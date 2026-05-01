Babiš bude v Arménii krátce jednat se Zelenským. Do Kyjeva se ale nechystá

ČTK

Český premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Téma jednání Babiš neupřesnil.

Informal European leaders' summit in Ayia Napa
"Je důležité, abychom se setkali," řekl serveru Babiš k jednání se Zelenským.Foto: REUTERS
O jednání premiéra s ukrajinským prezidentem informoval iDnes.cz. Se Zelenským se Babiš osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu, bránící se ruské invazi.

"Je důležité, abychom se setkali," řekl serveru Babiš k jednání se Zelenským. Návštěvu Ukrajiny český premiér neplánuje. "Ne, do Kyjeva nepojedu," uvedl. Doplnil ale, že se Zelenským by se mohl v budoucnu setkat také na summitu v Polsku, který se má týkat rekonstrukce Ukrajiny.

Do Arménie odlétá premiér Babiš 3. května na summit Evropského politického společenství, který se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.

Babiš se tam plánuje sejít kromě Zelenského rovněž s dalšími státníky. "Budu tam mít i krátké bilaterální schůzky s britským premiérem (Keirem) Starmerem, se srbským premiérem (Djurem Macutem) nebo s moldavskou prezidentkou (Maiou Sanduovou)," dodal.

Mohlo by vás zajímat
Narges Mohammadíová.
Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny Mohammadíová byla převezena do nemocnice

Vězněná íránská držitelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová byla převezena do nemocnice kvůli akutnímu zhoršení svého zdravotního stavu. S odkazem na její nadaci o tom informuje agentura AP. Nadace Narges Mohammadíové uvedla, že 53letá laureátka Nobelovy ceny byla dvakrát v bezvědomí a měla závažnou srdeční příhodu.

A woman holds a poster depicting Iran’s new Supreme Leader Mojtaba Khamenei, during a rally in Tehran
ŽIVĚ Írán nabízí Trumpovi další jednání, prezident není s návrhem spokojen

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.

