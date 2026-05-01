Babiš bude v Arménii krátce jednat se Zelenským. Do Kyjeva se ale nechystá

Český premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Téma jednání Babiš neupřesnil.
O jednání premiéra s ukrajinským prezidentem informoval iDnes.cz. Se Zelenským se Babiš osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu, bránící se ruské invazi.
"Je důležité, abychom se setkali," řekl serveru Babiš k jednání se Zelenským. Návštěvu Ukrajiny český premiér neplánuje. "Ne, do Kyjeva nepojedu," uvedl. Doplnil ale, že se Zelenským by se mohl v budoucnu setkat také na summitu v Polsku, který se má týkat rekonstrukce Ukrajiny.
Do Arménie odlétá premiér Babiš 3. května na summit Evropského politického společenství, který se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.
Babiš se tam plánuje sejít kromě Zelenského rovněž s dalšími státníky. "Budu tam mít i krátké bilaterální schůzky s britským premiérem (Keirem) Starmerem, se srbským premiérem (Djurem Macutem) nebo s moldavskou prezidentkou (Maiou Sanduovou)," dodal.
Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny Mohammadíová byla převezena do nemocnice
Vězněná íránská držitelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová byla převezena do nemocnice kvůli akutnímu zhoršení svého zdravotního stavu. S odkazem na její nadaci o tom informuje agentura AP. Nadace Narges Mohammadíové uvedla, že 53letá laureátka Nobelovy ceny byla dvakrát v bezvědomí a měla závažnou srdeční příhodu.
Zvýšíme cla na dovoz aut z EU, oznámil "s potěšením" prezident Trump
Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent.
Armáda bojlerů. Česko má v rezervě druhý Temelín, ale zatím ho neumí zapojit, říká šéf energetiků
Česká energetická síť byla navržena pro potřeby těžkého průmyslu, přesto se nyní v mnoha místech dostává na hranici svých možností. Zatímco noví investoři marně čekají na připojení, „tlusté dráty“ často končí u moderních skladů, které tolik elektřiny nepotřebují.
ŽIVĚ Írán nabízí Trumpovi další jednání, prezident není s návrhem spokojen
Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.