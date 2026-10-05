Babí léto vydrží ještě několik dní, v pátek přijde výrazná změna

Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se pak ale výrazně ochladí na deset až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod dvacítkou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Babí léto bude podle meteorologů pokračovat ještě několik dní. „Přes střední Evropu bude postupovat k jihovýchodu oblast vyššího tlaku vzduchu a po její zadní straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Proto až do čtvrtka očekáváme počasí s minimum oblačnosti, na některých místech se v noci. Ráno a dopoledne se bude vyskytovat mlha, ale přes den bude převládat většinou slunečné a teplé počasí,“ sdělil ústav na síti Facebook.
O víkendu se nejvyšší teploty v Česku pohybovaly nad 20 stupni. Na jihu Moravy se v sobotu dostaly až nad 24 stupňů. I dnes mohou vystoupat až na 23 stupňů. Zpočátku bude podle meteorologů sice oblačno, ale postupně se vyjasní.
Nejvyšší teploty v tomto týdnu očekává ČHMÚ v úterý, kdy budou maxima mezi 19 až 24 stupni. Ve středu pak bude 18 až 23 stupňů. Po oba dny bude jasno. Ráno se objeví mlhy a v noci na středu mohou být ojediněle přízemní mrazíky.
První náznak ochlazení přinese už čtvrtek, kdy budou nejvyšší denní teploty na západě země mezi 14 až 19 stupni. Na východě se ale ještě udrží maximální teploty 19 až 23 stupňů. Během dne se v Česku zatáhne a objeví se déšť či přeháňky.
V pátek se už výrazně ochladí na celém území Česka. Nejvyšší teploty budou činit deset až 15 stupňů. O víkendu se teploty zvýší, ale jen mírně - na 12 až 17 stupňů. Od pátku bude oblačno s občasným deštěm či přeháňkami.
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