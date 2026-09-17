„Nepoučitelní voliči.“ Lídři ODS bědují, že u nich všechny drtí Babišovo ANO

Čím více se člověk vzdaluje od Prahy, tím častěji slyší, že místní podporují především Andreje Babiše a jeho ANO. Aktuálně.cz tentokrát vyrazilo do Olomouckého kraje, kde na předvolební šňůře sledovalo předsedu opoziční ODS Martina Kupku. Zároveň se ho zeptalo, co říká na stagnující volební preference jeho strany, kterou předbíhá STAN Víta Rakušana.
Úterní ráno je na polsko-českých hranicích spíše pošmourné a mlha je tak velká, že člověk musí jet autem skutečně opatrně. Počasí se ale rychle umoudřuje, takže řidič dodávky s Martinem Kupkou jede nakonec docela svižně.
Nic jiného mu ani nezbývá, šéfa ODS čeká během jediného dne hned deset zastávek. A ve středu další, tentokrát na Vysočině. Ve čtvrtek pro změnu zamíří na Pardubicko.
„Teď je potřeba ze všeho nejvíce dělat opravdu intenzivní kampaň. Musíme lidi co nejvíce zaujmout a oslovit,“ říká Kupka. Uvědomuje si, že průzkumy veřejného mínění ukazují, jak těžko ODS získává další voliče. A objevují se i spekulace, zda je právě on tím nejlepším lídrem strany.
„Na rozebírání průzkumů bude čas po volbách. Ale samozřejmě, politik, který by nesledoval průzkumy, nemá v politice co dělat,“ reaguje na dotazy Aktuálně.cz Kupka.
Kupka není v jednoduché situaci. Do čela ODS byl zvolený ve chvíli, kdy jeho strana mířila do opozice a rozhodla se, že se pokusí minimálně na čas „leštit“ vlastní značku. Jenže místo tolik očekávaného nárůstu popularity mezi lidmi přichází spíše stagnace a pokles.
Za této situace se blíží komunální a senátní volby, u kterých hrozí, že nálady ve straně budou dál klesat.
„Voliči ANO jsou nepoučitelní“
Že není situace pro ODS i celkově opoziční strany vůbec jednoduchá, je jasné hned při první zastávce v obci Lipová-lázně.
Kupku už na místě čeká předseda oblastního sdružení ODS Lubomír Žmolík, který ho hned po přivítání informuje, že v regionu dělá intenzivní kampaň místopředseda SPD Radim Fiala. Ostatně je vidět i na billboardu u silnice.
„Je tady každou chvíli,“ říká Žmolík. Povzdechne si, že v jeho obci i okolí volí spoustu lidí Andreje Babiše a jeho ANO.
„Je smutné, že tady žije hodně starších lidí, kteří naskakují na jeho sliby. Vyšší důchody, lepší život. Což samozřejmě není úplně pravda. Když se podíváte na sliby ANO, které dali voličům, tak v podstatě 80 procent dnes už neplatí,“ říká Žmolík, který tu byl 27 let starostou.
„Ti lidé jsou nepoučitelní a pořád mu věří. Nerozumím tomu,“ dodává.
Za pravdu mu dává také další člen ODS Aleš Suchánek. „Bohužel je tady skutečně velká podpora ANO a obecně pana Babiše,“ přitakává Suchánek, který sám kandiduje v nedalekém Jeseníku.
„Toho se nelekejme,“ vstoupí do jeho stesků razantně Kupka. „Je potřeba ukázat právě v komunálu, že jim Česko nedáme. Že to není tak, že by si mohli vzít klíče ode všeho,“ pokračuje předseda ODS, který se snaží povzbuzovat spolustraníky.
Obdobná slova o oblibě Babiše si přitom předseda ODS vyslechne i na dalších zastávkách, ať je to v Loučné nad Desnou, Rapotíně nebo v samotném Šumperku.
Když se Aktuálně.cz zeptá v Loučné nad Desnou místního kandidáta ODS Miroslava Horálka, jak se tady daří jeho straně, chvilku váhá s odpovědí. A opět mu přijde na „pomoc“ energicky Kupka.
„ODS se tady daří! A držíte to!“ pronese k Horálkovi, který kývá na znamení souhlasu. „Snažíme se. Ale máme tady těžkou pozici,“ přiznává a následně popisuje, že to tady obsadilo Hnutí ANO.
Ať skončí Babiš na Borech
Horálek zároveň popisuje, jak v barvách ANO obsadila hned několik postů jedna jediná rodina společně se svými kamarády.
Porazit Babiše je podle něj těžké. „Ale myslím si, že se to jednou podaří. A že se dožiju toho, že ho odvezou na Bory. To by bylo úžasné,“ pronese Horálek s odkazem na část Plzně, kde je vězení.
Za Kupkou přišel také další kandidát do voleb Petr Horníček, který jde do voleb za TOP 09 ve vedlejších Vikýřovicích. Je přesvědčený, že důležitou roli ve volbě ANO hraje vzdělání voličů a to, zda mají kritické myšlení.
