Babiš bude zprostředkovatelem jednání družstva Svatopluk a Monsporta. Vítám to, říká správce

Praha/Horoměřice - Premiér Andrej Babiš (ANO) má být zprostředkovatelem v jednání bytového družstva Svatopluk a konkurzního správce H-Systemu Josefa Monsporta. "Dohodli se na tom dnes (ve středu) na společném jednání v Praze," řekl Martin Junek z BD Svatopluk. Informaci, na kterou upozornila Česká televize (ČT), potvrdili Babiš i Monsport.

Nejvyšší soud tento týden rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-System musí do měsíce vyklidit byty v několika domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze, řekli.

Jde asi o 60 rodin. Podle NS jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, uvedl NS.

"Byl jsem za ním (za Babišem) s naším advokátem a pan Babiš ještě k jednání přizval pana ministra spravedlnosti (Jana Kněžínka). Ptali se nás, jaké možnosti vidíme pro to, abychom mohli celou tu situaci vyřešit," řekl Junek. Družstvo má podle něj nyní jedinou možnost, jak postupovat.

"Jediná věc, která nám zbývá, je obrátit se na Ústavní soud. Velmi oceňuji, že přímo pan Babiš nám nabídl, že by se mohl stát mediátorem v našem jednání s panem Monsportem a že by se pokusil nám pomoci vyřešit tu situaci jednou provždy," řekl Junek.

Babiš řekl, že se společně s ministrem spravedlnosti Kněžínkem (za ANO) setkali se správcem konkurzní podstaty H-Systemu i se zástupci družstva Svatopluk. Vedení družstva je poté požádalo, aby působili jako mediátoři v jednání se správcem konkurzní podstaty. Monsport podle Babiše potvrdil, že je ochotný na zprostředkované vyjednávání přistoupit, premiér proto očekává, že se uskuteční další schůzky.

Ranní schůzku s premiérem Babišem potvrdil i konkurzní správce Monsport. "Proběhlo to velmi korektně, premiér chce působit jako mediátor, já to vítám," řekl. "Zejména ze strany pana ministra jsem viděl, že zcela souhlasí s mojí argumentací, že jinak to nejde, pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde," řekl Monstport. Nechtěl odhadovat, zda se podaří dospět ke shodě. "Podstatné slovo bude mít věřitelský výbor a soud," dodal.

Družstvo nyní podle Junka musí udělat nezbytné právní kroky. "Ale zároveň další kroky by měly vést k tomu, abychom se konečně dohodli s panem Monsportem. My měli v minulosti vždy problém s ním komunikovat, protože jeho zastupovali advokáti a ti s námi jednat nechtěli. A teď to vypadá, že bychom se tedy mohli dostat ke společnému stolu," řekl Junek.

