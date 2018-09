Babiš: Bylo to zbytečné. Europoslankyň se zeptám, proč podpořily řízení s Maďarskem

Babiš označil poslankyně Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou za velmi úspěšné, bude po nich ale žádat vysvětlení jejich hlasování.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) probere s europoslanci za ANO, proč ve středu hlasovali pro to, aby členské země EU zahájily řízení proti Maďarsku kvůli vážnému ohrožení hodnot Evropské unie. Považuje to za zbytečné, když poslední slovo budou mít představitelé členských zemí.

Evropa se nemá rozdělovat, problémy unie jsou jinde, řešit by měla například brexit, míní Babiš. Z českých europoslanců podpořili sankční řízení zástupci ANO a TOP 09, dále Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí) a Miroslav Poche (ČSSD).

Babiš ve čtvrtek novinářům řekl, že o evropských hodnotách každý mluví. "Máme svobodu a demokracii, projekt, který nám přinesl mír," uvedl. Unie by se podle něj ale měla vrátit ke své podstatě. "My ty hodnoty máme, a jestli někdo říká něco o Polsku a Maďarsku a říká, že já jsem ohrožení demokracie, potom se tomu musím smát," prohlásil Babiš.

Dnešní slova AB na adresu EU a kritika někt. českých europoslanců za usnesení proti Viktoru Orbánovi samozřejmě vyvolává mnoho otázek. Zeptal jsem se AB mimo jiné na toto: Nemá tedy EU sdílet některé společné hodnoty, má mlčet, jestliže někdo svým chováním připomíná diktátora? pic.twitter.com/FsZE0PGSNl — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 13, 2018

Problémy Evropské unie spatřuje jinde. "My máme problém s brexitem. A pokud se Evropa bude stále rozdělovat, tak je to špatně. Máme mít společný cíl," uvedl. Změnu by podle něj mohly přinést volby do Evropského parlamentu v příštím roce.

Babiš zatím nemluvil se zástupci ANO o tom, proč sankční řízení proti Maďarsku podpořili. Za zrádce označil poslance za ANO Pavla Teličku a Petra Ježka, kteří se se stranou loni, respektive začátkem letošního roku kvůli názorovým posunům ANO rozešli.

Místopředseda Evropského parlamentu Telička se proti Babišovým slovům ohradil. "Nedokážu si představit, proč by označoval nejen mě, ale také své europoslance za zrádce a přispíval k vlně agrese, která se šíří sociálními sítěmi. Já jsem se od původního programu (hnutí ANO pro evropské volby) neodklonil," napsal na Twitteru.

Telička také odmítl spojování kritiky Maďarska s rozhodnutím Budapešti nepřijímat migranty. "Jedná se o jiné znepokojující záležitosti, jako je omezování pravomocí ústavního soudu, omezování svobody médií, činnosti neziskových organizací," napsal.

Poslankyně Dita Charanzová a Martina Dlabajová podle Babiše naopak pracují velice dobře. "Já se jich samozřejmě zeptám, proč tak hlasovaly, protože to bylo zbytečné, protože stejně bude rozhodovat Evropská rada, a ne parlament," uvedl Babiš.

Zahájení řízení s Maďarskem by naopak uvítali představitelé pirátů či Starostů. "Maďarská vláda narušuje principy právního státu a omezuje občanské svobody vlastních obyvatel. Je lepší, když dostane včasné varování, než abychom pak všichni plakali nad rozlitou demokracií," uvedl poslanec pirátů František Kopřiva a kritizoval hlasování českých lidovců. "V českém Parlamentu kritizují praktiky (premiéra) Andreje Babiše (ANO) a potom v Evropském parlamentu hájí svého stranického kolegu Viktora Orbána," dodal.

Předseda poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský napsal, že EU není jen prostor dotací, ale také společně sdílených hodnot. "Pokud některý z členů tyto hodnoty porušuje, čímž ohrožuje celou EU, je upozornění na místě," řekl.

O poznání kritičtěji to však vidí bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD či komunista Jiří Dolejš. "Na tom shoda nebude. Takže toto doporučení je spíš politickým prohlášením. O hodnotách bychom měli mluvit, ale nevidím teď smysl vyhrožovat si sankcemi. Evropa se nachází ve složité situaci a cesta ven nevede přes tresty a sankce," uvedl Zaorálek. Ani podle Dolejše řízení zahájeno nebude.

Tomio Okamura považuje doporučení za skandální, na Maďarsko podle něj směřuje, protože odmítá imigraci a globalistické plány Bruselu. Zcela skandální je také podle něj hlasování českých europoslanců, kteří hlasovali proti Maďarsku, uvedl a označil to za porušení jednoty V4.

Sankční řízení proti Budapešti by teoreticky mohlo skončit až odebráním hlasovacích práv, ale pozorovatelé předpokládají, že tak daleko věci nezajdou. Takový krok by totiž vyžadoval jednomyslnost členských států, ovšem Budapešť se může spolehnout na podporu Polska, které samo čelí kritice za porušování pravidel právního státu.