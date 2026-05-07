Babiš by podle průzkumu jasně vyhrál volby. Motoristé by se do sněmovny nedostali

Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO, které by podle průzkumu agentury NMS pro Právo získalo 32,5 procenta hlasů. Druhou ODS by volilo 14,8 procenta občanů, třetí hnutí STAN má podporu 14,5 procenta voličů. Do Poslanecké sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny dál zůstávají vládní Motoristé.
„Poměr sil vládního a opozičního bloku zůstává v květnu podobný jako u říjnových parlamentních voleb. Ani nový projekt Naše Česko zatím nedokázal s dynamikou výrazně pohnout,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
Nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby (dříve ODS) mělo v dubnovém průzkumu podporu 4,1 procenta, v květnu mu preference klesly o 1,3 procentního bodu.
Opoziční ODS a STAN si v porovnání s dubnem mírně polepšily, naopak Piráti spadli z osmi procent na 6,7 procenta. Lidovci a TOP 09, kteří se v říjnu dostali do Sněmovny za předvolební koalici Spolu, by získali okolo 2,5 procenta.
Vládní hnutí SPD Tomia Okamury si v květnu polepšilo na 8,7 procenta z dubnových 7,4 procenta. Podle politologa Univerzity Karlovy Michala Malého dokáže Okamura zvedat témata, která jsou pro jeho voliče důležitá, například sjezd sudetských Němců v Brně.
Stále pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny se nacházejí Motoristé, v květnu by získali 4,8 procenta. Právě tato strana a její politici zaznívali nejčastěji v odpovědi na otázku, co dotazované v posledním měsíci zklamalo. Motoristy nebo jejich politiky označila za zklamání zhruba pětina respondentů, uvedl deník.
Průzkum agentury NMS se konal od 30. dubna do 5. května mezi 1022 respondenty.
Mohlo by vás zajímat: „Přání úspěchu Babišovi s Havlíčkem. Pokárání Juchelky, uznání prezidentovi. A obdiv k lékařce“
Finové rozjeli v Česku kobercový nálet proti Strnadovi. Zůna jednal s prezidentem
Za kulisami návštěvy finského prezidenta Alexandera Stubba v Praze se rozjela byznysová hra o desítky miliard korun. Dosud vyčkávající Seveřané se hlasitě přihlásili o zásadní zakázku české armády. Aby ve strategickém obchodu snížili šance miliardáře Michala Strnada a jeho firem, domluvili Finové spolupráci hned s několika českými podniky. Ministr Jaromír Zůna se i proto sešel se Stubbem.
Hypotéky mírně zdražují, ale drží se nad pěti procenty, ukázal Hypoindex
Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně meziměsíčně stoupla o 0,01 bodu na 5,19 procenta. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z aktuálních údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Zklamal vás Star Wars Day? Připomeňte si zlatou éru her z předaleké galaxie
Star Wars Day (Den Hvězdných válek) letos místo velkých oznámení přinesl spíš zklamání. Fanoušci her dostali jen minimum novinek, a tak se Krotitelé bossů raději ponořili do zlaté éry Star Wars, kdy gamingu kraloval LucasArts. Od série Jedi Knight a hry KOTOR přes závodní kluzáky z Epizody I až po debaty o Disney éře, rušení kánonu a nostalgii, kterou moderní hry zatím úplně nedokázaly nahradit.
Ceny energií kolísají. Co dnes rozhoduje o vytápění bytových domů?
Události na evropském energetickém trhu v posledních letech potvrzují, že ceny energií mohou výrazně ovlivnit geopolitické změny. Pro bytové domy to znamená zásadní změnu pohledu na vytápění. Už nejde jen o to, která energie je momentálně nejlevnější, ale hlavně o dlouhodobou stabilitu nákladů a míru rizika, které s sebou jednotlivá řešení nesou.
„Pro Boston je to brutální.“ Místo vyhlížené vzpruhy pro Pastrňáka je tu pohroma
Navzdory vyřazení od Buffala v prvním kole play off hokejové NHL mohla sezona Bruins dostat fantastickou tečku. Dokonce to bylo pravděpodobné. Draftová loterie však z bostonského pohledu dopadla naopak nejhůř, jak mohla.