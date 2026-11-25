Na zvýšení slev pro seniory a studenty na jízdném ve veřejné dopravě chce premiér Andrej Babiš (ANO) poslat příští rok 1,6 miliardy korun. Částku chce vzít z peněz na důchody, vyplývá z jeho podané úpravy návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš v úterním pořadu Press klub Frekvence 1 ohlásil, že slevy se od července zvýší z nynějších 50 procent na 75 procent.
Růst slev předpokládá programové prohlášení vlády. „Navýšení slevy reflektuje veřejný zájem s ohledem zejména na sociální citlivost výše ceny za přepravu u uvedených skupin cestujících, které jsou vzhledem ke svým příjmům nepřiměřeně zatíženy různými druhy výdajů včetně výdajů za cesty veřejnou osobní dopravou,“ napsal premiér ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.
Navrhovaný přesun peněz z kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí ministerstvu dopravy na náhrady dopravcům předpokládá podle úpravy navýšení slev na 75 procent od 1. července.
„Jedná se o nejbližší termín, ke kterému je možné slevy upravit bez zásadních komplikací,“ napsal Babiš.
Slevy na jízdném pro studenty a seniory ve výši 75 procent zavedla minulá Babišova vláda od září 2018.
Kabinet Petra Fialy (ODS), který ji nahradil, rozhodl o vrácení slev na 50 procent od dubna 2022. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.
Pro předkládání návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu mají poslanci prostor při jeho středečním druhém čtení. Babiš se z jednacího dne omluvil, k jeho úpravě se tedy patrně bude muset přihlásit jiný poslanec.
Základní ukazatele návrhu rozpočtu se schodkem 386 miliard korun Sněmovna schválila už v prvním čtení a nemůže je měnit.
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