Nejsem ve střetu zájmů, potvrdila to i česká analýza, odmítá Babiš problém s dotacemi

Česko nebude Bruselu vracet peníze, není k tomu nejmenší důvod, prohlásil v pondělí po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Odmítl uniklé závěry právníků Evropské komise, že je kvůli eurodotacím pro firmy koncernu Agrofert ve střetu zájmů. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka i posudek jeho odborníků ukázal, že premiér ve střetu zájmů není. Babiš za únikem analýzy vidí chystanou debatu europarlamentu o rozpočtu EU.

"Byl zveřejněn nějaký interní materiál, nebudu spekulovat o načasování. Dnes odpoledne bude řešit EU rozpočet, nepochybuji, že různí europoslanci to využijí k napadání mé osoby a o to jde," uvedl Babiš.

Podle uniklé zprávy má Babiš zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu, a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. Podle zprávy hrozí, že Česko bude muset uhradit přinejmenším část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny letos - nová pravidla o střetu zájmů začala platit letos v létě.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes po schůzce s Babišem, ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem (za ANO) a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO) uvedla, že vracení dotací Agrofertu nyní nehrozí.

Dle analýzy je vše v pořádku

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) ale odpovídá Babišův postup českému právu. Analýza ministerstva spravedlnosti, kterou úřad vypracoval v souvislosti s případem dotací pro holding Agrofert, uvádí, že svěřenský fond ze své podstaty nemůže být ovládán osobou, o které mluví zákon o střetu zájmů.

Ministerstvo uvádí, že zákon o střetu zájmů zakazuje poskytovat dotace nebo investiční pobídky společnostem, ve kterých veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní alespoň čtvrtinový podíl. Podle zákona o obchodních korporacích ale ovládanou osobou může být pouze obchodní společnost, nikoli svěřenský fond.

Podle tohoto výkladu by tedy svěřenské fondy, které spravují majetek Agrofertu a rozhodují o fungování holdingu, nemohly být ovládány Babišem podle toho, jak zákon vysvětluje slovo ovládání.

Ministerstvo také uvádí, že zákon o střetu zájmů by se mohl vztahovat na svěřenský fond v případě, kdy tento fond ovládá konečného příjemce dotací. V takovém případě by se ale zákonné omezení vztahovalo na správce fondu, nikoli na osobu, která do fondu vložila majetek.

Ministerstvo spravedlnosti analýzu vypracovalo na základě žádosti ministerstva pro místní rozvoj. Hovoří v ní obecně o právních normách a nekomentuje konkrétní případ Babiše a Agrofertu. V závěru také konstatuje, že mu nepřísluší podávat závazný výklad právních předpisů, protože toto právo náleží soudům. "Z tohoto důvodu je třeba výše uvedené stanovisko vnímat spíše jako orientační," uvedl úřad.