlády v roce 2029 by zadlužení Česka nemělo překročit 50 procent HDP. Podle zákona se při dosažení 55 procent HDP aktivuje tzv. dluhová brzda, kdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.
Babiš: Motoristům nedošlo, že ve vládě musí změnit styl komunikace
Motoristé si podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dosud zřejmě neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve.
Ozbrojenci unesli v Adenském zálivu tanker, je to už čtvrtý za poslední dobu
Neznámí ozbrojenci v Adenském zálivu u pobřeží Jemenu unesli tanker M/T EUREKA a odpluli s ním směrem k somálským vodám, oznámila jemenská pobřežní stráž.
Pylová sezona propukla naplno. Kalendář ukazuje, kdy čekají alergiky nejhorší dny
V Česku trpí asi čtvrtina lidí alergií a nemocných mírně přibývá. Příchod jara, kdy stoupají teploty a rozkvétají stromy, je pro alergiky nejkritičtějším obdobím. Kvůli pylu kýchají, mají ucpaný nos, slzí, štípe je v očích, ale také mohou pociťovat podrážděnost kůže, bolesti břicha nebo dušnost.
ŽIVĚ Česko - Lotyšsko 2:1. Lotyš nevybíravě srazil českého gólmana, přišla rvačka. Češi pak otočili
Sledujte online přenos z utkání o třetí místo na mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku mezi Českem a Lotyšskem.
V národním parku České Švýcarsko hoří les, zasaženo je odhadem deset hektarů
Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Hoří plocha odhadem o velikosti deseti hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou dva vrtulníky, informoval mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.