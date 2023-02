Babiš má zůstat poslancem, lidé ho chtějí, zní z ANO. Stejně tam nechodí, říká expert

Předsednictvo hnutí ANO bude ve středu hodnotit prezidentskou kampaň a řešit další směřování. Andrej Babiš zvažuje, zda se nevzdá poslaneckého mandátu. Členové vedení si myslí, že by poslancem zůstat měl. "Voliči čekají, že pro ně bude pracovat. Ve sněmovně má nejlepší příležitost," míní Jana Pastuchová. Politolog Josef Mlejnek připomíná, že není obvyklé, aby šéf strany neměl politickou funkci.

Andrej Babiš je poslancem s druhou nejmenší účastí ve sněmovně. Horší ji měl v loňském roce jen Milan Wenzl z ANO, který se ale léčil z vážné nemoci. Šéf hnutí a neúspěšný prezidentský kandidát se nikdy netajil tím, že ho práce poslance nebaví. V úterý odpoledne však do sněmovny po dlouhé době přišel. Přitom zvažuje, jestli se po prohraných volbách mandátu nevzdá. Rozhodnutí by měl oznámit na středečním předsednictvu.

Že by se mohl poslaneckého křesla vzdát, naznačil po druhém kole prezidentských voleb. "Své angažmá budu řešit nejspíš jiným způsobem než teď," řekl Babiš v rozhovoru pro MF Dnes.

Na předsednictvu by měl rovněž oznámit, jestli i nadále bude v čele hnutí. Většina členů vedení věří, že zůstane a pomůže jim vyhrát příští sněmovní volby v roce 2025. Expremiér sice ztratil v prezidentském klání na Petra Pavla skoro milion hlasů, hnutí ANO výsledek bezprostředně po volbách přesto vykládalo jako úspěch. Babiš totiž získal 2,4 milionu hlasů, téměř o milion víc než ANO v předloňských sněmovních volbách.

"Podporuji myšlenku, aby Andrej Babiš zůstal předsedou ANO, protože jsem přesvědčená, že má našemu hnutí co dát a má obrovskou podporu, což potvrdily i prezidentské volby," řekla Aktuálně.cz místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Členové předsednictva se navíc domnívají, že by Babiš měl zůstat i poslancem. Kromě Schillerové tento názor zastávají také další místopředsedové Karel Havlíček, Richard Brabec nebo členka předsednictva Jana Pastuchová.

"Kandidoval v Ústeckém kraji, dostal tam velkou podporu voličů a má tam poslaneckou kancelář. Lidé, kteří mu dali hlas, čekají, že pro ně bude pracovat. On to i říká, že v práci pro lidi chce pokračovat. V Poslanecké sněmovně k tomu má nejlepší příležitost tím, že bude u schvalování zákonů," míní Pastuchová.

Dodává však, že je to čistě na Babišově osobním rozhodnutí. Přesto by podle ní neměl zapomínat, že v Ústeckém kraji jej předloni v parlamentních volbách volilo 35 procent lidí, což bylo skoro o 16 procentních bodů více než druhou koalici Spolu.

Pokud by se Babiš rozhodl opustit dolní komoru parlamentu, měla by jej nahradit litvínovská starostka Kamila Bláhová, která skončila v kraji první pod čarou. Ta zatím nepotvrdila, zda by případně do sněmovny nastoupila. Bude se tím podle svých slov zabývat, až pokud taková situace nastane.

O směřování ANO napoví osud Vondráka a Macury

Podle politologa Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy by nastala na politické scéně velmi neobvyklá situace, pokud by Babiš zůstal předsedou nejsilnější opoziční strany, a přitom by neměl žádnou politickou funkci.

"Z mého pohledu je to velký problém, kdyby lídr významné strany nebyl v parlamentu. On je ale specifický a pro něj vzhledem k jeho politickému stylu to problém nepředstavuje. Stejně by do parlamentu nechodil. Pro něj to má smysl jen při zásadních vystoupeních," míní Mlejnek.

Politolog předpokládá, že ve středu na předsednictvu se odehraje ostrá debata o dalším směřování ANO. Sami jeho členové čekají, že sjezd potrvá několik hodin. Mají na něm zhodnotit Babišovu prezidentskou kampaň a bavit se budou i o tom, že místopředseda ANO Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura otevřeně podpořili Petra Pavla.

Právě osud Vondráka a Macury by mohl hodně napovědět, kam se chce ANO vydat. Zda bude hnutí pokračovat v ostré rétorice, díky níž by mohlo přetáhnout voliče SPD, nebo se vrátí k původnímu záměru oslovovat co nejširší spektrum voličů.

"Pokud Ivo Vondrák a Tomáš Macura ze strany odejdou, bude to znamenat, že ANO ke středu kormidlovat nechce. Pokud tam zůstanou, znamená to, že ostatní členové jim za uzavřenými dveřmi přiznali, že měli ve své kritice pravdu," předestírá Mlejnek.

Vytáhnout ANO z izolace

Cílit na voliče SPD jim ani politolog nedoporučuje. Podle něj by tím ztratili koaliční potenciál a zůstávali by tak v opozici. Podle Vondráka, Macury, ale i třeba poslance za ANO Patrika Nachera je přitom potřeba hnutí vytáhnout z politické izolace. "Z dlouhodobé perspektivy je hlavní úkol pro ANO zvýšit koaliční potenciál," uvedl Nacher pro Český rozhlas.

Donedávna ostatní politické strany tvrdily, že s Babišovým hnutím do koalice nepůjdou kvůli jeho trestnímu stíhání. Tato podmínka padla, když jej Městský soud v Praze čtyři dny před prezidentskými volbami osvobodil, byť rozhodnutí není pravomocné. Mlejnek varuje před tím, aby ANO nárůst koaličního potenciálu díky rozsudku v Babišův prospěch nepromrhalo výměnou za lákání voličů Tomia Okamury.

Na druhou stranu, politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček neočekává, že by se po středečním jednání v hnutí něco zásadního změnilo. "Ta strana je hodně závislá na předsedovi. Založil ji, má v ní výjimečné postavení vyplývající ze stanov i z neformálního vlivu. O tom, že by úplně odešel z politiky, nemluvil, takže se zásadní křižovatka ve směřování ANO neodehraje," poznamenává Kopeček.

Video: Nemůžeme odejít z NATO a EU, Babiš bude do sněmovny chodit, řekla Schillerová (2. 2. 2023)