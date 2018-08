Babiš: Česko přijde s návrhem řešení migrace pro celou Evropu, kvótami se ztratil čas

před 56 minutami

Babiš to řekl před odletem na jednání do Itálie a na Maltu. Tam Babiše pozval Conte poté, co premiér odmítl italskou žádost o pomoc se 450 migranty.

Praha - Česká republika chce celoevropské řešení migrace, ne jen pro Itálii. Premiér Andrej Babiš to v úterý ráno řekl novinářům v Ruzyni před odletem na jednání do Itálie a na Maltu. Debatami o kvótách se podle něj zbytečně ztratily čtyři roky. Nálada v Evropě se za tu dobu změnila, označil ji za protimigrantskou. "ČR přijde s návrhem ne jen pro Itálii, ale pro celou Evropu. Musíme migraci zastavit," řekl Babiš. Řecko, Itálie, Malta a Španělsko musí podle něj jasně říci, že uprchlíky nepřijímají. Pak je třeba jednat s Marokem, Alžírem, Tuniskem, Libyí a Egyptem, aby zastavily migraci na jejich hranicích. "Musíme mít plán pro Afriku, pro jednotlivé země, odkud migranti přicházejí. Jsou to ekonomičtí migranti, neprchají před válkou," dodal s tím, že půjde o plán možná na desítky let. Itálii Babiš navštíví na základě pozvání italského premiéra Giuseppe Conteho. Od dnešní schůzky nečeká konkrétní výsledky, jde podle něj pouze o konzultaci. "ČR nechce jen kritizovat, chce přijít s řešením, proto absolvuji tu cestu," uvedl. Chce mluvit hlavně o řešení ostrahy hranic a také o tom, jak by měla fungovat unijní agentura Frontex. Předseda vlády odletěl na návštěvu Itálie a Malty. S premiéry Contem a Muscatem bude mluvit hlavně o opatřeních k řešení migrační krize. @AndrejBabis navštíví i velitelství Středozemní námořní operace EU Sophia a námořní a leteckou základnu ve Vallettě → https://t.co/pRH9oUggUt pic.twitter.com/V7AG02M4st — Úřad vlády ČR (@strakovka) August 28, 2018 Conte pozval Babiše v červenci poté, co český premiér odmítl italskou žádost o pomoc se 450 migranty zachráněnými z rybářské lodi ve Středozemním moři. Babiš tehdy odmítnutí zdůvodnil tím, že EU musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jen zhoršuje. Z Itálie Babiš odletí na návštěvu Malty, kde se setká s předsedou tamní vlády Josephem Muscatem. Stejně jako v Římě bude Babiš ve Vallettě jednat především o migraci. Itálie a Malta leží na trase, kudy v posledních letech mířilo z Afriky do Evropy nejvíce migrantů. Od místních politiků v minulosti často zaznívala kritika na adresu zemí takzvané visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) kvůli jejich odmítavému postoji k přijímání migrantů. Dnes budou o migraci kromě Babiše a Conteho jednat italský ministr vnitra z protiimigrační Ligy Matteo Salvini a maďarský premiér Viktor Orbán, kteří se setkají v Miláně. Babiš před odletem uvedl, že s Orbánem mluvil v pondělí. "Následně se v rámci V4 potkáme," dodal. Uprchlíky v Brně zvládneme, všichni se předhánějí, kdo je větší odmítač, říká Freund ze Žít Brno: Nemusíme se bát několika desítek uprchlíků, máme na víc, už se nemůžeme dívat na postoj vlády a Andreje Babiše k našim spojencům, říká Martin Freund | Video: DVTV, Martin Veselovský | 18:55