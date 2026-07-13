Babiš ani Klempíř tady ještě nebyli, říká senátor Smoljak. Promluvil také o souboji s Peckovou

David Smoljak (STAN) patří mezi opozičními politiky k těm, kteří hlasitě varují, že České televizi a rozhlasu hrozí ztráta nezávislosti. A nejen mluví, také se hodně věnuje vyjednávání, protože má v Senátu na starosti média. Jestli ale zůstane v „první linii“ boje za nezávislost veřejnoprávních médií, rozhodnou říjnové senátní volby, v nichž se utká s pěvkyní Dagmar Peckovou (za Spolu pro Prahu).
Že ho volební souboj se zmiňovanou kandidátkou ODS Dagmar Peckovou poněkud zaskočil, přiznává David Smoljak bez okolků hned na začátku setkání s Aktuálně.cz na půdě horní parlamentní komory. Opoziční strany totiž avizovaly, že budou pokud možno postupovat jednotně, aby společnými kandidáty čelily snaze hnutí ANO vyhrát senátní volby.
Takže v řadě míst mají skutečně společné kandidáty, ale v některých ne. Jako třeba právě v pražském volebním obvodu č. 24, kde obhajuje křeslo Smoljak coby zástupce STAN.
„Já už jsem postřehl vyjádření, že bude silným liberálním hlasem v Senátu. Tak možná z mého pohledu jen škoda, že si vybrala zrovna obvod, kde už liberální hlas je. A že si nevybrala obvod, kde takový hlas chybí,“ říká Smoljak. S tím, že v jeho obvodu tak patrně žádný nový liberální hlas nepřibude.
Mimochodem, Aktuálně.cz se nedávno zeptalo na okolnosti kandidatury operní pěvkyně Peckové i předsedy ODS Martina Kupky. Právě on byl totiž tím, kdo tuto známou osobnost oslovil. Kupka potvrdil, že se ODS snaží jít na řadě míst do senátních voleb se společnými kandidáty opozice, ale zrovna v případě Smoljakova obvodu tvrdil, že tady kandidát ANO podle něj neuspěje, a Smoljak s Peckovou se tedy spolu utkat můžou.
Senátoru Smoljakovi se postup vedení ODS nelíbí, stejně jako se nelíbí předsedovi STAN Vítu Rakušanovi. Smoljaka si v Senátu velmi cení a k tomu ještě upozorňuje, že v době „boje“ o veřejnoprávní média patří k hlavním expertům opozice na toto téma.
Samotný Smoljak podle svých slov lituje toho, že se nepodařilo dodržet dohody o vzájemné spolupráci. „Je možná škoda, že se ODS rozhodla jít na vlastní pěst v tomto případě. Za mnou ale stojí – s výjimkou ODS – STAN, Topka, lidovci, Zelení i Piráti,“ upozorňuje.
Dagmar Pecková už rozjela kampaň a podle množství aktivit je evidentní, že se do boje o Senát pustila skutečně s velkou vervou. Z kampaně je cítit, že jde o emotivní a rozhodnou ženu, která mimo jiné často zveřejňuje na sociálních sítích příspěvky, ve kterých se tvrdě opírá do vládního hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. K tomu namlouvá například video komentáře, ve kterých vyzývá k rezignaci ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy).
Na sociálních sítích nabírá stále více příznivců, někteří kritici vládních stran jí ale vyčítají, že jde právě proti Smoljakovi. Ona namítá, že prý nejde proti někomu, ale za něco. „Za prosperující Českou republiku, za svobodu a demokracii a především za občany senátního obvodu, kde kandiduji,“ míní.
Na kritiku občanských demokratů reagovala i kandidátka ODS na Praze 2 Lenka Mottlová, která patří k blízkým spolupracovnicím Tomáše Portlíka – kandidáta ODS na pražského primátora a muže, který byl s Kupkou za Peckovou, aby šla do voleb. „Upřímně nerozumím argumentu, že když máme svobodné volby, je problém, aby proti současnému senátorovi kandidoval někdo další. Nežijeme přece v režimu, kde existuje jen jeden povolený kandidát,“ namítala Mottlová a zároveň se do Smoljaka zostra pustila.
„Smoljak kandiduje za jednu demokratickou stranu, paní Pecková za jinou demokratickou stranu,“ řekla Mottlová s tím, že „v Senátu nepředvedl nic mimořádného, a kdyby nenesl jméno svého otce, tak by se senátorem nikdy nestal.“
Faktem nicméně je, že si Smoljak dokázal své křeslo senátora u voličů obhájit už v roce 2020, když porazil – shodou náhod – kandidáta ODS Eduarda Stehlíka. Smoljak je přitom v Senátu od roku 2019, kdy byly doplňovací volby jen na zkrácený jeden rok. A i tehdy porazil v druhém kole kandidáta ODS Jana Jarolímka. Zástupci ODS v Praze tedy Smoljaka v lásce nemají.
David Smoljak se navíc v Senátu dlouhodobě věnuje tématu médií, je předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. V současnosti usiluje o jednání s vládními politiky ohledně budoucnosti veřejnoprávních médií. Proto se snaží o různé iniciativy v horní komoře a i ve spolupráci s poslanci ve sněmovně. Jak ale upozorňuje, vládní politici na žádná jednání nechodí, marná je prý také snaha sejít se s ministrem kultury za Motoristy Oto Klempířem.
„Opakovaně ho na všechna jednání zveme, ale zatím nikdy nepřišel. A dokonce se nám stalo, že na jednání nepřišel vůbec žádný zástupce ministerstva kultury. Ministra kultury jsme tady neviděli ani při parlamentním jednání,“ sdělil Aktuálně.cz Smoljak, který má podobnou zkušenost i s premiérem Andrejem Babišem. „Premiéra jsem tady viděl naposledy asi před sedmi lety. To bylo poprvé a naposledy,“ dodal senátor David Smoljak.