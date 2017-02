před 1 hodinou

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce zaměstnancům s příjmem do 113 tisíc korun snížit daně, u ostatních mají zůstat stejné jako nyní. Předseda ANO to řekl Právu. Neuvedl, o kolik by daň klesla. Zvažuje také snížení sociálního pojištění pro živnostníky a pro firmy. Babiš reaguje na návrh ČSSD, která plánuje progresivní zdanění.

autor: ČTK