Babí léto ve středu skončí, od čtvrtka se počasí zásadně změní

Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku mohou užít ještě do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na síti Facebook to v sobotu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší.
Sobotní ráno bylo na některých místech už poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle i kolem tří stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě, Kvilda-Perla měla téměř minus čtyři stupně. Mlhy se vyskytovaly zejména na západě a severozápadě Čech. „Ty se ale postupně rozpustí, i když někde to může trvat až do poledních hodin,“ podotkli meteorologové.
Nejvyšší teploty v sobotu odpoledne vystoupají až na 24 stupňů Celsia a podobné to bude i v dalších dnech. „Ve čtvrtek už se charakter počasí zásadně změní. Většina dní do té doby bude ale ještě slunečná a nadprůměrně teplá,“ uvedl ČHMÚ.
Ve čtvrtek by se mělo zatáhnout a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky. Postupně jich bude sice ubývat, ale také se bude ochlazovat. O příštím víkendu už by se teplotní maxima měla pohybovat jen mezi 11 až 16 stupni Celsia.
Srážky letos v Česku chybí. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961, méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. „Od začátku roku chybí na našem území v průměru oproti normálu 1991 až 2020 přibližně 150 milimetrů srážek, tedy asi 150 litrů vody na každý metr čtvereční,“ uvedl v pátek hydrometeorologický ústav.
Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území ČR, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíce. Z hor je na tom podle nich nejhůře Šumava, kde letos spadlo pouze 60 až 70 procent obvyklého množství srážek.
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