Babiš chce po sérii kauz jednat o odvolání šéfa ÚOHS Rafaje. Hamáček by to podpořil

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na pondělní koaliční radě se sociálními demokraty projednat odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Řekl to na jednání protikorupční rady vlády. Důvodem mají být mimo jiné kauzy z poslední doby.

"Na dnešní Radě vlády pro boj s korupcí prohlásil premiér Andrej Babiš, že se na vládě a na koaliční radě bezodkladně projedná odvolání šéfa ÚOHS Petra Rafaje," uvedlo ve středu večer na Twitteru sdružení Rekonstrukce státu, jejíž zástupce na jednání byl.

Potvrdil to i další účastník, ředitel Transparency International David Ondráčka. "Zvedli jsme to tady jako dotaz, zda poslední kauzy pana Rafaje nezpochybňují důvěryhodnost celého ÚOHS. A premiér reagoval, že to bude řešit v pondělí na koaliční radě s (předsedou ČSSD) Hamáčkem," řekl Deníku N Ondráčka.

Jedním z důvodů, proč by Rafaj mohl přijít o své křeslo, je i zjištění Aktuálně.cz z letošního června, které upozornilo na to, že Rafaj a jeho rodina užívá byty napsané na firmu vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. Zálohu 3,5 milionu na byt v Brně ale platil Rafaj, částka odešla přímo z jeho konta. Jeho úřad si nyní tento byt pronajímá, a to s podmínkou, že ho může obývat jedině předseda úřadu. Podle Čuby je to celé jen náhoda.

Loni v březnu pak policie zasahovala na antimonopolním úřadu kvůli tendru na výběr mýta. A k odvolání Rafaje vyzvalo vládu na konci června zastupitelstvo Ústeckého kraje. Kraj žádá o reformu rozhodovacích mechanismů v rámci úřadu. Rozhodování ÚOHS ohledně veřejných zakázek podle náměstka hejtmana pro dopravu Jaroslava Komínka není transparentní a má znaky svévole. Mluvčí ÚOHS výzvu označil za nepodloženou.

Ústecký kraj naposledy pořídil několik desítek autobusů a další chtěl koupit. Antimonopolní úřad ale nákup zastavil a kraj si je musel pronajmout.

Na dnešní Radě vlády pro boj s korupcí prohlásil premiér @AndrejBabis, že se na vládě a na koaliční radě bezodkladně projedná odvolání šéfa @UOHS_CZ Petra Rafaje. — Rekonstrukce státu (@RekonstrukceCZ) July 22, 2020

Je zatím otázkou, jak pondělní jednání rady dopadne i s ohledem na to, že Rafaj byl v minulosti poslancem za ČSSD a na druhé funkční období jej v roce 2015 navrhl sociální demokrat a tehdejší premiér Bohuslav Sobotka.

Související Politik ANO stíhaný za manipulaci zakázek dle policie ovládal antimonopolní úřad

Současný předseda sociální demokracie Jan Hamáček nicméně Deníku N odpověděl, že odvolání Rafaje nemá v úmyslu bránit. "Pokud pan premiér opravdu navrhne vládě odvolat pana Rafaje, jsem připraven tento návrh podpořit," napsal serveru Hamáček.

Aby navíc Rafaj kvůli řadě podezření přišel o funkci, musel by ho na návrh vlády odvolat prezident Miloš Zeman. A ten je jeho silným spojencem. Už dříve uvedl, že důvodem pro Rafajův odchod by měl být až pravomocný soudní rozsudek.

Funkční období šéfovi ÚOHS končí za rok. Už nyní se rozjíždí zákulisní hra o to, kdo se stane jeho nástupcem. Zákon totiž dosud nepočítá s tím, že by na post mělo být vypsáno nezávislé výběrové řízení.