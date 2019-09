Babí léto nekončí, teploty příští týden vystoupají ke 24 stupňům. Pak se ochladí

Víkendové babí léto vydrží až do konce září, v druhé polovině příštího týdne se maximální denní teploty vyšplhají místy až k 24 stupňům Celsia. Další týdny už se však teploty navrátí k hodnotám, na které jsme v říjnu zvyklí.

Období od 23. září do 20. října bude srážkově průměrné, více pršet by mělo zejména v prvních dvou týdnech. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"První týden bude teplotně nadprůměrný, minimální noční teploty se budou pohybovat většinou od 12 do sedmi stupňů Celsia, na severovýchodě bude zpočátku až čtyři stupně," uvedli meteorologové. Maximální denní teploty podle nich dosáhnou hodnot mezi 16 až 20 stupni Celsia, ve druhé polovině týdne místy až 24 stupňů.

Další týdny období budou teplotně průměrné. Relativně nejchladnějším by měl být týden od 7. do 13. října s týdenním průměrem nejnižších nočních teplot kolem čtyř stupňů Celsia a týdenním průměrem nejvyšších denních teplot kolem 13 stupňů.

Srážkově budou první dva týdny pravděpodobně průměrné až slabě nadprůměrné s týdenním úhrnem kolem 15 milimetrů, ostatní dva týdny budou srážkově průměrné až podprůměrné, uvedl ČHMÚ.

Průměrný úhrn srážek pro období následujících čtyř týdnů je 40 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 spadlo zatím nejvíc srážek v roce 1958, kdy meteorologové naměřili 93 milimetrů. Nejméně napršelo v roce 1959 s úhrnem jeden litr na metr čtvereční.

Dlouhodobá průměrná teplota pro toto období je 10,1 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1972, kdy průměr činil šest stupňů Celsia. Zatím nejvyšší průměr 13,3 stupně zaznamenali meteorologové v roce 1966.