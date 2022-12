Babiš by nemusel postoupit do druhého kola, finále by vyhrála Nerudová, uvádí průzkum

Předseda ANO Andrej Babiš by se podle volebního modelu agentury Median poprvé ocitl až na třetím místě, a nedostal by se tak do druhého kola prezidentské volby. Získal by 24,5 procenta hlasů. Na prvním místě by byl generál Petr Pavel se ziskem 28 procent, za ním by byla bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová s 27,5 procenta. V druhém kole by Nerudová porazila Pavla.

Trojice nejsilnějších kandidátů má výsledky s rozdílem na úrovni statistické chyby, upozornila agentura. "Na základě volebního modelu tak nelze s jistotou říci, kdo by se aktuálně dostal do druhého kola volby a kdo nikoliv," dodali autoři modelu. Statistická odchylka činí podle nich plus minus 3,5 procentního bodu.

Ve srovnání s předchozím výsledkem modelu Medianu z přelomu listopadu a prosince si Pavel polepšil o 4,5 procentního bodu. Podpora Nerudové klesla o 0,5 bodu. Předseda ANO dva procentní body ztratil.

Čtvrtý by v prvním kole prezidentské volby nyní skončil senátor Pavel Fischer, pro kterého by hlasovalo 5,5 procenta voličů. O půl procentního bodu méně by získal senátor Marek Hilšer. Odborový předák Josef Středula by dostal čtyři procenta, kandidát SPD Jaroslav Bašta 3,5 procenta. Po jednom procentu hlasů by získali rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a podnikatel Karel Diviš.

V hypotetickém druhém kole by Nerudová porazila Pavla poměrem 54 ku 46 procentům hlasů. Pokud by do druhého kola postoupil předseda ANO, prohrál by podle modelu s Pavlem i Nerudovou, a to poměrem 37 ku 63 procentům, respektive 36 ku 64 procentům. Všechny tři scénáře ale předpokládají vysokou volební účast, upozorňuje Median.

Volební jádro má nadále nejvyšší Andrej Babiš, a to 17 procent. O procentní bod menší jádro má Petr Pavel. Třetí je Danuše Nerudová s 15 procenty. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity má ale nejvyšší potenciál. Podle průzkumu by mohla oslovit až 43 procent voličů. Pavel by mohl dosáhnout až na 41,5 procenta voličů a Babiš na 30,5 procenta.

Průzkum pro volební model se konal mezi 8. až 19. prosincem. Zapojil se do něj reprezentativní vzorek 1000 respondentů ve věku 18 let a více.