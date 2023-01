Babiš byl vlastenec až ke konci kampaně. Volit ve druhém kole nebudu, říká Bašta

Kandidát hnutí SPD, který v klání o post příštího českého prezidenta neuspěl, poslanec Jaroslav Bašta ve druhém kole neplánuje podpořit žádného z kandidátů. V potaz nebere ani výsledek Andreje Babiše, který dle jeho názoru zaujímal podobné hodnoty jako on až ke konci kampaně. "Babiš bere vládu jako konkurenci, ne jako protivníka," říká.

Jak vidíte váš volební výsledek? Jsou sečtené desítky procent hlasů a máte zhruba šest procent. Co na to říkáte?

Očekával jsem víc a uvidím, jak to dopadne.

V případě, že neuspějete, byste nikoho z kandidátů nepodpořil?

Ne.

Proč?

Všichni de facto podporují tuto vládu. Někteří přímo, někteří, jako Andrej Babiš, nepřímo.

Jakým způsobem Andrej Babiš nepřímo podporuje vládu?

Když sledujete hlasování ANO ve sněmovně, málokdy se chovají jako opoziční strana. Řekl bych, že Andrej Babiš považuje pětikoalici za konkurenci, nikoli za někoho, proti komu je v opozici.

Vy to rozlišujete? Konkurence je pro vás něco jiného než protivník? Mohl byste to rozvést?

Když se podíváte na to, o čem hnutí ANO za ten rok a čtvrt v Poslanecké sněmovně hlasovalo, tak v zásadních věcech, ve kterých se my jako opozice lišíme, se názorům pětikoalice blíží.

Říká se, že vy a Andrej Babiš máte podobné voliče…

Nemyslím si to. Moji voliči jsou odlišní od voličů ANO.

Čím jsou odlišní, jaké mají preference?

Preference jsou dané tím, kdo mě podpořil, kromě SPD to bylo dalších 70 různých politických stran, hnutí a spolků.

A hodnotově?

Důraz na vlastenectví, mír, boj proti chudobě…

U Andreje Babiše a hnutí ANO je důraz na tyto hodnoty menší?

Je potřeba říct, že pan poslanec Babiš se v poslední fázi kampaně přihlásil k vlastenectví, začal dokonce mluvil o míru. To předtím nedělal. Hovořil také o asociální vládě. Já to říkal v průběhu celé kampaně, on jen na konci.

Tyto volby byly zajímavé i tím, že kandidáti často bojovali o hlasy mladých lidí. Vaše kampaň se podle Transparency International zaměřovala na starší generaci. Nemyslíte, že jste se mohl zaměřit víc na mladé?

Vycházel jsem z toho, že mě podporují lidé od 40 let výš. Měl jsem relativně krátkou kampaň, de facto čtyři měsíce, myslím, že jsem dosáhl toho, čeho jsem dosáhnout mohl.

Co myslíte, že mladé momentálně zajímá, co je pro ně zásadní? Prezident přece jen nereprezentuje jen starší generaci.

Mladí schvalují Green Deal, respektive mají k němu blízko, já ne. Zastávám spíše konzervativní hodnoty, proto jsem také za sebou sjednotil jak konzervativní levici, tak pravici.

V poslední předvolební debatě jste se vyjádřil i ke Gretě Thunbergové. Řekl jste, že byste jí doporučil psychiatra…

Sledoval jsem ji a je tam několik zásadních problémů. Jeden z nich je, že její vystupování je velmi neomalené vůči dospělým lidem a projevovala v něm vlastnosti, které by si zasloužily bližší zkoumání. Druhá věc je, že nesouhlasím s tím, že říká, že do 12 let planeta shoří, takže nemá cenu se cokoli učit. To je takový chiliasmus, pseudonáboženství.

Upozornil jsem na to, že klimatická změna probíhá, ale jako archeolog vím, že klimatické změny probíhaly vždycky. Řešení je naprosto jednoznačné - klimatické změně se lidstvo musí přizpůsobit. Zatímco Green Deal a to, co prosazuje Greta, je, že poručíme větru, dešti. To už tu bylo a víme, že to nefunguje.

Za poslední desítky let je vědecky prokázané, že na klimatickou změnu má vliv průmysl, zatímco řeči odpůrců klimatické změny o tom, že ve středověku také rostly melouny, ničím zdokumentované nejsou.

Kdybyste se podíval do kronik, zjistil byste, že v druhé polovině 16. století a prvních desetiletích 17. století nejdříve došlo k oteplování, potom se počasí měnilo jako na houpačce, takže jeden rok byl bez zimy, druhý bez léta a skončilo to malou dobou ledovou a třicetiletou válkou. A protože byli lidé ze změny klimatu zděšení, začaly hony na čarodějnice.