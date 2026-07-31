„Babiš by si neměl vyskakovat,“ napsal motoristický influencer. Svá slova vzal hned zpět

Překvapivě ostrý komentář na konto premiéra Andreje Babiše (ANO) přišel z řad koaličních partnerů. Facebooková stránka Restart Česko, kterou založil influencer Motoristů sobě Adam Šejna, reagovala na spekulace, že se vláda pokouší „uklidit“ poslance Filipa Turka. Šejna pak pro Aktuálně.cz uvedl, že svá slova vzal proaktivně zpět. „Bylo to zbytečně neuctivé,“ uvedl po rychlém odstranění příspěvku.
Jádrem kritiky byl článek, který v pondělí zveřejnil web Neovlivní.cz. Podle něj se vláda Andreje Babiše pokouší diskrétně „uklidit“ motoristického poslance Filipa Turka kvůli četným kontroverzím, včetně nedávné nehody v centru Prahy.
Z veřejného života se mu ale nechce. „Dostal nabídku, která patří mezi ty, které se neodmítají,“ uvedl pro server Neovlivní.cz jeden ze spolupracovníků premiéra Babiše.
Článek v pondělí večer posléze sdílela stránka mediálního projektu Restart Česko, který založil influencer a podporovatel vládních Motoristů sobě Adam Šejna. „Vláda existuje jen díky Filipovi, tak by si Babiš neměl vyskakovat, jestli je to pravda…“ nešetřil překvapivě kritikou na konto současného předsedy vlády.
Nedlouho poté ale příspěvek zmizel z facebookové stránky a zpětně už není k dohledání, existují nicméně jeho screenshoty. Než byl smazán, stihli si ho všimnout nejen kritici Motoristů, ale také někteří vládní politici, které ostřejší dikce zarazila.
„Trošku mě to teda opařilo, když jsem to viděl. Ale pak příspěvek zmizel, tak asi autorovi došlo, že to nebyla nejšťastnější reakce. Ani si nemyslím, že by ten článek o Turkovi byl nějak stěžejní, je to spekulace. Já o tom třeba nic nevím,“ sdělil redakci poslanec hnutí ANO, který nechtěl být jmenován.
„Z respektu k panu Babišovi jsem to smazal“
Adam Šejna na dotaz deníku Aktuálně.cz potvrdil, že příspěvek psal on – a také ho vzápětí sám i smazal.
„Byla to reakce v rychlosti. Samozřejmě se text dal upravit, aby byl mírnější, protože slovo ‚vyskakovat‘ bylo za mě dost zbytečné. Ale řekněme si na rovinu – není třeba kopat do lidí, kteří jsou vlastně na stejné lodi jako vy, a vyvolávat konflikt,“ popsal redakci sled událostí.
Text, který se na veřejnosti ohřál zhruba na čtvrt hodiny, tak zamířil do koše. „Bylo to napsané neuváženě a v rychlosti. Z respektu k panu Babišovi jsem příspěvek smazal – bez toho, aniž by mi to musel kdokoliv napsat,“ uzavřel Šejna.
Na ministerstvu řeší sociální sítě
Mladý influencer a obhájce konzervatismu, kterému se přezdívá i „český Charlie Kirk“, v červnu nastoupil na ministerstvo životního prostředí do oddělení sociálních sítí. Podle Deníku N ovšem neabsolvoval žádné výběrové řízení.
Mluvčí resortu Veronika Krejší doplnila, že v případě Šejny jde o pracovní poměr, na který se nevztahuje služební zákon. Ministerstvo tak nemá povinnost obsazovat pozice skrze výběrové řízení.
Mimo to Šejna často vystupuje na veřejných akcích a chodí do vysílání XTV Lubomíra Xavera Veselého. Jeho mediální projekt Restart Česko sleduje na Facebooku přes 86 tisíc lidí.
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