Pokud jde o šance opozice porazit v Česku Babiše, je přesvědčený, že strany, které byly ve vládě Petra Fialy, by měly nadále postupovat společně.
„Byl bych nejraději, aby se všichni spojili proti Babišovi. Trochu se ale bojím toho, že například voličům ODS budou vadit kompromisy, které by musela strana v takovém případě dělat,“ podotýká.
Optimismus ve Štítech
Jestli má nakonec Kupka někde důvod ke skutečnému optimismu a naději na co nejlepší výsledky, je to město Štíty. Vládne tady totiž starosta za ODS Jiří Vogel, který vítá Kupku s evidentním nadšením a pořádnou dávkou energie.
„Vítám tě ve Štítech,“ podává ruku šéfovi partaje, který vyjadřuje radost, že se konečně do města dostal.
Město přitom vypadá opravdu přitažlivě a upraveně, byť při setkání s místními seniory je zřejmé, že i tady chybí lidem některé citelné služby. „Nutně bychom potřebovali lékaře a stomatologa,“ sdělují senioři, kteří by si přáli i lepší dopravní spojení.
Jeden z mladých členů ODS Michal Slavík je přesvědčený, že ODS musí reagovat právě na zdánlivě běžné problémy lidí, aby měla šanci získávat voliče v takto „babišovských“ regionech.
„Ano, řada lidí volí populisty a extremisty. Ale taky to má často svoje pochopitelné důvody. Nedostupná zdravotní péče, od základní přes zubní až třeba po psychologickou, důležitost kvalitního vzdělávaní, mediální, informační i finanční gramotnost. A samozřejmě pracovní příležitosti a celková dopravní infrastruktura,“ vyjmenovává Slavík.
Pokud bude ODS tyto problémy řešit, má podle něj šanci uspět po celé zemi.
Žádná kampaň ODS v ulicích Šumperku
Stejně jako všude jinde se Kupka loučí s přáním všeho dobrého ve volbách, nešetří úsměvy ani povzbuzováním, ale realita je neúprosná.
A je vidět i na zastávce v Šumperku, městě s 25 tisíci obyvateli, kde vládne lídr kandidátky ANO Miroslav Adámek. V minulých volbách v roce 2022 tady ANO v čele s ním získalo přes 30 procent hlasů, což znamenalo 10 křesel v zastupitelstvu. ODS má jediné křeslo za 5,28 procenta hlasů.
Kupka měl sice v programu své předvolební cesty napsáno setkání s voliči a kandidáty, ale žádní voliči nepřišli. Alespoň tedy ne do chvíle, kdy ho Aktuálně.cz doprovázelo. Pokud tedy nepočítáme spolustraníky a seniory, které pozvali někteří kandidáti – byť tito senioři působili spíše jako voliči ANO.
„Chystáte nějakou kampaň v ulicích? Máte nějaké letáčky, které bychom rozdávali?“ ptá se v Šumperku Kupka místní kandidátky za ODS a slyší negativní odpověď. „Nemáme. Nechystáme,“ odpovídá.
Když se Kupka prochází ulicemi, sám se může přesvědčit, že nikde není vidět nic, co by kandidaturu ODS připomínalo. „Děláme ale velkou kampaň na sítích,“ informuje ho místní kandidátka Zuzana Hicks, která upozorňuje, že řada místních lidí nemá vůbec lehký život.
„Mnozí mají i dvě práce, aby si vydělali nějaké peníze,“ říká. Na sítích je zmiňovaná kampaň skutečně vidět. Akorát je zřejmé, že ODS jde do voleb pod značkou „Náš Šumperk“, aniž by byla kdekoliv značka ODS vidět.
Kupka na sobě ale žádné zklamání nedává znát, natož aby se třeba rozčílil nebo sáhl k ostřejšímu slovu. Alespoň tedy ne veřejně. Nadále se snaží o pozitivní atmosféru, kandidátku, která jako jediná na setkání přišla, povzbuzuje a domlouvá se na detailech další kampaně.
Největší radost mu nakonec udělají dvě seniorky, které míří přímo k němu. „My jsme si všimli na Instagramu, že tady budete. Moc vám fandíme,“ říkají tyto jeho voličky, které později vypráví, že jsou sestry a obě v životě pracovaly jako učitelky.
„Máme na něm rádi slušnost, normálnost, hezký vzhled,“ říkají se smíchem. „Hlavně ta slušnost. My hrozně nemáme rády hloupé lži, podvody a krádeže. Nenávist, kterou šíří současná vládní koalice. Je to příšerné,“ říká už vážným hlasem jedna z nich. „Je to příšerné,“ přitakává jí druhá a obě Kupkovi doporučují, aby se hodně zaměřil na mladé lidi. „Staré už nepřesvědčíme,“ upozorňují.
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