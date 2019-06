Je v Německu, tvrdí o zmizelé Valerii její babička. U soudu zazněly detaily týrání

Babička pohřešované nezletilé Valerie z Prahy se u soudu odmítla vyjádřit k obžalobě, která ženu viní mimo jiné z brutálního týrání a z následného opuštění zmizelé holčičky. Obžalovaná vyšetřovatelům dříve řekla, že šestiletou dívku ponechala u její tety v Německu. Policie po Valerii neúspěšně pátrá od loňského srpna. Babička měla v péči i tři dívčiny starší sourozence a jednoho z nich podle obžaloby rovněž týrala.

Příbuzní uvedli, že holčičku naposledy viděli před Vánocemi 2017. Státní zástupkyně Iva Brücklerová klade poručnici za vinu vedle týrání a opuštění dívky také ohrožení její výchovy, zanedbání povinné výživy a zpronevěru dávek a příspěvků, které babička na Valerii pobírala i po jejím neohlášeném zmizení. Žena je od loňského srpna ve vazbě, hrozí jí maximálně osmileté vězení.

"Nejsem schopna vypovídat ze zdravotních důvodů, možná později. Už přes měsíc mám stavy bolesti, spoustu let trpím vysokým tlakem, bolí mě žlučník. Jsem slabá, vysílená," uvedla poručnice u Obvodního soudu pro Prahu 3, který se v pondělí začal případem zabývat.

Soudkyně se obratem spojila s vězeňským lékařem, jenž prohlásil, že tvrzení obžalované je účelové. Hlavní líčení tak mohlo pokračovat, a to čtením ženiných předchozích výpovědí.

Poručnice policii dříve sdělila, že se chtěla se všemi dětmi přestěhovat za dcerou - jejich tetou - do německého Freiburgu. Několikrát tam údajně s nimi byla na návštěvě vyřídit potřebné úřední záležitosti. Valerii pak na její vlastní přání u tety ponechala a s jejími sourozenci se vrátila do Prahy, vypověděla.

Čtyři děti svého zesnulého syna dostala obžalovaná žena do péče v září 2016, a to navzdory tomu, že byla v minulosti odsouzena pro ohrožování výchovy mládeže. Sourozenci předtím strávili několik let v Klokánku poté, co je úřady odebraly z péče jejich matky.

Nepřiměřené fyzické tresty

Obžaloba tvrdí, že babička nejmladší Valerii a jejího o tři roky staršího bratra často nepřiměřeně trestala bitím za využití různých předmětů z domácnosti - například kuchyňské obracečky, tyče z vysavače nebo pásku. Tahala je podle obžaloby za vlasy a uši, házela s nimi o zeď a o zem, nechávala je klečet až do nočních hodin a nadávala jim.

U Valerie zašla poručnice podle obžaloby ještě dál - bila ji údajně pěstí i do obličeje, zacpávala jí ústa hadrem, svazovala jí ruce i nohy a připoutávala ji k madlu lednice či k záchodové míse, kde dívku údajně nechávala mnoho hodin ve tmě a bez možnosti pohybu.

Násilím jí prý roztahovala nohy "do provazu", odpírala jí jídlo a pití a nutila sourozence, aby ji také bili. K zakrytí dívčiných modřin a jizev údajně používala mejkap a obvazy.

Státní zástupkyně poukazuje mimo jiné na to, že poručnice Valerii neumožnila navštěvovat povinné předškolní vzdělávání. Zpronevěrou dávek pěstounské péče a sirotčího důchodu podle ní způsobila dívce škodu nejméně 55 tisíc korun. Zmocněnec Valerie pro dívku požaduje 355 tisíc korun i za nemajetkovou újmu, pro jejího bratra dalších 130 tisíc.